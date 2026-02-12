নীল-মধুমিতা থাকছেন না 'ভোলে বাবা পার কারেগা'-এ? ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ক'টার স্লটে সম্প্রচারিত হবে মেগা?

নীল-মধুমিতা থাকছেন না 'ভোলে বাবা পার কারেগা'-এ? ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ক'টার স্লটে সম্প্রচারিত হবে মেগা?
কিছুদিন আগে জানা গিয়েছিল ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে নতুন মেগা ‘শুধু তোমারই জন্য’ আসবে। আর সেই মেগা সম্প্রচারিত হবে বিকেল সাড়ে ৫টার স্লটে। কিন্তু এই সময় 'ভোলে বাবা পার কারেগা' সম্প্রচারিত হয়। এবার থেকে নতুন সময় এই ধারাবাহিক দেখা যাবে। তবে স্লট জানানো হয় না তখন। তবে এবার প্রকাশ্যে এল মেগার নতুন স্লট।
স্টার জলসা বৃহস্পতিবার একটি নতুন প্রোমো সামনে এনেছে। আর সেখানেই জানা গিয়েছে মেগা সম্প্রচারের নতুন সময়। যদিও আগের প্রোমোর মতো এই প্রোমোটাও এআই দ্বারা বানানো হয়েছে। ‘ভোলে বাবা পার কারেগা’ মুখ্য ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে মধুমিতা সরকার ও নীল ভট্টাচার্যকে। তবে এই প্রোমোয় তাঁদের কারুরই দেখা মেলেনি। প্রোমোর মাধ্যমে জানানো হয়েছে ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে রাত সাড়ে ১০টায় এই মেগা সম্প্রচারিত হবে। এই সময় 'শুভ বিবাহ' সম্প্রচারিত হত, খুব সম্ভবত সেই মেগাই বন্ধ হচ্ছে।
তবে প্রোমোতে মধুমিতা ও নীলের মুখ দেখা না যাওয়ার কারণেই অনেকেই আশঙ্কা করছেন মেগায় সম্ভবত নায়ক নায়িকার মুখ বদল হতে পারে। দর্শকরা অনেকেই তাই নানা কমেন্টে ভরিয়ে দিয়েছেন। একজন লেখেন, ‘প্লিজ মধু আর নীলই যেন থাকে গল্প বদলাক সমস্যা নেই।’ আর একজন লেখেন, ‘অবশেষে বিজয়িনী ধারাবাহিকের মতো ভোলেবাবা তেও একসঙ্গে নায়ক এবং নায়িকার চরিত্র বদল হল। নতুন নায়ক এবং নতুন নায়িকাকে নিয়ে শুরু হচ্ছে ভোলেবাবা পার কারেগা দ্বিতীয় কিস্তি রাত সাড়ে দশটায়।’ কিন্তু সত্যি কি মেগার লিডে মুখ বদল হচ্ছে? এই প্রশ্নের উত্তর এখনও অধরা।
অন্যদিকে, জি বাংলাতেও ১৮ তারিখ থেকে নতুন মেগা 'সাত পাকে বাঁধা' শুরু হচ্ছে। এই মেগা শুরু ফলে শেষ হচ্ছে 'আনন্দী'। পাশাপাশি 'জোয়ার ভাটা' ও 'দাদামণি' ধারাবাহিকের সময়েও বদল আনা হয়েছে। ১৮ তারিখ থেকে দাদামণি ধারাবাহিকটিও রাত সাড়ে ১০টার স্লটে সম্প্রচারিত হবে। ফলে এই দুই মেগার মধ্যে কোন মেগা স্লট লিডার হয় সেটাই এখন দেখার।
