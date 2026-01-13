'ভাগ্যিস আমার মেয়ে হয়নি... ', মা হওয়ার একমাসের মধ্যেই মতবদল ভারতীর?

'ভাগ্যিস আমার মেয়ে হয়নি... ', মা হওয়ার একমাসের মধ্যেই মতবদল ভারতীর?
২০২৫ সালের ১৯ ডিসেম্বর অর্থাৎ গত বছরের শেষের দিকে দ্বিতীয় বার মা হয়েছেন মহিলা কমেডিয়ান ভারতী সিং। প্রথম পুত্র সন্তানের পর ভীষণভাবে তিনি চেয়েছিলেন যে তিনি এবার কন্যা সন্তানের মা হবেন কিন্তু দ্বিতীয়বারও পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছেন তিনি।
মেয়ে না হওয়ার আক্ষেপ বারবার শোনা গিয়েছে ভারতীর মুখে এমনকি মজার ছলে তিনি এও বলেছিলেন, যতদিন না মেয়ে হবে আমি আবার ট্রাই করবো। কিন্তু এবার ভারতীর মুখে শুনতে পাওয়া গেল একেবারে অন্যরকম কথা। কন্যা সন্তান জন্ম না দেওয়ার সমস্ত আক্ষেপ কেন ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল ভারতীর মন থেকে?
সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে ভারতী বলছেন, ‘ভাগ্যিস আমার কন্যা সন্তান হয়নি। যাদের মেয়ে হয় তাদের মন অনেক অনেক শক্ত হয়। একটা মেয়েকে জন্ম দিয়ে ছোট থেকে বড় করার পর যখন তাকে বিয়ে দিয়ে অন্যের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে হয় সেই কষ্ট আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারবো না।’
ভারতী আরও বলেন, ‘আমার ছেলে যখন বলল যে আমি বাড়ি থেকে চলে যাব তখনই যেন আমার সমস্ত পৃথিবী শূন্য হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমার যদি মেয়ে হত তখন তাকে কোনও না কোনও সময় তো বিয়ে দিতে হতো, আমি সেই কষ্ট সহ্য করতেই পারতাম না।’
এই কথাটা বলেই ছেলেকে ভারতী আবার বলেন, ‘তুমি যেন কোনদিন বলবে না যে আমি বাড়ি থেকে চলে যাব।' মায়ের সেই কথা শুনে ছেলেও বলে, 'না আমি আর কোনওদিন ব্যাগ গুছানোর কথা বলবো না।’ এইভাবেই শেষ হয় ভিডিয়ো।
দ্বিতীয়বার গর্ভবতী হওয়ার খবর নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছিলেন ভারতী। ব্লগে নিজের প্রেগনেন্সি জার্নি নিয়ে ছোট ছোট ভিডিও পোস্ট করতে দেখা যায় তাঁকে। দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের পরেও সেই খবর ভিডিওর মাধ্যমে জানিয়েছিলেন তিনি। এমনকি হাসপাতালে বাইরে অপেক্ষারত ছবি শিকারিদের সঙ্গেও দেখা করেছিলেন তিনি।
