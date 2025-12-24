Edit Profile
    ছোট ছেলে কাজুকে নিয়ে হাসপাতাল থেকে ফিরলেন ভারতী! বড় ছেলে গোলার থেকে কত ছোট খুদে?

    শুক্রবার ভারতী সিং এবং হর্ষ লিম্বাছিয়ার কোলে এসেছে ছেলে। কমেডি কুইন ভারতী সিং দ্বিতীয়বারের জন্য মা হয়েছেন। ইতিমধ্যেই ছেলের নাম প্রকাশ্যে এনেছেন ভারতী। আর এবার খুদেকে নিয়ে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলেন ভারতী। প্রকাশ্যে এল ভিডিয়ো।

    Published on: Dec 24, 2025 6:48 PM IST
    By Sayani Rana
    শুক্রবার ভারতী সিং এবং হর্ষ লিম্বাছিয়ার কোলে এসেছে ছেলে। কমেডি কুইন ভারতী সিং দ্বিতীয়বারের জন্য মা হয়েছেন। ইতিমধ্যেই ছেলের নাম প্রকাশ্যে এনেছেন ভারতী। আর এবার খুদেকে নিয়ে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলেন ভারতী। প্রকাশ্যে এল ভিডিয়ো।

    আরও পড়ুন: ছোট ছেলেকে ক্যামেরার সামনে আনলেন ভারতী! বাবা না মা কার মতো দেখতে হল খুদেকে?

    বুধবার একটি ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে। সেখানে দেখা গিয়েছে সন্তান জন্মের পর অবশেষে বাড়ি ফিরছে ভারতী। গাউনে দেখা গিয়েছে কমেডি কুইনকে। সাদা শার্টে দেখা গিয়েছে হর্ষকে পড়েছিলেন রিপড জিন্স। তাঁর কোলেই ছিল ছোট্ট কাজু। সঙ্গে ছোট্ট গোলাও ছিল। সে অবশ্য মায়ের হাত ধরে ছিল। তাকে সাদা টি শার্ট ও নীল জিন্সে দেখা গিয়েছে।

    আরও পড়ুন: ‘ধর্মের নামে মারামারি কেন?’ বাংলাদেশে দীপু দাস খুনের প্রতিবাদ! গান বাঁধলেন টনি কক্কর

    প্রসঙ্গত, এদিন ভারতী তাঁর ছোট ছেলে কাজুকে ক্যামেরার সামনে আনেন। ছবিতে হাসপাতালেই হর্ষর কোলে খুদেকে দেখা যায়। হর্ষর পরনে ছিল হলুদ রঙের শার্ট ও সাদা টাউজার। পাশে তাঁদের বড় ছেলে লক্ষ্যও ছিল। সে সাদা রঙের একটি ফুলহাতা হাইনেক টি -শার্ট পরেছিল। ছোট ভাইকে একরাশ আনন্দ আর বিস্ময় ভরা চোখে দেখছিল। তবে ছেলের মুখ এখনও সামনে আনেননি ভারতী। তাই খুদেকে বাবা না মা কার মতো দেখতে হয়েছে তা বোঝার উপায় এখনো নেই।

    আরও পড়ুন: ছোট ছেলেকে ক্যামেরার সামনে আনলেন ভারতী! বাবা না মা কার মতো দেখতে হল খুদেকে?

    ভারতী এবং হর্ষের ছেলে ১৯ ডিসেম্বর শুক্রবার ঘর আলো করে এসেছে। অন্যতম জনপ্রিয় তারকা দম্পতি ভারতী-হর্ষকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তাঁদের অনুরাগীরা। ভারতী সিং তাঁর গর্ভাবস্থার পুরো সময় ধরেই কাজ করে গিয়েছেন। ক্যামেরার সামনে পাপারাৎজিদের সঙ্গে তাকে বেশ কয়েকবার এই বিষয়ে কথা বলতে দেখা গিয়েছে।

    ভারতী সিং এবং হর্ষ লিম্বাছিয়ার এক ছেলে ছিলই। সে নেটদুনিয়ায় গোলা নামেই বেশি পরিচিত। খুদের ভালো নাম লক্ষ্য। ভারতী এবং হর্ষের প্রথম ছেলে ২০২২ সালে জন্মে ছিল। গোলার জন্মের আগে গর্ভাবস্থায়ও ভারতী কাজ করছিলেন।

    ভারতী এবং হর্ষ ২০১৭ সালে বিয়ে করেছিলেন। এই দম্পতি তাঁদের রোজনামচার নানা খুঁটিনাটি ভ্লগের মাধ্যমে অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নেন। সেখানে প্রায়ই গোলার দেখা মেলে। তাছাড়াও তাঁরা একসঙ্গে একটি পডকাস্ট পরিচালনা করেন।

