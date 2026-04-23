    Swatika Dutta: ‘সবকিছুই আলিঙ্গন করেছি…’, ফুলে গেছে মুখ! PCOS-এ ভুগছেন,জন্মদিনে নারী শরীরের সমস্যার কথা জানালেন স্বস্তিকা

    Swatika Dutta: টলিউডের প্রতিবাদী আর স্পষ্টবক্তা অভিনেত্রীদের তালিকায় তাঁর নাম উপরের সারিতে। তিনি স্বস্তিকা দত্ত। পর্দার ‘প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি’ হোক বা বাস্তবের স্বস্তিকা— রাখঢাক না রাখাটাই তাঁর স্বভাব। জন্মদিনে উৎসবের আলোকবৃত্ত, এই দিনেই এক অমোঘ বাস্তবকে সামনে আনলেন অভিনেত্রী।

    Apr 23, 2026, 20:13:19 IST
    By Priyanka Mukherjee
    ক্যালেন্ডারের পাতায় আজ ২৩শে এপ্রিল। গোটা বাংলা এদিন ভোট উৎসবে মেতে। এর মাঝেই নিজের জন্মদিন সেলিব্রেট করছেন ছোটপর্দার প্রফেসর বিদ্যা ব্য়ানার্জি মানে অভিনেত্রী স্বস্তিকা দত্ত। কিন্তু এই বিশেষ দিনটির আগে কোনো গ্ল্যামারাস ফটোশুটের গল্প শোনালেন না তিনি। বরং শোনালেন এক নারীর শরীরের প্রতিদিনের লড়াইয়ের কথা। জন্মদিনের প্রাক্কালে সামাজিক মাধ্যমে নিজের শারীরিক ও মানসিক টানাপোড়েন নিয়ে অকপট ‘কিস্তিমাত’ খ্যাত এই অভিনেত্রী।

    'সবকিছুই আলিঙ্গন করেছি…', ফুলে গেছে মুখ! হরমোনের ভারসাম্যের অভাব, জন্মদিনে গোপন সমস্য়া জানালেন স্বস্তিকা
    PMS আর PCOS-এর রক্তচক্ষু

    স্বস্তিকা তাঁর পোস্টে লিখেছেন যে, তিনি এখন জীবন আর অভিনয়ের এক নতুন অধ্যায়ে পা রাখছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর এই পথচলা সহজ নয়। গত কয়েক দিন ধরে তিনি লড়াই করছেন PMS (Premenstrual Syndrome) এবং PCOS (Polycystic Ovary Syndrome)-এর সাথে। পিরিয়ডসের আগের সেই অসহ্য যন্ত্রণা, মেজাজ হারানো আর হরমোনের ভারসাম্যের অভাব তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে।

    ফোলা মুখ আর ব্রণকেও ভালোবাসা

    গ্ল্যামার জগতের নায়িকা হয়েও নিজের খুঁতগুলো লুকিয়ে রাখেননি স্বস্তিকা। তিনি স্বীকার করেছেন, এই শারীরিক সমস্যার কারণে তাঁর মুখ ফুলে গিয়েছে, গ্লাস স্কিন নয়, বরং মুখে দেখা দিয়েছে ব্রণ (Acne)। কিন্তু এই অবস্থাতেও তিনি ভেঙে পড়েননি। বরং নিজের এই ব্রণগুলোকেও তিনি ভালোবেসে আপন করে নিয়েছেন। স্বস্তিকার কথায়, ‘খুব বিরক্তি লাগছে, মনে হচ্ছে সব ছেড়েছুড়ে বাড়িতে দৌড়ে যাই... কিন্তু তার মধ্যেই শো চালিয়ে যেতে হবে।’

    ‘দ্য শো মাস্ট গো অন’

    কষ্ট হলেও কাজ থামিয়ে রাখেননি প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি। হাজারো যন্ত্রণা আর হরমোন ঘটিত খিটখিটে মেজাজ নিয়েও তিনি শুটিং ফ্লোরে অবিচল। স্বস্তিকা মনে করিয়ে দিয়েছেন, একজন অভিনেত্রী হওয়ার আগে তিনি একজন রক্ত-মাংসের মানুষ। আর সেই মানুষের শরীরের এই স্বাভাবিক নিয়মগুলোকে ঘৃণা নয়, বরং ভালোবাসা দিয়ে আলিঙ্গন করাই তাঁর লক্ষ্য।

    অনুরাগীদের শুভেচ্ছা

    জন্মদিনের আগের রাতে এমন এক সাহসী পোস্ট দেখে মুগ্ধ নেটপাড়া। কেবল উদযাপনের ছবি না দিয়ে, একজন মেয়েকে প্রতি মাসে যে কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়, তা তুলে ধরায় স্বস্তিকাকে বাহবা দিচ্ছেন তাঁর ভক্তরা। যন্ত্রণাকে সঙ্গী করেই নতুন বছরে পা রাখলেন অভিনেত্রী।

      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

