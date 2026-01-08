ভাইয়ের জন্য বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চায় ভারতীর বড় ছেলে গোলা? কান্নায় ভাসলেন কমেডি কুইন

ভাইয়ের জন্য বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চায় ভারতীর বড় ছেলে গোলা? কান্নায় ভাসলেন কমেডি কুইন
কমেডি কুইন ভারতী সিং সম্প্রতি দ্বিতীয়বারের জন্য মা হয়েছেন। তিনি প্রথমে কন্যা সন্তান চেয়েছিলেন, কিন্তু এবারও তাঁর কোল আলো করে ছেলেই এসেছে। খুদেকে ইতিমধ্যেই আদুরে ডাকনামও দিয়েছেন ভারতী। তিনি একরত্তিকে আদর করে কাজু বলে ডাকেন। ভারতী তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর ভ্লগের মাধ্যমে শেয়ার করেন। তাঁর সর্বশেষ ভ্লগে, তাঁর বড় ছেলে গোলা যখন বলে যে সে বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তখন তিনি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন।
ভারতী হর্ষের সঙ্গেই ভিডিয়োয় দেখা মেলে গোলার। খুদেকে বলতে শোনা যায়, ‘মা, আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি।’ এই কথায় স্বাভাবিক ভাবেই ভারতীর চোখে জল আসে, আর ঠিক তখনই, লক্ষ তাঁর কাছে গিয়ে বলে, ‘আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না।’ এবং তারপর ভারতীকে জড়িয়ে ধরে্যা
ভারতী তখন বলেন, 'আমি জানি না ও কেন হঠাৎ এমন বলতে শুরু করল। বলল, 'আমার ব্যাগ গুছিয়ে নাও, আমাকে যেতে হবে। আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যাব।' আমার খুব অদ্ভুত লাগছিল। আমি বলছিলাম ওকে, ‘লক্ষ্য, তুমি এটা বলো না। বাবাকে বললে সেও কাঁদতে শুরু করবে। তুমি কি আমাকে পছন্দ করো না? মা কাঁদলে কি তোমার ভালো লাগে?’
ভিডিয়োয় এই সব বলতে বলতেই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন ভারতী। তিনি বলেন, ‘ও যখন আমাকে ব্যাগ গুছিয়ে দিতে বলেছিল তখন আমার মন ভেঙে যায়।’ তারপর সে লক্ষকে প্রতিশ্রুতি দিতে বলে যে সে আর কখনও এমন কথা বলবে না। সে বলে, ‘আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি, কাজু বাদামের চেয়েও বেশি।’ ভারতীর এই কথা থেকেই আন্দাজ করা যায় যে সম্ভবত ছোট্ট গোলা ভাইয়ের জন্যই এমন কথা বলেছিল। তবে তা ভিডিয়োতে স্পষ্ট করেননি ভারতী।
প্রসঙ্গত, ভারতী এবং হর্ষ ২০১৭ সালে বিয়ে করেন। তাঁদের প্রথম ছেলে লক্ষ ২০২২ সালে এবং দ্বিতীয় ছেলে ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে জন্মেছে।