Sara Khan Husband: কবুল হ্যায় থেকে সাত পাক! রামায়ণ খ্যাত সুনীল লাহরির বউমা হলেন সারা খান, রইল ছবি

Sara Khan Husband: কবুল হ্যায় থেকে সাত পাক! রামায়ণ খ্যাত সুনীল লাহরির বউমা হলেন সারা খান, রইল ছবি
হিন্দু ও মুসলিম রীতি মেনে বিয়ের বাঁধনে বাঁধা পড়লেন বিগ বস ৪-এর চর্চিত প্রতিযোগী সারা খান। পাত্রর পরিচয় জেনে নিন-
স্টার প্লাসের বিদাই সিরিয়ালে অভিনয় করে রাতারাতি গোটা দেশের নয়নের মণি হয়ে উঠেছিলেন সারা খান। এরপর বিগ বসের ঘরে ২০১০ সালে বিয়ে করেছিলেন অভিনেত্রী। সলমন খানের রিয়েলিটি শো বিগ বস ৪ এর প্রতিযোগী হিসাবে দেখা মিলেছিল সারার। প্রেমিক আলি মার্চেন্টকে একটি ইসলামিক বিবাহ অনুষ্ঠানে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু দুই মাস পর বিগ বসের ঘর থেকে বার হওয়ার পর তাঁদের ডিভোর্স হয়ে যায়। পরে আলি দাবি করেছিলেন যে তিনি প্রচারের জন্য সারাকে বিয়ে করেছিলেন। চলতি বছরের অক্টোবরে আবার বিয়ে করেন সারা।
রামানন্দ সাগরের রামায়ণে লক্ষ্মণের চরিত্রে অভিনয় করার জন্য সুপরিচিত অভিনেতা সুনীল লাহরির ছেলে কৃষ পাঠকের গলায় মালা দিলেন সারা। আইনি বিয়ে আগেই হয়েছে। এবার হিন্দু ও মুসলিম রীতিনীতির মাধ্যমে কৃষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন সারা খান।
সারা খান তার অফিসিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে তাঁদের হিন্দু ও মুসলিম বিয়ের ছবি শেয়ার করে লিখেছেন: ‘কুবুল হ্যায় সে সাত ফেরে তক... আমাদের প্রেম তার নিজস্ব স্ক্রিপ্ট লিখেছিল এবং আমাদের উভয়ের জগৎ হ্যাঁ বলেছিল’। মুসলিম বিয়ের জন্য, সারা আইভরি লেহেঙ্গা বেছেনিয়েছিলেন এবং তার হিন্দু আচারের জন্য কনে ভারী সূচিকর্ম সহ একটি লাল লেহেঙ্গা পরেছিলেন। এই পোস্টটি শেয়ার করার পরপরই অনেক সেলিব্রিটি এবং নেটিজেন নীচের কমেন্ট সেকশনে ভালবাসা বর্ষণ করেছেন। অভিনেত্রী অনিতা হাসানন্দানি লিখেছেন, 'অভিনন্দন', অন্যদিকে টিভি তারকা শ্রদ্ধা আর্য লেখেন, ‘অনেক অভিনন্দন’।
এই বছরের অক্টোবরে, কৃষের সাথে তাঁর আইনি ঘোষণা দিতে গিয়ে সারা বলেছিলেন, ‘দুটি ধর্মকে একসাথে সিল করছি চিরন্তনের জন্য’। কৃষ জানিয়েছেন প্রথম দর্শনেই সারার প্রেমে পড়েছিলেন তিনি। লাভ অ্য়াট ফার্স্ট সাইট। সারাকে পেয়ে তাঁর জীবন ধন্য। ভিনধর্মে বিয়ের জন্য় কম কটূক্তি শুনতে হয়নি সারা ও কৃষকে। তবে কাউকে পাত্তা দিতে চান না দুজনে।