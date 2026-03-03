Edit Profile
    Mandana Karimi: খামেনেই-এর মৃত্যুতে উল্লাস! ট্রাম্পকে ‘ইরানের মুক্তিদাতা’ তকমা বিগ বসের মন্দানার

    তেহরানে জন্মগ্রহণকারী বলিউড অভিনেত্রী মান্দানা কারিমি ইরানে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভূমিকার প্রশংসা করে তাকে পারস্য সম্রাট সাইরাস দ্য গ্রেটের সাথে তুলনা করেছেন।

    Published on: Mar 03, 2026 8:44 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    খামেনেই-এর প্রয়াণের পর ইরান জুড়ে যখন শোকের ছায়া, ঠিক তখনই বিস্ফোরক মন্তব্য করে বসলেন ‘বিগ বস’ খ্যাত অভিনেত্রী মন্দানা করিমি। দীর্ঘদিনের কট্টরপন্থী শাসনের অবসান চেয়ে মন্দানা সরাসরি সমর্থন জানালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে। তাঁর মতে, ট্রাম্পই পারেন ইরানকে এই ‘অন্ধকার’ থেকে মুক্ত করতে।

    খামেনেই-এর মৃত্যুতে উল্লাস! ট্রাম্পকে ‘ইরানের মুক্তিদাতা’ তকমা বিগ বসের মন্দানার
    ট্রাম্পের বন্দনায় মন্দানা:

    নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে মন্দানা করিমি ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটি ছবি শেয়ার করে তাঁকে ‘লিবারেটর’ বা মুক্তিদাতা হিসেবে সম্বোধন করেন। মন্দানা বরাবরই ইরানের বর্তমান শাসনব্যবস্থার কট্টর বিরোধী। খামেনেই-এর মৃত্যুর পর তিনি মনে করছেন, আমেরিকার হস্তক্ষেপে এবং ট্রাম্পের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এবার ইরানি জনগণের ভাগ্যবদল হতে পারে।

    শোক বনাম উল্লাস:

    মন্দানার এই পোস্ট মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায়। একদিকে যখন ভারতীয় টেলিভিশন অভিনেত্রী ফারহানা ভাট খামেনেই-এর মৃত্যুকে ‘ব্যক্তিগত ক্ষতি’ বলে চোখের জল ফেলছেন, তখন মন্দানার এই প্রকাশ্য উল্লাস নেটিজেনদের দুই মেরুতে ভাগ করে দিয়েছে। মন্দানা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, তিনি ইরানের মানুষের স্বাধীনতা চান এবং সেই পথ প্রশস্ত করতে ট্রাম্পই তাঁর কাছে কাণ্ডারি।

    ইরানি নারীদের কণ্ঠস্বর:

    এর আগেও ইরানে হিজাব বিরোধী আন্দোলনে সরব হয়েছিলেন মন্দানা। নিজের দেশের নারীদের স্বাধীনতার সপক্ষে কথা বলতে গিয়ে বারবার বিপাকে পড়লেও পিছু হটেননি তিনি। এবার খামেনেই-এর প্রয়াণকে তিনি দেখছেন এক নতুন ভোরের সূচনা হিসেবে। ট্রাম্পের কড়া বিদেশনীতি যে ইরানের শাসকগোষ্ঠীকে কোণঠাসা করবে, সেই আশাতেই বুক বাঁধছেন এই অভিনেত্রী।

    ট্রাম্পকে নিয়ে মন্দানার পোস্ট
    এর আগে এনডিটিভিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, ইরানের মানুষ বহু বছর ধরে সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে আসছে। মান্দানা বলেন, ‘বছরের পর বছর ধরে ইরানের ভেতরের মানুষ খালি হাতে প্রতিবাদ করে আসছে। আমরা মানুষ হারিয়েছি। আমরা মা, সন্তান, বিশ্ববিদ্যালয়কে হারিয়েছি - তালিকাটি দীর্ঘ’।

    কে এই মান্দানা কারিমি? মান্দানা কারিমি তেহরানে জন্মগ্রহণ করেন। মডেলিংয়ের কাজের জন্য ২০১০ সালে মুম্বই আসার আগে তিনি এয়ার হোস্টেস হিসাবে তার কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। ২০১৩ সালে, তিনি রয় চলচ্চিত্রে অতিথি চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। তিনি ভাগ জনি, ম্যায় অউর চার্লস এবং কিয়া কুল হ্যায় হাম ৩-এ অভিনয় করেছিলেন। তিনি রিয়েলিটি টিভি শো বিগ বস ৯ এবং লক আপের প্রতিযোগী ছিলেন।

