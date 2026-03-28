বড় পর্দায় মিস করেছেন! চিন্তা নেই, এবার বাড়িতে বসেই দেখতে পাবেন ‘ভুতপূর্ব’, কোথায় কবে আসছে?

বড় পর্দায় মিস করেছেন! চিন্তা নেই, এবার বাড়িতে বসেই দেখতে পাবেন ‘ভুতপূর্ব’, কোথায় কবে আসছে?
সাহিত্যের পাতা থেকে উঠে আসা তিন গল্পকে নিয়ে তৈরি হয়েছিল ভূতপূর্ব। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে মনোজ সেনের গল্পের স্বাদ পেয়েছিলেন দর্শকরা। তিনজন আলাদা সাহিত্যিকের তিনটি আলাদা গল্প তারানাথ তান্ত্রিক, মনিহারা এবং শিকার এই তিনটি গল্পের মেলবন্ধনে তৈরি হয়েছিল ভূতপূর্ব।
সাহিত্যের পাতা থেকে উঠে আসা তিন গল্পকে নিয়ে তৈরি হয়েছিল ‘ভূতপূর্ব’। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে মনোজ সেনের গল্পের স্বাদ পেয়েছিলেন দর্শকরা। তিনজন আলাদা সাহিত্যিকের তিনটি আলাদা গল্প তারানাথ তান্ত্রিক, মনিহারা এবং শিকার এই তিনটি গল্পের মেলবন্ধনে তৈরি হয়েছিল ভূতপূর্ব।
এই সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন রূপাঞ্জনা মিত্র, সন্দীপ্তা সেন, অমৃতা চট্টোপাধ্যায়, সপ্তর্ষি মৌলিক, সত্যম ভট্টাচার্য সহ আরও অনেকে। ইন্দোশ্রী প্রযোজনা সংস্থার অধীনে গল্পটি পরিচালনা করেছিলেন কাকলি ঘোষ এবং অভিনব মুখোপাধ্যায়।
২০২৫ সালের অর্থাৎ গত বছর ২৭ জুন বড় পর্দায় মুক্তি পেয়েছিল এই সিনেমাটি। বহুদিন বাদে সাহিত্যের পাতা থেকে উঠে আসা চরিত্রগুলিকে চোখের সামনে রেখে বেশ খুশি হয়েছিলেন দর্শকরা। তবে অনেকেই আছেন যারা সেই সময়ে বড় পর্দায় সিনেমাটি দেখে উঠতে পারেননি। তাই তাদের জন্য এবার বড় সুখবর।
‘ভূতপূর্ব’ সিনেমার একটি ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে লেখা, ‘কিছু গল্প শুনলে গায়ে কাঁটা দেয় আর কিছু গল্প তোমাকে তাড়া করে। আসছে ভুতপূর্ব শুধুমাত্র হৈচৈ তে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, বোলপুর থেকে কলকাতার বিভিন্ন লোকেশনে হয়েছিল এই ছবির শ্যুটিং।’
সিনেমাটি আরও একটি কারণে বিশেষ হয়ে উঠেছিল কারণ এই সিনেমাটি পরিচালক এবং প্রযোজনা সংস্থা দুজনেরই প্রথম ছবি। সিনেমার কাহিনি এবং চিত্রনাট্য লিখেছিলেন সুজয় সরকার।