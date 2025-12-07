Edit Profile
    বিগ বস খ্যাত তানিয়া মিত্তালের মাসিক আয় কত জানেন? অঙ্কটা কিন্তু লাখের ঘরে

    বিগ বস ১৯-এ সব থেকে বেশি যে চর্চায় ছিল তিনি হলেন তানিয়া মিত্তাল। জানেন তাঁর মাসিক আয় কত? অঙ্কটা কিন্তু লাখের ঘরে। 

    Published on: Dec 07, 2025 2:20 PM IST
    By Sayani Rana
    বিগ বস ১৯-এর গ্র্যান্ড ফিনালে আজ, অর্থাৎ ৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। আজই জানা যাবে বিজয়ীর নাম। তানিয়া মিত্তাল, প্রণিত মোরে, আমাল মালিক, গৌরব খান্না এবং ফারহানা ভাট বিগ বস ১৯-এ টপ ৫-এ পৌঁছেছেন। আজ, এই পাঁচজনের মধ্যে একজনকে বিজয়ীর মুকুট পরানো হবে। তবে এই সিজেনে সব থেকে বেশি যে চর্চায় ছিল তিনি হলেন তানিয়া মিত্তাল।

    তানিয়া মিত্তাল একজন ব্যবসায়ী। একজন ব্যবসায়ী হওয়ার পাশাপাশি তিনি একজন ট্রাভেল ভ্লগার, তাঁর সঙ্গে আধ্যাত্মিক বিষয়েও তাঁকে যোগ দিতে দেখা যায়। সোশ্যাল মিডিয়া সেনসেশন হয়ে ওঠা তানিয়া মিত্তাল মাত্র দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ে ছিলেন। তিনি ১৯ বছর বয়সে নিজের ব্যবসা শুরু করেছিলেন। যদিও তিনি একটি ধনী পরিবারের মেয়ে। তবে তিনি মাত্র ৫০০ টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিলেন।

    একটা TED টকে, তানিয়া মিত্তাল জানিয়েছিলেন যে, তিনি মাত্র দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছেন। তাঁর চণ্ডীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার ইচ্ছে ছিল। তিনি নিজের ব্যবসা শুরু করতে চেয়েছিলেন। সেই কারণেই তিনি তিন সপ্তাহের মধ্যে কলেজ ছেড়ে ফিরে আসেন। তানিয়া মিত্তাল গোয়ালিয়রের বাসিন্দা।

    তখন তানিয়া তাঁর পরিবারকে জানায় যে, সে পড়াশোনা করতে চায় না কিন্তু নিজের ব্যবসা শুরু করতে চায়, তখন তাঁর পরিবার অবাক হয়ে যায়। তানিয়াকে বিয়ে করার জন্য বাড়ি থেকে চাপ দেওয়া হয়। তবে, তানিয়া তাঁর নিজের ব্যবসা শুরু করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল এবং তিনি ঠিক তাই করেছিলেন। তানিয়া মিত্তাল মাত্র একটা ঘর থেকে তাঁর ব্যবসা হ্যান্ডমেড লাভ বাই তানিয়া শুরু করেছিলেন। সেই সময়ে, তিনি ব্যক্তিগতকৃত উপহার এবং কার্ডের ব্যবসা শুরু করেছিলেন। বর্তমানে শাড়ি, গয়না এবং উপহার -সহ অনেক কিছু হ্যান্ডমেড লাভ বাই তানিয়া ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। তানিয়া একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে, তিনি মাত্র ৫০০ টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিলেন।

    তানিয়া মিত্তাল আজ কেবল একজন সফল ব্যবসায়ীই নন, তিনি ২০১৮ সালে মিস এশিয়া ট্যুরিজম খেতাবও জিতেছেন। তানিয়ার প্রেম জীবন বেশ কঠিন ছিল। এক সাক্ষাৎকারে তানিয়া জানিয়েছিলেন যে, তাঁর প্রেমিক তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছে, কারণ তিনি দেখতে খারাপ। এর পরে, তানিয়া মিত্তাল ওজন কমানোর এবং নিজের যত্ন নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। পরবর্তীতে তিনি ওজন কমান। তানিয়া মিত্তলকে বিগ বস-এ তাঁর বিলাসবহুল জীবন নিয়ে অনেকবার গর্ব করতে দেখা গিয়েছে। তানিয়া বারবার বলেন যে তিনি কতটা ধনী।

    রাজনীতিতে লুকিয়ে থাকা একটি খবর অনুসারে, তানিয়া মিত্তল মাসে ৬ লক্ষ টাকা আয় করেন। একই সঙ্গে তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ ২ কোটি টাকা। ব্যবসার পাশাপাশি, তানিয়া মিত্তল ব্র্যান্ড কোলাবরেশন, এনডোর্সমেন্ট এবং তাঁর ফ্যাশন ব্যবসা থেকেও অর্থ উপার্জন করেন। ইনস্টাগ্রামে তানিয়া মিত্তলের ৪০ লক্ষ ফলোয়ার রয়েছে। তানিয়া মিত্তল নিজেই বিগ বস-এ বলেছিলেন যে, তাঁর স্বপ্ন হল বিশ্বের অর্ধেক মানুষ তাঁকে তাঁর নামে চিনুক।

