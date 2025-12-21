Edit Profile
    ছোট ছেলের কী নাম রাখলেন ভারতী? হাসপাতালের বেডে শুয়েই ভিডিয়ো করে জানালেন কমেডি কুইন

    শুক্রবার ভারতী সিং এবং হর্ষ লিম্বাছিয়া ভক্তদের সুখবর দিয়েছিলেন। কমেডি কুইন ভারতী সিং দ্বিতীয়বারের জন্য মা হন। ফের পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন তিনি। ছেলের জন্মের পর অনুরাগীদের সঙ্গে এবার বিশেষ ভিডিয়ো বার্তাও ভাগ নেন ভারতী-হর্ষ। কিন্তু ছেলের কী নাম রাখলেন ভারতী?

    Published on: Dec 21, 2025 2:49 PM IST
    By Sayani Rana
    শুক্রবার ভারতী সিং এবং হর্ষ লিম্বাছিয়া ভক্তদের সুখবর দিয়েছিলেন। কমেডি কুইন ভারতী সিং দ্বিতীয়বারের জন্য মা হন। ফের পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন তিনি। ছেলের জন্মের পর অনুরাগীদের সঙ্গে এবার বিশেষ ভিডিয়ো বার্তাও ভাগ নেন ভারতী-হর্ষ। কিন্তু ছেলের কী নাম রাখলেন ভারতী?

    ছোট ছেলের কী নাম রাখলেন ভারতী? হাসপাতালের বেডে শুয়েই ভিডিয়ো করে জানালেন কমেডি কুইন
    ছোট ছেলের কী নাম রাখলেন ভারতী? হাসপাতালের বেডে শুয়েই ভিডিয়ো করে জানালেন কমেডি কুইন

    কমেডি কুইন একটি ভিডিয়ো ভ্লগ পোস্ট করেন। সেখানে হাসপাতালের বেডে শুয়েই ছেলের নাম অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নেন। জানেন কী নাম দিলেব ভারতী। তিনি ছেলের নাম দিয়েছেন কাজু।

    ভারতীকে ভিডিয়োয় বলতে শোনা যায়, ‘আমি গোলাপি আর ব্লু দু’রকম রঙের বাচ্চাদের জামা এনেছিলাম। কিন্তু ছেলে হয়েছে। ওকে এখনই সকলের সামনে আনতে পারব না। তাতে আমাদের বাবা-মা রেগে যাবেন। ওঁদের মতে যখন সময় হবে তখন দেখাবো। কিন্তু কাজুকে আপনাদের সামনে আনার জন্য আমি খুবই এক্সসাইটেড। গোলার সঙ্গে ওকে দেখাবো। গোলা ভাইকে পেয়ে খুবই খুশি।' তবে কাজু ভারতীর ছোট ছেলের ডাক নাম। তার ভালো নাম কী রাখা হয়েছে তা এখনও প্রকাশ্যে আনেননি ভারতী বা হর্ষ কেউই।

    ভারতী এবং হর্ষের ছেলে ১৯ ডিসেম্বর শুক্রবার ঘর আলো করে এসেছে। অন্যতম জনপ্রিয় তারকা দম্পতি ভারতী-হর্ষকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তাঁদের অনুরাগীরা। ভারতী সিং তাঁর গর্ভাবস্থার পুরো সময় ধরেই কাজ করে গিয়েছেন। ক্যামেরার সামনে পাপারাৎজিদের সঙ্গে তাকে বেশ কয়েকবার এই বিষয়ে কথা বলতে দেখা গিয়েছে।

    ভারতী সিং এবং হর্ষ লিম্বাছিয়ার এক ছেলে ছিলই। সে নেটদুনিয়ায় গোলা নামেই বেশি পরিচিত। খুদের ভালো নাম লক্ষ্য। ভারতী এবং হর্ষের প্রথম ছেলে ২০২২ সালে জন্মে ছিল। গোলার জন্মের আগে গর্ভাবস্থায়ও ভারতী কাজ করছিলেন।

    ভারতী এবং হর্ষ ২০১৭ সালে বিয়ে করেছিলেন। এই দম্পতি তাঁদের রোজনামচার নানা খুঁটিনাটি ভ্লগের মাধ্যমে অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নেন। সেখানে প্রায়ই গোলার দেখা মেলে। তাছাড়াও তাঁরা একসঙ্গে একটি পডকাস্ট পরিচালনা করেন।

