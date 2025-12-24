ছোট ছেলে কাজুকে নিয়ে হাসপাতাল থেকে ফিরলেন ভারতী! বড় ছেলে গোলার থেকে কত ছোট খুদে?

বুধবার একটি ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে। সেখানে দেখা গিয়েছে সন্তান জন্মের পর অবশেষে বাড়ি ফিরছে ভারতী। গাউনে দেখা গিয়েছে কমেডি কুইনকে। সাদা শার্টে দেখা গিয়েছে হর্ষকে পড়েছিলেন রিপড জিন্স। তাঁর কোলেই ছিল ছোট্ট কাজু। সঙ্গে ছোট্ট গোলাও ছিল। সে অবশ্য মায়ের হাত ধরে ছিল। তাকে সাদা টি শার্ট ও নীল জিন্সে দেখা গিয়েছে।
প্রসঙ্গত, এদিন ভারতী তাঁর ছোট ছেলে কাজুকে ক্যামেরার সামনে আনেন। ছবিতে হাসপাতালেই হর্ষর কোলে খুদেকে দেখা যায়। হর্ষর পরনে ছিল হলুদ রঙের শার্ট ও সাদা টাউজার। পাশে তাঁদের বড় ছেলে লক্ষ্যও ছিল। সে সাদা রঙের একটি ফুলহাতা হাইনেক টি -শার্ট পরেছিল। ছোট ভাইকে একরাশ আনন্দ আর বিস্ময় ভরা চোখে দেখছিল। তবে ছেলের মুখ এখনও সামনে আনেননি ভারতী। তাই খুদেকে বাবা না মা কার মতো দেখতে হয়েছে তা বোঝার উপায় এখনো নেই।
ভারতী এবং হর্ষের ছেলে ১৯ ডিসেম্বর শুক্রবার ঘর আলো করে এসেছে। অন্যতম জনপ্রিয় তারকা দম্পতি ভারতী-হর্ষকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তাঁদের অনুরাগীরা। ভারতী সিং তাঁর গর্ভাবস্থার পুরো সময় ধরেই কাজ করে গিয়েছেন। ক্যামেরার সামনে পাপারাৎজিদের সঙ্গে তাকে বেশ কয়েকবার এই বিষয়ে কথা বলতে দেখা গিয়েছে।
ভারতী সিং এবং হর্ষ লিম্বাছিয়ার এক ছেলে ছিলই। সে নেটদুনিয়ায় গোলা নামেই বেশি পরিচিত। খুদের ভালো নাম লক্ষ্য। ভারতী এবং হর্ষের প্রথম ছেলে ২০২২ সালে জন্মে ছিল। গোলার জন্মের আগে গর্ভাবস্থায়ও ভারতী কাজ করছিলেন।
ভারতী এবং হর্ষ ২০১৭ সালে বিয়ে করেছিলেন। এই দম্পতি তাঁদের রোজনামচার নানা খুঁটিনাটি ভ্লগের মাধ্যমে অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নেন। সেখানে প্রায়ই গোলার দেখা মেলে। তাছাড়াও তাঁরা একসঙ্গে একটি পডকাস্ট পরিচালনা করেন।
