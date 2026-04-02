‘ধুরন্ধর ২’-এর জন্য পিছিয়ে গেল 'ভূত বাংলা'-এর মুক্তির সময়? মুখ খুললেন একতা

‘ধুরন্ধর ২’-এর জন্য পিছিয়ে গেল 'ভূত বাংলা'-এর মুক্তির সময়? মুখ খুললেন একতা
অক্ষয় কুমারের ছবি 'ভূত বাংলা'-এর মুক্তির তারিখ পরিবর্তন করা হয়েছে। ছবিটি ১০ এপ্রিল মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু এখন এটি ১৭ এপ্রিল মুক্তি পাবে। জেনে নেওয়া যাক, একতা কাপুর কেন মুক্তির তারিখ পরিবর্তন করেছেন।
একতা কাপুর মুক্তির তারিখ নিয়ে একটি পোস্ট শেয়ার করেছেন। পোস্টে একতা কাপুর বলেছেন, ‘পরিবেশক এবং প্রদর্শকদের সঙ্গে আলোচনার পর আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে ’ভূত বাংলা'-র প্রি-অর্ডার প্রিভিউ আগামী ১৬ এপ্রিল রাত ৯টা থেকে শুরু হবে।' পোস্টে আরও বলা হয়েছে যে ‘ধুরন্ধর অসাধারণ ভাবে ভালো ব্যবসা করছে এবং এটি আমাদের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির জন্য একটি চমৎকার খবর। প্রদর্শকরা মনে করছেন যে মুক্তির তারিখের এই পরিবর্তন দুটি ছবিকেই তাদের প্রাপ্য স্থান, মনোযোগ এবং গুরুত্ব দেবে।’
একতা কাপুরের পোস্টটি সোশ্যাল মিডিয়া আসতেই নেটিজেনরা নানা মন্তব্য করেছেন। একজন লেখেন, ‘ধুরন্ধর ২’-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতা না করাটা একটা বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত।' আর একজন লেখেন, ‘আমি আপনার সততার প্রশংসা করি।’ আর একজন লিখেছেন, ‘নির্মাতারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।’ আরও একজন প্রশ্ন করেছেন, ‘আপনি ধুরন্ধরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা এড়িয়ে গিয়েছেন, কিন্তু সলমন খানের ছবির কী হবে? সেটা তো ১৭ এপ্রিল মুক্তি পাচ্ছে।’
অক্ষয় কুমারের ‘ভূত বাংলা’ একটি হরর কমেডি ছবি। অক্ষয় কুমারের সঙ্গে অভিনয় করেছেন ভামিকা গাব্বি, রাজপাল যাদব, পরেশ রাওয়াল। ছবিটি পরিচালনা করেছেন প্রিয়দর্শন। ছবিটিতে অভিনয়ের পাশাপাশি অক্ষয় কুমার এর সহ-প্রযোজনাও করছেন।
‘ধুরন্ধর ২’-এর কথা বলতে গেলে, ছবিটি বক্স অফিসে অসাধারণ সাফল্য পাচ্ছে। মাত্র ১৪ দিনে ভারতে এটি ৯০০ কোটি টাকার বেশি আয় করেছে। রণবীর সিংয়ের ‘ধুরন্ধর ২’ বেশ কয়েকটি বড় ছবির রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে।