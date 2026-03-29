    Sweta-Rahul:'আমিও সমুদ্রে পড়েছি, ঠিক আছি…’, শ্য়ুটিং করতে গিয়েই রাহুলের মৃত্যু! কান্না থামছে না ভোলে বাবা নায়িকা শ্বেতার

    নায়িকাকে ধরে ফেলেন ইউনিটের সদস্য়রা, রাহুলকে উদ্ধার করতে লেগে যায় কয়েক মিনিট। 

    Mar 29, 2026, 23:51:53 IST
    By Priyanka Mukherjee
    মাত্র কয়েক সপ্তাহেই দর্শকদের মনে জায়গা করে নিয়েছিল উজান আর কুইনের দুষ্টুমিষ্টি রসায়ন। নম্বর বেড়েছিল ভোলে বাবা পার করেগা-র। রাতের স্লট থেকে ফের সন্ধ্য়ায় ফিরিয়ে আনা হয় ধারাবাহিককে। গল্পে নতুন টুইস্ট আনতে চিত্রনাট্যে আসে উজান-কুইনের হানিমুনের ট্র্য়াক। যার শ্যুটিংয়ে তালসারিতে পৌঁছেছিলেন রাহুল-শ্বেতারা।

    'আমিও জলে পড়েছিলাম, বেঁচে আছি…', নায়ক রাহুলের মৃত্যু, কান্না থামছে না ভোলে বাবা নায়িকা শ্বেতার
    রবিবার শ্য়ুটিং সেরে কলকাতায় ফিরে আসবার কথা। কিন্তু আচমকাই ঘটে গেল বিপত্তি। জলে তলিয়ে গেলেন রাহুল, এখন দীঘা হাসপাতালের হিমঘরে পড়ে রয়েছে অভিনেতার নিথর দেহ। মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবাধানে সব শেষ।

    শ্যুটিং চলাকালীন নাকি শ্যুটিং শেষে হয়েছে দুর্ঘটনা? সেই নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। রাহুলের একাধিক সহকর্মী দাবি করেছেন, প্যাক আপ হয়ে গিয়েছিল। অনেকে নাকি কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনাও দিয়েছিলেন। পথেই দুঃসংবাদ মেলে।

    সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল রাহুলের ভোলেব বাবা নায়িকা শ্বেতা মিশ্রার একটি ভিডিয়ো। দুর্ঘটনার পরের সেই ভিডিয়োতে রীতিমতো বিধ্বস্ত অবস্থায় পাওয়া গেল নায়িকাকে। তাঁর কথাতে স্পষ্ট, শ্যুটিং চলাকালীনই ঘটে দুর্ঘটনা। তাঁকে বলতে শোনা গেল, ‘ আধ ঘণ্টা আগে আমরা শ্যুটিং করছিলাম। সমুদ্রে শ্যুটিং করছিলাম আমরা। (পাশ থেকে কেউ জিগ্গেস করেন-সমুদ্রে পড়ে গেল নাকি?) আমিও পড়েছি। আমি ঠিক আছি। শ্যামলদা দেখো না। আমি ঠিক আছি তো।আমাকে যেতে দিচ্ছে না। বাবলু দা দেখো না আমাকে যেতে দিচ্ছে না। ঠিক করে তোলো (রাহুলকে), আমি কথা বলব।’

    তালসারির সমুদ্র বারবার উত্তাল হয়। সমুদ্রের গভীরে যেতে নাকি বারবার বারণ করা হয়েছিল রাহুলকে। কথা শোনেননি অভিনেতা! ইউনিটের তরফে দাবি করা হয়, টেকনিশিয়ানরাই নাকি অভিনেতাকে উদ্ধার করে দীঘা হাসপাতালে নিয়ে যায়। যখন নায়ককে উদ্ধার করা হয়, তখনও নাকি প্রাণ ছিল তবে হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। ভোলে বাবা পার করেগা ইউনিটের একজন জানান, হাঁটু জলে শ্যুট ছিল। গভীর জলে শট ছিল না। তা সত্ত্বেও দুর্ঘটনা তো আর বলে আসে না!

    তিনি বলেন, ‘বড় ঢেউ এসছিল। ব্যালেন্স হারিয়ে হিরো-হিরোইন দুজনেই পড়ে যায়। ইউনিটের সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে শ্বেতাকে ধরে নেয়। সেফটি বোট একটু দূরেই ছিল। এক মিনিটের মধ্যেই রাহুলকে উদ্ধার করা হয়। সেইসময়ও ওর জ্ঞান ছিল। কিন্তু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। ভাবতেই পারছি না’।

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

