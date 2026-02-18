Edit Profile
    'দেওর বৌদির পরকীয়া…', ভোলে বাবা পার কারেগা’ নতুন প্রোমো দেখে বিরক্ত নেটিজেনরা!

    ২০২৫ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছিল ‘ভোলে বাবা পার কারেগা’ ধারাবাহিক। এবার মেগায় মুখ বদল হচ্ছে। শুধু মুখ বদল না বুধবার থেকে বদল যাচ্ছে পুরো গল্প। এবার প্রকাশ্যে এল সেই বদলে যাওয়া গল্পের প্রোমো।

    Published on: Feb 18, 2026 9:39 AM IST
    By Sayani Rana
    ২০২৫ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছিল ‘ভোলে বাবা পার কারেগা’ ধারাবাহিক। এই ধারাবাহিকের হাত ধরে বহু বছর পর ছোট পর্দায় ফিরেছিলেন মধুমিতা সরকার। জুটি বেঁধেছিলেন নীল ভট্টাচার্যের সঙ্গে। কিন্তু টিআরপিতে তার দাপট অবশ্য সেই ভাবে দেখা যায়নি। আর তার মাঝেই জানা গিয়েছিল মেগায় মুখ বদল হচ্ছে। শুধু মুখ বদল না বুধবার থেকে বদল যাচ্ছে পুরো গল্প। এবার প্রকাশ্যে এল সেই বদলে যাওয়া গল্পের প্রোমো।

    'দেওর বৌদির পরকীয়া…', ভোলে বাবা পার কারেগা’ নতুন প্রোমো দেখে বিরক্ত নেটিজেনরা!
    'দেওর বৌদির পরকীয়া…', ভোলে বাবা পার কারেগা’ নতুন প্রোমো দেখে বিরক্ত নেটিজেনরা!

    স্টার জলসার নতুন ভোলে বাবা পার কারেগা ধারাবাহিকে নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করবেন অভিনেত্রী শ্বেতা মিশ্র। শ্বেতা ছোট পর্দার ভীষণ পরিচিত একটি মুখ। তিনি সর্বশেষ অভিনয় করেছেন জি বাংলার 'ইচ্ছে পুতুল' ধারাবাহিকে। এই ধারাবাহিকে নেতিবাচক চরিত্রে অভিনয় করে ভীষণ নজর কেড়েছিলেন তিনি। তারপর দীর্ঘ বিরতি পর এবার তিনি কামব্যাক করছেন এই মেগার হাত ধরে। তাঁর বিপরীতে এই মেগা দেখা মিলবে রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও সিদ্ধার্থ সেনের।

    নতুন প্রোমোয় দেখা গিয়েছে সিদ্ধার্থ অভিনীত চরিত্র শ্বেতাকে ফোন করে জানায়, ‘আমি চাকরি পেয়ে গিয়েছি। তোমার যে বিয়ের কথা বার্তা চলছে সব ক্যানসেল করে দাও।’ তা শুনেই নায়িকার চোখে জল ভরে ওঠে সে জানায়, ‘আর সম্ভব নয়, আজ আমার আইবুড়োভাত, কাল আমার বিয়ে।’ এই কথা শুনে নায়ক এক প্রকার থমকে যায়।

    তারপরই দেখা যায় মাঝে সময় অনেকটা পেরিয়ে গিয়েছে। এরপর বাড়ির বেল বেজে ওঠে। নায়কই বেল বাজায়, তারপর দরজা খুলে যায়। কিন্তু দরজার ওপারে সিঁদুর পরা অবস্থায় প্রাক্তন প্রেমিকাকে দেখতে পায় নায়ক। নায়ক তাকে প্রশ্ন করে, ‘তোমার এই বাড়িতে বিয়ে হয়েছে।’ নায়িকা বলে, ‘হ্যাঁ, আমি এই বাড়ির বউ।’ তা শুনে নায়কের মুখ আরও থমথমে হয়ে যায়। তবে এই প্রোমোয় দেখা মেলেনি রাহুলের। আগের প্রোমো অনুযায়ী, নায়িকার সঙ্গের রাহুল অভিনীত চরিত্রের বিয়ে হবে। সব মিলিয়ে গল্প কোন দিকে এগোয় তা আজ অর্থাৎ বুধবার রাত সাড়ে ১০টা থেকে স্টার জলসার পর্দায় দেখা যায়।

    যদিও এও প্রোমো দেখেই মোটেই খুশি নন দর্শকরা। তাঁরা নানা বিরূপ মন্তব্য করেছেন। অনেকেরই মেগার গল্প পছন্দ হয়নি। আবার অনেকে নীল ভট্টাচার্য ও মধুমিতা সরকারের মেগায় না থাকা নিয়ে বিরক্ত। একজন লেখেন, ‘সুন্দর কাহিনী কেউ গেলেনি, দেওর বৌদির পরকীয়া দেখবে সবাই। দিন দিন আমাদের সমাজটা পরকীয়াময় হয়ে যাচ্ছে।’ আর একজন লেখেন, ‘ফাগুন বউ পার্ট ২।’

