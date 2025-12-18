Edit Profile
    2026 Film To Release: ২০২৬-এ আসছে একগুচ্ছ বিগ বাজেট সিনেমা! সলমন-শাহরুখ নাকি রণবীর, কার পিছনে ঢালা হল সবচেয়ে বেশি টাকা

    ২০২৬ সালে মুক্তি পেতে চলা সিনেমাগুলির বাজেট আপনাকে অবাক করে দেবে। নির্মাতারা তিনটি ছবির বাজেটে একটি ছবি তৈরি করছেন। শাহরুখ খান, রণবীর কাপুর ও যশের মতো তারকাদের ছবিতে বিপুল অর্থ ঢালা হয়েছে।

    Published on: Dec 18, 2025 5:15 PM IST
    By Tulika Samadder
    ২০২৬ সালটি হিন্দি সিনেমার জন্য বিশেষ হতে চলেছে। বেশ কয়েকটি বড় বাজেটের ছবি প্রেক্ষাগৃহে আসার জন্য প্রস্তুত। রণবীর কাপুর, সানি দেওল, শাহরুখ খান, সলমন খান তাঁদের ছবি দিয়ে বিস্ফোরণ করতে চলেছেন। তবে আপনি কি জানেন আগামী বছরে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলা এই বড় ছবিগুলির বাজেট কত? এসব ছবির বাজেট জানার পর আপনার মাথা ঘুরবে। এমন পরিস্থিতিতে কোটি কোটি টাকার এই ছবিগুলো বক্স অফিস আয় থেকে তাদের খরচ ওঠাতে পারবে কি না, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে।

    ২০২৬ সালের বিগ বাজেট বলিউড সিনেমা।
    সানি দেওল তাঁর সুপারহিট সিনেমা 'বর্ডার' ছবির দ্বিতীয় পর্ব নিয়ে আসছেন। সম্প্রতি ছবির টিজার প্রকাশ করা হয়েছে যেখানে বরুণ ধাওয়ান, আহান পান্ডে এবং দিলজিৎ দোসাঞ্জের মতো অভিনেতাদের শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে দেখা গেছে। ছবিটি ২৩ জানুয়ারি মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। কিন্তু আপনি কি জানেন যে এই ছবিটি ১৫০ কোটি টাকার বিশাল বাজেটে তৈরি করা হয়েছে। আশা করা যাচ্চে, এই ছবিটি তাঁর বাজেট পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হবে।

    ভিকি কৌশল, আলিয়া ভাট এবং রণবীর কাপুরের 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার' ছবিটিও খবরের শিরোনামে রয়েছে। ত্রিকোণ প্রেমের এই ছবিটি পরিচালনা করেছেন সঞ্জয় লীলা বনশালি। প্রতিবেদন অনুসারে, ছবিটি ২০২৬ সালের ১৪ অগস্ট মুক্তি পাবে। ছবিটির বাজেট সম্পর্কে কথা বললে, একাধিক রিপোর্ট অনুসারে, এটি ২০০ কোটি বাজেটে তৈরি করা হচ্ছে।

    লাভ অ্যান্ড ওয়ার।
    মেয়ে সুহানা খানের সঙ্গে অ্যাকশন ছবিতে দেখা যাবে শাহরুখ খানকে। ছবিটি পরিচালনা করছেন সিদ্ধার্থ আনন্দ। কিং এর তারকা কাস্ট বিস্ময়কর। ছবিতে অভিনয় করছেন দীপিকা পাড়ুকোন, আরশাদ ওয়ারসি, ববি দেওল প্রমুখ। বিশেষ ব্যাপার হল, গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে থাকবেন সুহানা খান। রিপোর্ট অনুযায়ী, ছবিটি ৩০০ কোটিরও বেশি বাজেটে তৈরি করা হচ্ছে। আগামী বছর দীপাবলিতে ছবিটি পর্দায় আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

    রণবীর কাপুর ও সাই পল্লবী অভিনীত 'রামায়ণ' সর্বকালের সবচেয়ে ব্যয়বহুল ছবি বলে মনে করা হচ্ছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ছবির উভয় অংশে ১৬০০ কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে। তবে প্রযোজক নমিত মালহোত্রা নিশ্চিত করেছেন যে রামায়ণের উভয় অংশে ৪০০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে।

    রামায়ণ সিনেমা।
    ধুরন্ধর ২ এর প্রথম পর্ব বর্তমানে বক্স অফিসে দাদাগিরি করছে। ছবির আয় ইতিমধ্যেই ৫০০ কোটি পৌঁছেছে। এখন দ্বিতীয় পর্বের অপেক্ষায় সকলে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ধুরন্ধরের দ্বিতীয় অংশ ২০০ থেকে ২৫০ কোটি টাকা বাজেটে তৈরি করা হবে।

    কেজিএফ তারকা যশও হিন্দি দর্শকদের মধ্যে খুব জনপ্রিয়। এখন সকলে তার পরবর্তী ছবি 'টক্সিক' এর অপেক্ষায়। আগামী বছর ইদে আসতে চলেছে ছবিটি। ছবির বাজেটের কথা বললে, প্রায় ৩০০ কোটি টাকা। বিশেষ ব্যাপার হল ছবিটি ধুরন্ধর ২ এর সঙ্গে সংঘর্ষ করতে চলেছে।

    সলমন খানের আগের ছবিগুলোর বক্স অফিস রিপোর্ট বেশ খারাপ। আগামীতে ব্যাটেল অফ গলওয়ানে দেখা যাবে ভাইজানকে। খবর, ছবিতে ১০০ কোটির কাছাকাছি বিনিয়োগ করা হয়েছে। এখন দেখার, সলমন তাঁর হারিয়ে যাওয়া আসন, এই ছবি দিয়ে ফিরে পেতে পারেন কি না!

