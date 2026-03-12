Edit Profile
    ধুরন্ধর ২-এ ইয়ামি গৌতমের ক্যামিও কীভাবে এবং কখন হবে? সামনে এল বড় খবর

    কিছুদিনের মধ্যেই মুক্তি পেতে চলেছে ধুরন্ধর ২। ছবিটি মুক্তির আগে এই সম্পর্কিত একটি বড় আপডেট প্রকাশিত হয়েছে, যা ছবির পরিচালক আদিত্য ধরের স্ত্রী এবং অভিনেত্রী ইয়ামি গৌতমের ক্যামিও সম্পর্কে।

    Mar 12, 2026, 14:06:46 IST
    By Tulika Samadder
    ধুরন্ধর ২-এর তারকা কাস্ট মূলত একই থাকছে, প্রথম পার্টের মতো। রেহমান ডাকাত অক্ষয় খান্না ছাড়া। তিনি ছবিতে থাকবেন কি না তা এখনও নিশ্চিত নয়। এদিকে কয়েকদিন আগে খবর প্রকাশিত হয়েছিল যে, ইয়ামি গৌতম ছবিতে একটি ক্যামিও করবেন। এখন, ইয়ামির ক্যামিও কেমন হবে সে সম্পর্কে একটি আপডেট এসেছে।

    ক্যামিও কেমন হবে?

    বক্স অফিস ওয়ার্ল্ডওয়াইডের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, ইয়ামির ক্যামিও একটি হাসপাতালের পটভূমিতে সেট করা হয়েছে, যা সিনেমায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তকে চিহ্নিত করে। প্রতিবেদন অনুসারে ইয়ামির ক্যামিও সংক্ষিপ্ত, তবে তাঁর ভূমিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তবে, এখনও এই বিষয়ে কোনও নিশ্চিতকরণ নেই।

    মেইনএক্সপির প্রতিবেদন অনুসারে, উরি সিনেমা থেকে তাঁর ভূমিকা নিয়েই ধুরন্ধরে ফিরতে পারেন ইয়ামি গৌতম। আদিত্য ধর পরিচালিত ২০১৯ সালের উরি সিনেমায়, ইয়ামি ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কর্মরত একজন গোয়েন্দা কর্মকর্তার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। আপাতত ধুরন্ধর ছবিটি মুক্তি পেলেই সত্য প্রকাশ পাবে।

    এটা লক্ষণীয় যে, এর আগে খবর প্রকাশিত হয়েছিল যে ভিকি কৌশলও এই ছবিতে একটি ক্যামিও করতে পারেন। আদিত্যর প্রিয় অভিনেতাদের একজন ভিকি। ভিকির চরিত্রটি গত বছর শুটিং করা হয়েছিল। তবে, পরে খবর আসে যে ভিকি ছবিটির অংশ ছিলেন না।

    আদিত্য ধর পরিচালিত ধুরন্ধর ২-এর কথা বলতে গেলে, এই ছবিতে রণবীর সিং, আর. মাধবন, অর্জুন রামপাল, সারা আলি খান এবং সঞ্জয় দত্ত অভিনয় করেছেন।

    টক্সিক সংঘর্ষ বাতিল

    ধুরন্ধর ২-এর যশের ছবি টক্সিকের সঙ্গে সংঘর্ষ লিপ্ত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পরে দক্ষিণী অভিনেতা এবং টক্সিকের নির্মাতারা ঘোষণা করেন যে, ছবিটি স্থগিত করা হচ্ছে। যশ একটি বিবৃতি জারি করে বলেছেন যে, তিনি চান পুরো বিশ্ব এই ছবিটি দেখুক। তাই বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সমস্যার কারণে, তিনি ছবিটি স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যাতে সবাই এটি দেখতে পারে। তিনি আরও বলেছেন যে তিনি আশা করেন যে টক্সিককে ঘিরে উত্তেজনা অব্যাহত থাকবে এবং ছবিটি সকলের ভালোবাসা পাবে।

    ওস্তাদ ভগত সিং-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে

    যদিও টক্সিক স্থগিত করা হয়েছে, ধুরন্ধর ২ এখনও পবন কল্যাণের ছবি ওস্তাদ ভগত সিং-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতার মুখোমুখি। এই ছবিটিও ১৯ মার্চ মুক্তি পাবে। তবে, ওস্তাদ ভগত সিং-এর পরিচালক বলেছেন যে, তিনি এই বিষয়ে নার্ভাস নন এবং নিজের ভক্তদের সংখ্যায় আত্মবিশ্বাসী।

