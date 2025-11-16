Edit Profile
    'আমিও তো চাই কাজ করতে... ', মুম্বই থেকে ডাক না পেয়ে কতটা নিরাশ বিশ্বনাথ?

    Published on: Nov 16, 2025 10:20 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    টলিউডের শিল্পীদের বলিউডে কাজ করার বাসনা এবং বলিউডের শিল্পীদের হলিউডে কাজ করার বাসনা চিরকালের। অনেকেই এই সুযোগ পান আবার অনেকেই বছরের পর বছর অপেক্ষা করেও এই সুযোগ পান না। বলিউডে কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করেন এমনই একজন অভিনেতা হলেন বিশ্বনাথ বসু।

    সম্প্রতি স্ট্রেট আপ উইথ শ্রী পডকাস্ট চলাকালীন নিজের এই সুপ্ত বাসনার কথা তুলে ধরেন অভিনেতা। যেখানে বিশ্বনাথ বসুর সমসাময়িক অভিনেতারা বলিউড দাপিয়ে কাজ করছেন সেখানে তিনি কাজ পান না, এই নিয়ে নিজের ক্ষোভ উগরে দেন তিনি।

    বিশ্বনাথ বলেন, ‘আমাদের প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, পরবর্তীকালে জিৎ এবং শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় আজ বলিউড দাপিয়ে কাজ করছেন। কিছুদিন আগেই টোটা রায় চৌধুরীকেও দেখলাম অসামান্য কাজ করতে বলিউডে। এরা যখন কাজ পাচ্ছে তাহলে আমি কেন পাব না।’

    বিশ্বনাথ আরও বলেন, ‘আজ গোপাল পাঁঠা চরিত্রে অভিনয় করল সৌরভ। তখন তো আমার মনে হতেই পারে ও যদি কাজ পেতে পারি তাহলে আমি কেন পাব না। আমারও তো ইচ্ছা করে কাজ করতে। আমার কাছে সুযোগ আসে না তাই আমি করতে পারি না।’

    অভিনেতা বলেন, ‘অনেক পরিচালকের সঙ্গে আমার ভীষণ ভালো সম্পর্ক। সুজিত সরকারের সঙ্গে আমি কাজও করেছি। খুব ভালো সম্পর্ক আমাদের। কিন্তু তারপরেও কি কাজ পাচ্ছি। সিনেমা তো চলছে।’

    তবে শুধু বলিউড পরিচালকদের সঙ্গে নয়, বাংলার অঞ্জন দত্ত এবং কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গেও কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করেন বিশ্বনাথ। বিশ্বনাথ মনে করেন, এখন আর অনেক কিছু পাওয়া বাকি আছে তাঁর।

    তাই একসময় স্ট্রাগল করেছেন আর এখন করছেন না এই কথাটা একেবারেই মেনে নিতে পারছেন না তিনি। কাজের খিদে এখনও রয়েছে, স্ট্রাগল আজও চলছে, কিন্তু ধরণটা পাল্টে দিয়েছে। পার্থক্য একটাই।

    প্রসঙ্গত, বিশ্বনাথ এই মুহূর্তে অভিনয় করছেন জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘শ্রীমান ভগবান দাস’ ধারাবাহিকে। ধারাবাহিকে ট্রেলার দেখে যদিও প্রথমে মনে করা হয়েছিল এই ধারাবাহিকটি অক্ষয় কুমারের ‘ও মাই গড’ ছবির অনুকরণে তৈরি কিন্তু পরবর্তীকালে এই সিরিয়ালের গল্প এবং বিশ্বনাথ বসুর অভিনয়ে সিরিয়ালটিকে জনপ্রিয় করে তুলেছে।

    News/Entertainment/'আমিও তো চাই কাজ করতে... ', মুম্বই থেকে ডাক না পেয়ে কতটা নিরাশ বিশ্বনাথ?
