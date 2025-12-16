Bharti Singh: আয়েশার শরীর নিয়ে কটাক্ষ ভারতীর! ফাঁপড়ে পড়তেই প্রেগন্যান্সির বাহানা, হল ট্রোলিং

Bharti Singh: আয়েশার শরীর নিয়ে কটাক্ষ ভারতীর! ফাঁপড়ে পড়তেই প্রেগন্যান্সির বাহানা, হল ট্রোলিং
লাফটার শেফসের সাম্প্রতিক পর্বে আয়েশা খানের শরীর নিয়ে অসম্মানজনক মন্তব্য করে বসেন ভারতী। জুটল নারীবিদ্বেষী তকমা।
প্রেগন্যান্সির তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছেন ভারতী সিং। তবে কাজ থেকে বিরতি নেননি। কৌতুক অভিনেতা ভারতী সিং রিয়েলিটি কুকিং শো লাফটার শেফস সিজন ৩- এর হোস্ট হিসাবে ফিরে এসেছেন কমেডি কুইন। সম্প্রতি, কপিল শর্মা এবং কিস কিসকো প্যার করুঁ ২-এর কাস্টরা তাঁদের ছবির প্রচারের জন্য শোতে হাজির হয়েছিলেন। ভারতী সেই এপিসোডে অতিথি হিসাবে হাজির আয়েশা খানকে নিয়ে একটি মন্তব্য করেন, যা কুরুচিকর ঠেকেছে দর্শকদের একাংশের। অনেকেই যারা জাতীয় টেলিভিশনে আয়েশাকে বডি-শেমিং করার জন্য ভারতীর সমালোচনা করেছিলেন।
ভারতী সিং লাফটার শেফসে চেনা ভঙ্গিতে আয়েশাকে রোস্ট করেছিলেন। হঠাৎ করেই ভারতী মন্তব্য করেছিলেন, ‘যখন সব নায়িকারা এলো না, আয়েশাকে দেখার পরে, আমি ভেবেছিলাম ক্রুষ্ণা ফিরে এসেছেন কারণ ওহ ক্রুষ্ণার মতোই লম্বা-চওড়া’। সেই সময় আয়েশাকে অস্বস্তিতে পড়তে দেখা যায়। কপিল ভারতীকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘এটি কি প্রশংসা ছিল নাকি?’ পারুল গুলাটি ভারতীকে বলেন, ‘আপনার এটি বলা উচিত হয়নি’। যার উত্তরে ভারতী বলেছিলেন, ‘ওহ তাই… আমি দুঃখিত, আমি গর্ভবতী।’
ট্রোলের মুখে ভারতী
ক্লিপটি দ্রুত অনলাইনে ভাইরাল হয়ে যায়, অনেক দর্শক ভারতীর এই ধরণের রসিকতা নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন। একজন মন্তব্যে লেখেন, ‘ভারতী শোয়ের বেশিরভাগ মহিলা, অংশগ্রহণকারী বা অতিথিদের সাথে অভদ্র আচরণ করেন এবং নিজের চেহারার কারণে বিখ্যাত হয়ে ওঠা কারও কাছ থেকে বডি-শেমিং বা এই ধরণের উপহাস বিদ্রূপজনক’। আরেকজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, ‘এটি মজার ছিল না এবং লম্বা-চওড়া মহিলাদের প্রতি এটা স্পষ্ট অসম্মানজনক আচরণ’। তৃতীয় একজন মন্তব্য করেছেন, ‘এখানে আয়েশার জন্য আমার খুব খারাপ লাগছিল। মন্তব্যটি অদ্ভুত ছিল’। আরেকজন লেখেন, ‘ভারতী একজন নারীবিদ্বেষী। তিনি একজন কর্মজীবী মহিলা হওয়ার কারণে তার মানসিকতা পরিবর্তন হয় না। এমনকি যদি আপনি তার ভ্লগগুলি দেখেন, আপনি এটি অনুভব করবেন।’
কিস কিসকো প্যার করুঁ ২ সম্পর্কে
কিস কিসকো প্যার করুঁ ২ এ অভিনয় করেছেন কপিল শর্মা, আয়েশা খান, ওয়ারিনা হুসেন, ত্রিধা চৌধুরী, পারুল গুলাটি এবং মনজোত সিং। অনুকল্প গোস্বামী পরিচালিত কমেডি ড্রামাটি সমালোচকদের কাছ থেকে মিশ্র প্রতিক্রিয়া পেয়েছে এবং বর্তমানে ধুরন্ধরের সাথে বক্স অফিসে লড়াই করছে। এদিকে, লাফটার শেফসের নতুন মরসুমে বেশ কয়েকটি নতুন সেলিব্রিটি জুটি প্রবর্তন করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ভিভিয়ান ডিসেনা এবং ঈশা সিং, এলভিশ যাদব এবং ইশা মালব্য, করণ কুন্দ্রা এবং তেজস্বী প্রকাশ, গুরমিত চৌধুরী এবং দেবিনা বন্দ্যোপাধ্যায়। শোটি জিও হটস্টারে স্ট্রিম করার জন্য উপলব্ধ।