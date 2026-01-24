Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    নতুন বছরে নতুন ইনিংস! সরস্বতী পুজোয় চার হাত এক হল বিশ্বাবসু- ঐশিকীর

    ২৩ জানুয়ারি একদিকে যেমন ছিল সরস্বতী পুজো তেমন অন্যদিকে বিয়ের লগ্ন। টলি পাড়াতেও বিয়ের সানাই বেজেছিল এই দিন। দেবমাল্য এবং মধুমিতার পাশাপাশি এই দিন বিয়ের পিঁড়িতে বসেছেন অভিনেতা বিশ্বাবসু বিশ্বাস ও ঐশিকী ঘটক। বিষ্ণুপুরে রাজকীয় ভাবে সাজানো হয়েছিল এই তারকা জুটির বিয়ের আসর।

    Published on: Jan 24, 2026 9:38 AM IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ২৩ জানুয়ারি একদিকে যেমন ছিল সরস্বতী পুজো তেমন অন্যদিকে বিয়ের লগ্ন। টলি পাড়াতেও বিয়ের সানাই বেজেছিল এই দিন। দেবমাল্য এবং মধুমিতার পাশাপাশি এই দিন বিয়ের পিঁড়িতে বসেছেন অভিনেতা বিশ্বাবসু বিশ্বাস ও ঐশিকী ঘটক। বিষ্ণুপুরে রাজকীয় ভাবে সাজানো হয়েছিল এই তারকা জুটির বিয়ের আসর।

    সরস্বতী পুজোয় চার হাত এক হল বিশ্বাবসু- ঐশিকীর
    সরস্বতী পুজোয় চার হাত এক হল বিশ্বাবসু- ঐশিকীর

    বিয়ের দিন লাল পাঞ্জাবি এবং ছাই রঙের ধুতি পরে সেজেছিলেন অভিনেতা। সঙ্গে ছিল শীতবস্ত্র। অন্যদিকে নতুন বধু লাল টুকটুকে বেনারসিতে সেজে উঠেছিলেন, সঙ্গে মানানসই গয়না ও কপালে চন্দনের কলকা। রাত সাড়ে দশটায় সমস্ত নিয়ম প্রেমিকাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলেন অভিনেতা।

    আরও পড়ুন: আবারও প্রতারণার অভিযোগ পলাশের বিরুদ্ধে, ৪০ লক্ষ টাকা চেয়ে থানার দ্বারস্থ প্রযোজক

    প্রসঙ্গত, থিয়েটারের সঙ্গে দুজনে যুক্ত থাকার কারণে দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব তৈরি হতে বেশি সময় নেয়নি। একদিকে যেমন ঐশিকী থিয়েটার নিয়ে পড়াশোনা করেছেন তেমন অন্যদিকে বিশ্বাবসু থিয়েটার থেকে ছোট পর্দা সর্বত্র চুটিয়ে অভিনয় করছেন। কাজের মাধ্যমে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল সেটি অবশেষে পেল পরিণতি।

    প্রেম নিয়ে কখনও খোলামেলা কথা বলতে দেখা যায়নি অভিনেতাকে। বিয়ে নিয়েও তিনি তেমন কিছু বলেননি কখনও। কিন্তু অভিনেতার সোশ্যাল মিডিয়া একাউন্ট ঘাটলেই দেখতে পাবেন প্রেমিকা তথা বর্তমান স্ত্রীর সঙ্গে একান্ত সময় কাটানোর বহু ছবি।

    আরও পড়ুন: গায়ে নেই এক চিলতে কাপড়ও, বুকে চাদর আঁকড়ে শীতের সকালে উষ্ণতা ছড়ালেন সৌমি

    উল্লেখ্য, ‘ওগো নিরুপমা খ্যাত’ অর্কজা আচার্যর সঙ্গে একসময় সম্পর্কে ছিলেন অভিনেতা। একটা সময় এমনও গুজব রটেছিল যে অর্কজা এবং বিশ্বাবসু বিয়ে করে ফেলেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে অভিনেতা জানিয়েছিলেন তিনি সম্পর্ক ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন এবং সম্পর্কে ফিরে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। বিয়ে করার সম্ভাবনা তো একদমই নেই।

    অর্কজার সঙ্গে ব্রেকআপের পর নতুন সম্পর্কে জড়ান অভিনেতা এবং সেই সম্পর্কই অবশেষে পেল পরিনতি। আপাতত নতুন জীবন নিয়ে ব্যস্ত থাকতে চান অভিনেতা, সঙ্গে পুরদমে চলবে কাজ।

    News/Entertainment/নতুন বছরে নতুন ইনিংস! সরস্বতী পুজোয় চার হাত এক হল বিশ্বাবসু- ঐশিকীর
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes