তানিয়া মিত্তালের ১৫০ জন নিরাপত্তারক্ষী রয়েছে? বিগ বস ১৯-এর ফাইনালিস্টের বড় চমক

বিগ বস ১৯-এর ফাইনালিস্ট তানিয়া মিত্তাল বিগ বসে তাঁর অদ্ভুত দাবির জন্য প্রায়শই মন কেড়েছেন। এমনকী দাবি করেছিলেন যে তাঁর ১৫০ জনেরও বেশি দেহরক্ষী রয়েছে, এমনকী তিনি কেবল বাকলাভা খাওয়ার জন্য দুবাই ভ্রমণ করতে পছন্দ করেন। এখন, তানিয়া সেই মন্তব্যগুলির একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন।
বিগ বস ১৯-এর ফাইনালিস্ট তানিয়া মিত্তাল বিগ বসে তাঁর অদ্ভুত দাবির জন্য প্রায়শই মন কেড়েছেন। এমনকী দাবি করেছিলেন যে তাঁর ১৫০ জনেরও বেশি দেহরক্ষী রয়েছে, এমনকী তিনি কেবল বাকলাভা খাওয়ার জন্য দুবাই ভ্রমণ করতে পছন্দ করেন। এখন, তানিয়া সেই মন্তব্যগুলির একটি ব্যাখ্যা দিয়ে বলছেন যে তিনি কখনও এত বেশি নিরাপত্তা রক্ষীর দাবি করেননি।
বিগ বসের পর, তানিয়া গোয়ালিয়রে ফিরে এসেছেন। সম্প্রতি নিউজ পিঞ্চ নামে একটি ইউটিউব চ্যানেলে শেয়ার করা একটি ভিডিয়োর মাধ্যমে তিনি তাঁর কারখানার এক ঝলক দেখিয়েছেন।
কারখানা দেখানোর সময়, তানিয়ার সবচেয়ে আলোচিত মন্তব্যগুলির মধ্যে একটি বক্তব্য রাখেন যেখানে তিনি দাবি করেন যে তাঁর ১৫০ জন দেহরক্ষী রয়েছে। রেকর্ডটি করে তিনি কখনও এই ধরনের বিবৃতি দেওয়ার কথা অস্বীকার করেছেন।
তিনি বলেন, ‘আমি কখনওই এটা বলিনি। এমন কোনও ক্লিপ নেই যেখানে তানিয়া মিত্তালকে বলতে শোনা যায় যে তার ১৫০ জন দেহরক্ষী আছে। এই জিনিসগুলি নিজের হাতে তৈরি। ইন্টারনেটে এমন একটিও ক্লিপ পাবেন না যেখানে আমি বলেছি যে আমার ১৫০ জন দেহরক্ষী আছে। জেইশান (কাদরি) এটা নিয়ে মজা করছিল। আমি তাকে বলেছিলাম যে আমার ১৫০ জনেরও বেশি কর্মী আছে, এবং তাঁদের তিনি দেহরক্ষী বলেন।’
তানিয়া আরও বলেন যে তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকলেও, এটা বেশ কয়েক বছর ধরেই চালু রয়েছে। তিনি কোনও নির্দিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ করেননি। তার ব্যবসা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তানিয়া আরও বলেন, ‘আমার একটা পোশাকের কারখানা, একটা ফার্মা কারখানা এবং একটা উপহারের কারখানা রয়েছে। কিন্তু সত্যি বলতে, আমি আপনাকে সব কিছু দেখাতে পারব না। আমি বাড়ি বা কারখানা ঘুরিয়ে দেখাতে চাই না। কারণ আমি কখনও মিথ্যা বলিনি।’
বিগ বস ১৯-এ কারণে তানিয়া মিত্তাল সবার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন। আধ্যাত্মিক প্রভাবশালী এই অভিনেত্রী বিগ বস ১৯-এ তৃতীয় রানার-আপ হন। ফাইনালিস্ট হওয়ার পাশাপাশি, তানিয়া একতা কাপুরের কাছ থেকে একটা অভিনয়ের কোর্সও করেছেন। রিয়েলিটি শো-এর পরে শীঘ্রই তাঁকে তাঁর অভিনয়ের জার্নি শুরু করতে দেখা যাবে।