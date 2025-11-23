ছোট ছেলের জন্মদিনে জুবিনের মৃত্যু! 'কীভাবে উদযাপন করব?' আবেগে ভাসলেন বিক্রম-পত্নী জয়া

১৮ নভেম্বর ছিল জুবিন গর্গের জন্মবার্ষিকী। চলতি বছরের সেপ্টেম্বরেই প্রয়াত হয়েছেন গায়ক। এখনও সে শোক কাটিয়ে উঠতে পারেনি তাঁর অনুরাগীরা। এর মাঝেই তাঁকে নিয়ে নানা উদযাপন ও শ্রদ্ধাঞ্জলি। সে রকমই একটি অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন সঙ্গীত পরিচালক বিক্রম ঘোষের স্ত্রী জয়া শীল। তিনিও জুবিনের কথা স্মরণ করে আবেগে ভাসলেন।
সিটি সিনেমাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘জুবিন ১৯ সেপ্টেম্বর চলে গেলেন। আর খুব কাকতালীয় ভাবেই ওই দিন আমার ছোট ছেলের জন্মদিন। জানি না এর পরের বছর কীভাবে আমার ছোট ছেলের জন্মদিন উদযাপন করব। দু’জনের একটা সমন্বয় ওখানেও হবে। জুবিন আমাদের মনের মানুষ। ও আর আমি একই বয়সী। ওঁকে আমি বম্বে থেকে চিনতাম। ওঁর মিউজিক, ওঁর 'মায়া' অ্যালবাম থেকে ওঁকে জানতে শুরু করেছি। আমার মনে হয় যে সুর ও তৈরি করে গিয়েছে সেটা অসমের মানুষদের অনেক বড় প্রাপ্তি। শুধু তাই না দেশের কাছেও এটা গর্বের। ৪০ রকমের ভাষায়, প্রায় ৪০ হাজার গান সত্যি বলতে অবিশ্বাস্য।'
জয়া আরও বলেন, জুবিন একজন পারফেক্টসানিস্ট ছিলেন। চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে ও একটার পর একটা কাজ করেছে। অসমের ফিল্ম ইন্ড্রাস্ট্রিকে ও চেষ্টা করেছে সকলের কাছে পৌঁছে দিতে। যাতে হলে দর্শকের সংখ্যা বাড়ে তার জন্য চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে। মানুষ হিসেবেও খুব ভালো ছিলেন তিনি। আর আমি একজন বাঙালি হয়ে বুঝতে পারি, বাঙালি ও অসমীয়াদের মধ্যে ভালোবাসার বন্ধনটা কতটা শক্ত। জুবিন আমাদের শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন রাজ্য, ধর্ম, বর্ণ, জাতিরভেদে না করেও কতটা ভালোবাসা যায়। আমরা সব সময় ওঁকে মিস করব। ওঁকে আমরা সব সময় উদযাপন করব আর মনের মধ্যে রেখে দেব।'
প্রসঙ্গত, সেপ্টেম্বরের শেষে নর্থ ইস্ট ফেস্টিভ্যালে যোগ দিতে সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলেন। যেখানে তাঁর সঙ্গীত পরিবেশনা করার কথা ছিল। আর সেখানেই জলে ডুবে মৃত্যু হয় তাঁর। সিঙ্গাপুর পুলিশ ভারতীয় হাই কমিশনের কাছে গর্গের মৃত্যুর প্রাথমিক তথ্যসহ ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনের একটি কপি শেয়ার করে। যেখানে স্পষ্ট করা হয়, স্কুবা মৃত্যুর করণ নয়।