    Armaan Malik-Payel Malik: দুই বউ নিয়ে একত্রবাস আরমানের, ৫ম বার মিলল সন্তানসুখ, ১ম বউ পায়েল ৪র্থ বার মা হল

    গলায়-গলায় ভাব  দুই সতীনের। চতুর্থবার মা হলেন আরমান মালিকের প্রথম স্ত্রী। কতটা খুশি দ্বিতীয় স্ত্রী কৃতিকা?

    Mar 25, 2026, 09:30:06 IST
    By Priyanka Mukherjee
    সোশ্যাল মিডিয়া সেনসেশন আরমান মালিকের পরিবারে ফের খুশির জোয়ার। মঙ্গলবার দিল্লির এক বেসরকারি হাসপাতালে খুদের জন্ম দিলেন আরমানের প্রথম স্ত্রী পায়েল মালিক। এই নিয়ে আরমান মালিক মোট পাঁচটি সন্তানের বাবা হলেন। অন্য়দিকে তাঁর প্রথম স্ত্রী পায়েল চতুর্থবার মা হলেন।

    দুই বউ নিয়ে একত্রবাস আরমানের, ৫ম বার মিলল সন্তানসুখ, ১ম বউ পায়েল ৪র্থ বার মা হল
    দুই বউ নিয়ে একত্রবাস আরমানের, ৫ম বার মিলল সন্তানসুখ, ১ম বউ পায়েল ৪র্থ বার মা হল

    খুশির খবর ভাগ করে নিলেন আরমান:

    নিজের ইউটিউব ভ্লগ এবং ইনস্টাগ্রামে এই সুখবরটি ভক্তদের সঙ্গে শেয়ার করেছেন আরমান। হাসপাতালের বেড থেকে পায়েলের ভিডিও শেয়ার করে তিনি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন ঈশ্বরকে। যদিও সদ্যোজাতর নাম এখনও খোলসা করেননি তাঁরা, তবে তাকে আদর করে ‘ছোটু’ বলেই ডাকছে পরিবার। ছেলে না মেয়ে তাও স্পষ্ট করেননি বিগ বস ওটিটি খ্য়াত ইউটিউবার।

    আরমান মালিকের বড় পরিবার:

    আরমান মালিকের পারিবারিক সমীকরণ সবসময়ই আলোচনার কেন্দ্রে থাকে। তাঁর দুই স্ত্রী— পায়েল এবং কৃতিকা। পায়েলের আগে থেকেই তিনটি সন্তান রয়েছে (চিরায়ু এবং যমজ সন্তান তুবু ও জাইদ)। দ্বিতীয় স্ত্রী কৃতিকা মালিকের একটি পুত্রসন্তান রয়েছে (জায়েদ)।

    এবার পায়েলের চতুর্থ সন্তান এবং আরমানের পঞ্চম সন্তান হিসেবে কোল আলো করে এসেছে এক খুদে। মা এবং সন্তান দুজনেই বিপদমুক্ত জানিয়েছেন আরমান।

    প্রেগন্যান্সি নিয়ে জটিলতা:

    পায়েলের এবারের গর্ভাবস্থা খুব একটা সহজ ছিল না। গত কয়েকদিন ধরেই তাঁর শারীরিক কিছু জটিলতা দেখা দিয়েছিল, যার ফলে চিকিৎসকরা তাঁকে কড়া পর্যবেক্ষণে রেখেছিলেন। শেষ পর্যন্ত সুস্থভাবেই মা ও সন্তান বাড়ি ফেরার অপেক্ষায়।

    নেটিজেনদের প্রতিক্রিয়া:

    আরমানের এই পোস্টে শুভেচ্ছার বন্যা বয়ে গিয়েছে। তবে বরাবরের মতো ট্রোলাররাও পিছু ছাড়েনি। এক বড় অংশের নেটিজেনরা আরমানের এতগুলো সন্তান নিয়ে যেমন রসিকতা করেছেন, তেমনই অনেকে এই বড় পরিবারের ঐক্য এবং পায়েলের সাহসের প্রশংসা করেছেন।

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    News/Entertainment/Armaan Malik-Payel Malik: দুই বউ নিয়ে একত্রবাস আরমানের, ৫ম বার মিলল সন্তানসুখ, ১ম বউ পায়েল ৪র্থ বার মা হল
