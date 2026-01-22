Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    মেয়ের ছবি তুলতেই রেগে কাঁই, পাপারাজ্জিদের দেখে কেন মেজাজ হারালেন বিপাশা?

    বিপাশা বসু, যিনি একটা সময়ে বলিউডে বহু হিট সিনেমা উপহার দিয়েছেন। যদিও এখন তিনি সিনেমার পর্দা থেকে অনেকটা দূরে থাকেন, কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি খুব সক্রিয়। সম্প্রতি অভিনেত্রী বিপাশা বসু তাঁর পরিবারের সাথে ব্যান্ড্রায় এক অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন।

    Published on: Jan 22, 2026 1:55 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বিপাশা বসু, যিনি একটা সময়ে বলিউডে বহু হিট সিনেমা উপহার দিয়েছেন। যদিও এখন তিনি সিনেমার পর্দা থেকে অনেকটা দূরে থাকেন, কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি খুব সক্রিয়। সম্প্রতি অভিনেত্রী বিপাশা বসু তাঁর পরিবারের সাথে ব্যান্ড্রায় এক অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। এই অনুষ্ঠানে তাঁর কন্যা দেবীর সাথে থাকাকালীন, অভিনেত্রী পাপারাজ্জিদের হাত থেকে তাঁর ছোট্ট দেবীকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন এবং এক ফটোগ্রাফার ছবি তোলার চেষ্টা করলে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হন।

    পাপারাজ্জিদের দেখে মেজাজ হারালেন বিপাশা
    পাপারাজ্জিদের দেখে মেজাজ হারালেন বিপাশা

    বিপাশা পাপারাজ্জিদের থেকে তাঁর মেয়ে দেবীর মুখ ঢেকে দেন। বৃহস্পতিবার অভিনেত্রী তাঁর মেয়ে দেবী এবং স্বামী, অভিনেতা করণ সিং গ্রোভারের সাথে ব্যান্ড্রায় ছিলেন। অভিনেত্রী যখন দেবীকে কোলে নিয়ে গাড়ি থেকে নামছিলেন, তখন করণ তাঁর পিছনে একটি ব্যাগ নিয়ে হাঁটছিলেন। বিপাশা পাপারাজ্জিদের ছবি তুলতে দেখেই বিরক্ত হয়ে যান এবং দ্রুত দেবীর মুখ ঢেকে দেন। যখন তিনি বিল্ডিংয়ের দিকে এগোচ্ছিলেন, তখন একজন ক্ষুব্ধ বিপাশা এক ফটোগ্রাফারকে জিজ্ঞেস করেন, ‘কে আপনি?’

    আরও পড়ুন: অপেক্ষার আর মাত্র ৬ দিন, বিয়ের আগে সম্পন্ন হল মধুমিতা-দেবমাল্যর বাগদান পর্ব

    যদিও বিপাশা সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রায়শই তাঁর মেয়ের সাথে সুন্দর পারিবারিক মুহূর্ত এবং মজার স্মৃতি শেয়ার করেন। সম্প্রতি, এই দম্পতি দেবীর সাথে সমুদ্র সৈকতে ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন এবং বিপাশা সেই ছুটির ছবি ও ভিডিও অনলাইনে শেয়ার করেছিলেন।

    বিপাশা বসু এবং করণ সিং গ্রোভারের প্রেমের কাহিনি

    করণ এবং বিপাশা প্রথম ২০১৪ সালে 'অ্যালোন' সিনেমার সেটে দেখা করেন। তাঁদের অন-স্ক্রিন কেমিস্ট্রি শীঘ্রই বাস্তব জীবনে প্রেমে পরিণত হয়। তাঁরা প্রায় ১ বছর ডেট করার পর ২০১৬ সালের এপ্রিলে বিয়ে করেন। তাঁরা এখন এক দশক ধরে একসাথে আছেন এবং ২০২২ সালের ১২ নভেম্বর তাঁদের কন্যা, দেবী বসু সিং গ্রোভারের আগমনের সাথে সাথে পিতৃত্বকে আলিঙ্গন করেন, যা তাঁদের জীবনে একটি সুন্দর নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে।

    আরও পড়ুন: 'আমায় একা হাতে সবটা সামলাতে... ', কেন রাজনীতি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন মিমি?

    বিপাশা বসুর কাজের ফ্রন্ট

    বিপাশাকে শেষ দেখা গিয়েছিল 'ডেঞ্জারাস' ওয়েব সিরিজে। বিক্রম ভট্টাচার্য লিখিত এবং ভূষণ প্যাটেল পরিচালিত এই সিরিজটি করণ সিং গ্রোভারের সাথে তাঁর ওটিটি ডেবিউ ছিল। শোতে সোনালী রাউত, নাতাশা সুরি, সুয়্যাশ রাই এবং নীতিন অরোরার মতো অভিনেতারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিলেন এবং এটি এমএক্স প্লেয়ারে দেখার জন্য উপলব্ধ। অভিনেত্রী বেশ কিছুদিন ধরে সিনেমা থেকে দূরে আছেন।

    অন্যদিকে, করণ সিং গ্রোভারকে শেষ 'ফাইটার' ছবিতে দেখা গিয়েছিল। সিদ্ধান্ত আনন্দের পরিচালনায় এই ছবিতে হৃত্বিক রোশন, দীপিকা পাড়ুকোন, অনিল কাপুর এবং বিবেক ওবেরয় গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। ছবিটি বক্স অফিসে বিশ্বব্যাপী ৩৫৮.৮৩ কোটি টাকা আয় করে বাণিজ্যিক সাফল্য লাভ করেছিল।

    News/Entertainment/মেয়ের ছবি তুলতেই রেগে কাঁই, পাপারাজ্জিদের দেখে কেন মেজাজ হারালেন বিপাশা?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes