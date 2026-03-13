Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ফের পুরনো সময়ে ফিরছে ‘ভোলে বাবা পার কারেগা’, কাকে দেবে কড়া টক্কর?

    আগামী ১৬ মার্চ থেকে বেশ কয়েকটি ধারাবাহিকের সময় পাল্টে যেতে চলেছে, সঙ্গে নির্ধারণ হতে চলেছে ধারাবাহিকের ভাগ্য। টিআরপি তালিকায় স্থান পরিবর্তন হলেই স্লট পরিবর্তন হয়ে যায় ধারাবাহিকের। এটা নতুন কিছু নয়। 

    Mar 13, 2026, 14:30:19 IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    আগামী ১৬ মার্চ থেকে বেশ কয়েকটি ধারাবাহিকের সময় পাল্টে যেতে চলেছে, সঙ্গে নির্ধারণ হতে চলেছে ধারাবাহিকের ভাগ্য। টিআরপি তালিকায় স্থান পরিবর্তন হলেই স্লট পরিবর্তন হয়ে যায় ধারাবাহিকের। এটা নতুন কিছু নয়। এবার জি বাংলার ‘সাত পাকে বাঁধা’ ধারাবাহিককে টক্কর দেওয়ার জন্য আবার পুরনো সময়ে ফিরে এল স্টার জলসার ধারাবাহিক ‘ভোলে বাবা পার কারেগা’।

    ফের পুরনো সময়ে ফিরছে ‘ভোলে বাবা পার কারেগা’, কাকে দেবে কড়া টক্কর?
    ফের পুরনো সময়ে ফিরছে ‘ভোলে বাবা পার কারেগা’, কাকে দেবে কড়া টক্কর?

    আরও পড়ুন: 'সবকিছুই ভালো লাগে ওর...', প্রবাহকে ভুলে কার প্রেমে মজলেন দেবলীনা?

    ‘ভোলে বাবা পার কারেগা’ ধারাবাহিকটি প্রথম যাত্রা শুরু করেছিল নীল ভট্টাচার্য এবং মধুমিতা সরকারকে নিয়ে, গত বছরের ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে। এই ধারাবাহিকটি সন্ধ্যে ৫:৩০ মিনিট থেকে নিজের যাত্রা শুরু করেছিল। কিন্তু টিআরপি তালিকায় ভালো ফল করতে না পারায় নতুন গল্প এবং নতুন কলাকুশলীদের নিয়ে এই ধারাবাহিকটি শুরু করে নতুন পথচলা।

    সিদ্ধার্থ সেন, রাহুল অরুনোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্বেতাকে মিশ্রকে নিয়ে ধারাবাহিকটি নতুনভাবে শুরু করে নিজের যাত্রা। সময়ও পাল্টে যায়। চলতি বছরের ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে রাত ১০:৩০ মিনিট থেকে সম্প্রচার শুরু হয় এই ধারাবাহিকের। কিন্তু এবার জি বাংলায় ‘সাত পাকে বাঁধা’ ধারাবাহিকের স্লট প্রকাশ্যে আসার পরেই আবার পুরনো সময়ে ফিরে এল ‘ভোলে বাবা পার কারেগা’।

    এতদিন বিকেল ৫:৩০ মিনিটে স্টার জলসায় সম্প্রচার হত ‘শুধু তোমারই জন্য’। কিন্তু ‘ভোলে বাবা পার কারেগা’ ধারাবাহিকটি পুরনো সময়ে ফিরে আসার জন্য এই ধারাবাহিকটি আগামী ১৬ মার্চ থেকে সম্প্রচারিত হবে রাত ১০:৩০ মিনিটে। সোজা কথায়, স্লট পাল্টাপাল্টি হল এই দুই সিরিয়ালের।

    এই সময় পরিবর্তনের ফলে বোঝাই যাচ্ছে, ‘শুধু তোমারই জন্য’ ধারাবাহিকের সঙ্গে নয় বরং আগামী ১৬ মার্চ থেকে ‘ভোলে বাবা পার কারেগা’ ধারাবাহিকের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে চলেছে জি বাংলার নতুন ধারাবাহিক ‘সাত পাকে বাঁধা’।

    আরও পড়ুন: নতুন রূপে ফিরতে চলেছেন স্বস্তিকা, কোন ধারাবাহিকে দেখা যাবে তাঁকে?

    এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, জি বাংলার ‘সাত পাকে বাঁধা’ ধারাবাহিকে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন রাহুল মজুমদার, নবাগতা সম্পূর্ণা রক্ষিত। অভিনয় করবেন দেবদূত ঘোষ এবং চান্দ্রেয়ী ঘোষ সহ আরও অনেকে।

    News/Entertainment/ফের পুরনো সময়ে ফিরছে ‘ভোলে বাবা পার কারেগা’, কাকে দেবে কড়া টক্কর?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes