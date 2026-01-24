Edit Profile
    ভেটকি পাতুরি থেকে মটন কষা, 'মিঠাই' খ্য়াত বিশ্বাবসুর বিয়ের মেনুতে ভরপুর বাঙালিয়ানা

    Published on: Jan 24, 2026 6:26 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    ২৩ জানুয়ারি বহুদিনের বন্ধুকে অবশেষে নিজের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলেন অভিনেতা বিশ্বাবসু বিশ্বাস। থিয়েটারে অভিনয় করতে গিয়েই পরিচয় হয়েছিল অভিনেত্রী ঐশিকী ঘটকের সঙ্গে। এরপর ধীরে ধীরে বন্ধুত্ব এবং তারপর সেই বন্ধুত্ব পরিণত হয় প্রেমে।

    'মিঠাই' খ্য়াত বিশ্বাবসুর বিয়ের মেনুতে ভরপুর বাঙালিয়ানা

    বিষ্ণুপুরে রাজকীয়ভাবে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্বাবসুর বিয়ের অনুষ্ঠান। বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনদের উপস্থিতিতে সাত পাকে বাঁধা পড়েন বিশ্বাবসু এবং ঐশিকী। তবে বিয়ে বাড়ি মানে শুধুই কি আনন্দ আর উৎসব?

    বিয়ে যে রীতিনীতি মানেই হোক না কেন অথবা যেখানেই বিয়ে হোক না কেন বিয়ে বাড়ি মানে কব্জি ডুবিয়ে খাওয়া। অভিনেতার বিয়ের মেনু ছিল নজরকাড়া। ননভেজ থেকে ভেজ, সব রকম আইটেমই ছিল মেনুতে।

    বিশ্বাবসুর বিয়ের মেনুতে ছিল পমফ্রেট তন্দুর, পনির সটে, মশালা কুলচা, ডাল মাখানি, সাদা ভাত, ভেজ ডাল, আলুভাজা, ভেটকি পাতুরি, পোলাও, মটন কষা। ছিল গোলাপ জামুন এবং বাটারস্কচ সন্দেশ। সব মিলিয়ে মেনু ছিল জবরদস্ত।

    প্রসঙ্গত, জি বাংলায় করুণাময়ী রানী রাসমণি ধারাবাহিকে ভূপাল চরিত্রে অভিনয় করে রাতারাতি সকলের মনে জায়গা করে নিয়েছিলেন অভিনেতা। এরপর মিঠাই ধারাবাহিকও অভিনয় করতে দেখা যায় অভিনেতাকে যদিও কিছুদিন পর তিনি ধারাবাহিক ছেড়ে চলে যান।

    উল্লেখ্য, ঐশিকী যেহেতু রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে থিয়েটার নিয়ে পড়াশোনা করেছেন তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই তিনিও থিয়েটারের মানুষ। দুজনেই থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত থাকায় খুব অল্প সময়ের মধ্যে দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব গাঢ় হয়। পরে তা পরিবর্তিত হয় ভালোবাসায়।

    প্রেম নিয়ে কখনও খোলামেলা কথা বলতে দেখা যায়নি অভিনেতাকে। বিয়ে নিয়েও তিনি তেমন কিছু বলেননি কখনও। কিন্তু অভিনেতার সোশ্যাল মিডিয়া একাউন্ট ঘাটলেই দেখতে পাবেন প্রেমিকা তথা বর্তমান স্ত্রীর সঙ্গে একান্ত সময় কাটানোর বহু ছবি।

