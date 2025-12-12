'বিগ বস ১৯'-এর বিজয়ী গৌরব কত লাখ টাকা পুরস্কার পেয়েছেন জানেন? 'আমার স্ত্রীকে…', তা দিয়ে যা করবেন তিনি তাও খোলসা করলেন

'বিগ বস ১৯'-এর বিজয়ী গৌরব কত লাখ টাকা পুরস্কার পেয়েছেন জানেন? 'আমার স্ত্রীকে…', তা দিয়ে যা করবেন তিনি তাও খোলসা করলেন
'বিগ বস ১৯'-এর বিজয়ী গৌরব খান্না বর্তমানে চর্চায় রয়েছেন। তিনি কেবল এই সিজনে ট্রফিই জিতেছেন তা নয়, ৫০ লক্ষ টাকার পুরস্কারও জিতেছেন। গৌরব বর্তমানে তাঁর জয়ের আনন্দ উপভোগ করছেন। কিন্তু তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, তিনি এই ৫০ লক্ষ টাকা দিয়ে তিনি কী করবেন? তিনি সেই বিষয়েও সবটা জানিয়েছেন।
টাইমস অফ ইন্ডিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে গৌরব এই প্রসঙ্গে বলেন, ‘আমি এখনও জানি না টাকা দিয়ে আমি কী করব। তবে আমি অবশ্যই এটা বিনিয়োগ করব। তবে শুধু যে বিনিয়োগ করব তা নয় আমার স্ত্রীকেও ভালো কোথাও ঘুরতে নিয়ে যাব। আমরা খুব কমই একসঙ্গে কোথাও ঘুরতে গিয়েছি, তবে এবার আমরা খুব ভালো কিছু পরিকল্পনা করব।’
গৌরব বলেন, 'এই সময় গৌরবকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তার সহ-প্রতিযোগীরা তাঁকে শোতে ফেক বলেছিল, যার উত্তরে গৌরব বলেন, এটা আসলে আমার উপর কোনও প্রভাব ফেলেনি। আমি খুব ভালো কাজ করেছি। আমি দেখেছি অনেকে প্রশ্ন করছেন, কিন্তু আমি যদি প্রতিটির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করতাম, তাহলে আমি কীভাবে এগিয়ে যেতাম। সময় সীমিত ছিল। আমি ওখানে ১৫ সপ্তাহ ছিলাম এবং এই সময়ে ১৫ জনের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। আমার কাছে যা গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা হল শোয়ের বাইরে থাকা ১.৫ বিলিয়ন মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধন তৈরি করা। যদি কেউ আমাকে ফেক বলে, তাহলে তাঁদের তা বলতে দিন। এটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমার কাছে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল দর্শকরা কী ভাবেন।'
গৌরব বলেন, ‘আমি আগেও অনেক সাক্ষাৎকারে বলেছি যে সলমন খানের জন্যই আমি এই শোতে গিয়েছিলাম। আমি সলমন স্যারের একজন বড় ভক্ত। আমি এমনকী বিগ বস ১৩ও দেখেছি। যখন আমি শুনলাম যে তিনি এই সিজনে হোস্ট করবেন না, তখন আমি সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু যখনই টিম নিশ্চিত করে যে সলমন স্যার হোস্ট করবেন, আমি তৎক্ষণাৎ শোটি করতে রাজি হয়ে যাই। আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম, এবং ঈশ্বরের কৃপায়, আমি দর্শকদের ভালোবাসা পেয়েছি। এখন আমি কেবল সেরাটার জন্য অপেক্ষা করছি। কোনও চাপ নেই। তিনি আমাকে ফোন করার সঙ্গে সঙ্গেই আমি সেখানে উপস্থিত থাকব।’
