রাহুলের মৃত্যুর পর ফের সরব শ্বেতা! এখন কেমন আছেন ভোলে বাবা পার করেগা নায়িকা?

রাহুলের মৃত্যুর পর ফের সরব শ্বেতা! এখন কেমন আছেন ভোলে বাবা পার করেগা নায়িকা?
চর্চায় শ্বেতার সোশ্যাল মিডিয়া স্টোরি। যেখানে আর্টিস্ট ফোরামের নোটিস শেয়ার করা হয়েছে। রাহুলের মৃত্যুর পর, একজোটে প্রতিবাদে সামিল টলিউডের সিংহভাগ তারকা। আর তাতে সামিল হলেন সেদিনে রাহুলের সঙ্গে জলে ডুবতে বসা শ্বেতা মিশ্রও।
গত ২৯ মার্চ 'ভোলে বাবা পার করেগা' ধারাবাহিকের শুটিং করতে গিয়ে তালসারিতে সমুদ্রে তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু হয় রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের। রাহুলের মৃত্যুর সময়, সমুদ্রে তলিয়ে গিয়েছিলেন শ্বেতাও। তাঁকে কোনোরকমে রক্ষা করা গেলেও, রাহুলকে উদ্ধারে অনেক সময় লেগে যায়। ইতিমধ্যেই ময়না তদন্তের রিপোর্টে স্পষ্ট যে, প্রায় ঘণ্টাখানেক জলে ডুবে ছিলেন তিনি। এমনকী, রাহুলের মৃত্যুতে রীতিমতো ভেঙে পড়তে দেখা যায় শ্বেতাকে। সেই ভিডিয়োও এসেছে সামনে।
এবার চর্চায় শ্বেতার সোশ্যাল মিডিয়া স্টোরি। যেখানে আর্টিস্ট ফোরামের নোটিস শেয়ার করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রযোজনা সংস্থা ম্যাজিক মোমেন্টসের কাছে রাহুল হয়ে বিচার চাওয়ার দলে নাম লেখালেন তিনিও! আশ্চর্যজনকভাব সেদিন রাহুলের সঙ্গে যারা শ্যুট করছিলেন তাঁদের মধ্যে ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া সকলেই যেন হাওয়া হয়ে গিয়েছেন। ঘটনার পর থেকে তাঁদের টিকিটিও দেখা যায়নি। তবে শ্বেতা এর আগেও একটি পোস্ট করেছিলেন। রাহুলের সঙ্গে ছবি দিয়ে লিখেছিলেন, ‘ভালো থেকো…’।
জানা গিয়েছে যে, মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন শ্বেতা। সেদিনের দূর্ঘটনার কারণে এখনো স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারছেন না। তাঁকে সামলাতে ব্যস্ত অভিনেত্রীর পরিবার। এমনকী, চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাঁকে। ওষুধ চলছে।
তবে আজকালকে শ্বেতার পরিবারের তরফে জানানো হয় যে, আপাতত অভিনেত্রীর ফোন তাঁর কাছে নেই। পরিবার হিসেবে তাঁরা আগে চেষ্টা করছেন যাতে যত দ্রুত সম্ভব শ্বেতাকে যেন সুস্থ করে তোলার। সঙ্গে শ্বেতার পরিবারের তরফে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে, মিডিয়া, সমাজের মানুষ এবং অবশ্যই রাহুল যাকে তিনি ভীষণ ভালবাসতেন, তাঁদের প্রতি ওঁ ওঁর কর্তব্য পালন করবেন। স্বাভাবিক হলেই নিজের বক্তব্য রাখবেন। এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত কথা মিডিয়া ও আইনজীবীদের জানাবেন।
প্রসঙ্গত, আর্টিস্টস ফোরামের তরফে 'ভোলে বাবা পার করেগা' ধারাবাহিকের প্রযোজনা সংস্থা ম্যাজিক মোমেন্টসকে দুর্ঘটনার কারণ সহ নানা বিষয় নিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সন্তোষজনক উত্তর না মেলায়, গত শনিবার কলকাতার রিজেন্ট পার্ক থানায় একটি এফআইআর দায়ের করা হয়। প্রিয়াঙ্কা উপস্থিত ছিলেন সেখানে। আর প্রিয়াঙ্কা এফআইআর করেছেন তালসারি থানায়। মঙ্গলবার থেকে কর্মবিরতিতে যাচ্ছে গোটা টলিউঢ। দাবি, রাহুলের বিচার সঙ্গে শ্যুটে যথাযথ নিরাপত্তা। আর সেই নোটিশই শেয়ার করেছেন শ্বেতাও।
- ABOUT THE AUTHORTulika Samadder
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে।