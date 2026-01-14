Edit Profile
    ‘করুণাময়ী রাণী রাসমণি’র 'ভূপাল' বিশ্বাবসু জানুয়ারিতেই বসবেন বিয়ের পিঁড়িতে! জানেন পাত্রী কে?

    টলিপাড়ার পরিচিত নাম বিশ্বাবসু বিশ্বাস। বহু ধারাবাহিকে তিনি নানা চরিত্রে ধরা দিয়েছেন। আর এবার খবর বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন অভিনেতা। জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করতে চলেছেন বিশ্বাবসু। কবে বসবেন বিয়ের পিঁড়িতে? পাত্রী কে জানেন?

    Published on: Jan 14, 2026 9:51 PM IST
    By Sayani Rana
    টলিপাড়ার পরিচিত নাম বিশ্বাবসু বিশ্বাস। বহু ধারাবাহিকে তিনি নানা চরিত্রে ধরা দিয়েছেন। 'করুণাময়ী রাণী রাসমণি' ধারাবাহিকে তাঁর চরিত্রে ভূপাল বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। আর এবার খবর বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন অভিনেতা। জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করতে চলেছেন বিশ্বাবসু। কবে বসবেন বিয়ের পিঁড়িতে? পাত্রী কে জানেন?

    ‘করুণাময়ী রাণী রাসমণি’র 'ভূপাল' বিশ্বাবসু জানুয়ারিতেই বসবেন বিয়ের পিঁড়িতে!
    ‘করুণাময়ী রাণী রাসমণি’র 'ভূপাল' বিশ্বাবসু জানুয়ারিতেই বসবেন বিয়ের পিঁড়িতে!

    জানা গিয়েছে নায়ক ২৩ জানুয়ারি বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন। নায়কের হবু স্ত্রীর নাম ঐশিকী ঘটক। পাত্রী বিষ্ণুপুরের মেয়ে। তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে নাটক নিয়েই পড়াশোনা করছেন।

    ঐশিকী-বিশ্বাবসু ২৩ জানুয়ারি বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন। তারপর ২৮ জানুয়ারি কলকাতায় হবে তাঁদের প্রীতিভোজ। বিয়ে প্রসঙ্গে আনন্দবাজার ডট কমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নায়ক বলেন, ‘যেমন বিয়ের প্রস্তুতি হয়, সে ভাবেই হচ্ছে। বিষ্ণুপুরে যাব বিয়ে করতে। সামাজিক নিয়ম মেনেই বিয়ে হবে আমাদের।’

    প্রসঙ্গত , টলিপাড়ায় নতুন বছর শুরু হতে না হতেই একাধিক বিয়ের খবর সামনে এসেছে। কিছু দিনের মধ্যেই বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন অভিনেত্রী মধুমিতা সরকার। প্রেমিক দেবমাল্য চক্রবর্তীর সঙ্গে সাত পাকে বাঁধা পড়বেন নায়িকা। ইতিমধ্যেই তাঁদের আইবুড়ো ভাত পর্ব শুরু হয়ে গিয়েছে। অন্য দিকে, ফেব্রুয়ারি মাসে প্রেম দিবসে বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন রণজয় বিষ্ণু এবং শ্যামৌপ্তি মুদলিও।

