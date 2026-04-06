    'সেদিনও প্রাণ যেতে পারত...', রাহুলের মৃত্যুতে কোন স্মৃতি রোমন্থন করলেন ভাস্বর?

    ভোলেবাবা পার কারেগা ধারাবাহিকের শ্যুটিং চলাকালীন যে নির্মম ঘটনাটি ঘটলো, তেমনই একটি ঘটনা ঘটেছিল ২০০৫ সালে। অভিনেতা ভাস্বর চট্টোপাধ্যায় সমাজ মাধ্যমে ভাগ করে নেন সেই হারহিম করা ঘটনার কথা। কী হয়েছিল সেদিন?

    Apr 6, 2026, 18:39:45 IST
    By Swati Das Banerjee
    রাহুলের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ টলিউডের অভিনেতা অভিনেত্রীরা বারবার স্বীকার করেছেন প্রযোজনা সংস্থানের অবহেলার কথা। কিছুদিন আগেই জীতু একটি ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করেছেন সকলের সঙ্গে। কিন্তু টলিউডের ইতিহাসে এটা নতুন কিছু নয়। এর আগেও একাধিক বার অভিনেতা অভিনেত্রীরা মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন শুধুমাত্র ভাগ্যের জোরে।

    রাহুলের মৃত্যুতে কোন স্মৃতি রোমন্থন করলেন ভাস্বর?
    অভিনেতা লেখেন, ‘সালটা ২০০৫। আমি, কুনাল মিত্র, কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রিয় কারফা এবং দেবদূত ঘোষ। আমরা সকলে মিলে সুন্দরবন আউটডোরে যাচ্ছিলাম স্টিমারে করে। এর মধ্যেই বিরাট ঝড় ওঠে। কনীনিকাকে জবরদস্তি নৌকায় নামিয়ে দেওয়া হয় শটের জন্য। আমরা সবাই মিলে প্রতিবাদ করি। ওর মা কান্নাকাটি শুরু করে দেন, কিন্তু পরিচালক কোনও কথাই কানে তোলেন না। সেদিনও প্রাণ যেতে পারত।’

    তবে শুধুমাত্র এই একটি ঘটনা নয়। আরও একটি ঘটনার কথা শেয়ার করেন অভিনেতা। তিনি লেখেন, ‘এরপর সুন্দরবনে পৌঁছে আমাকে আর অর্পিতাদিকে নদীর পাড়ে বসে সিন করতে বলা হয়। শেষ হওয়ার পর হঠাৎ দেখি লোকাল লোকেরা হৈ হৈ করে তেড়ে এসেছে। বলে ওখানে কামট থাকে। আমরা কেন না জেনে ওখানে গিয়েছি।’

    অভিনেতার কথায়, ‘এরকম প্রতিদিন প্রতিনিয়ত অনেক কিছুই ঘটতে থাকে যা চিন্তাভাবনার বাইরে। তবে ঝড় একদিন না একদিন উঠতই, দুঃখের বিষয় যে রাহুলকে প্রাণ দিয়ে বোঝাতে হল সকলকে।’

    প্রসঙ্গত, এরই মধ্যে কলকাতা এবং তালসারি এই দুই জায়গায় সংশ্লিষ্ট প্রযোজনা সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন প্রিয়াঙ্কা। শুধু তাই নয়, আগামীকাল অর্থাৎ ৭ এপ্রিল থেকে কর্মবিরতির ডাক দিয়েছে গোটা টলিউড।

