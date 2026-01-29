Edit Profile
    চেন্নাই থেকে ফিরেই আদালতের দ্বারস্থ হিরণ, করলেন আগাম জামিনের আবেদন

    নতুন বছরের প্রথমেই দ্বিতীয় বিয়ে করে রীতিমতো সকলকে চমকে দিয়েছেন অভিনেতা তথা রাজনীতিবিদ হিরণ চট্টোপাধ্যায়।

    Published on: Jan 29, 2026 9:16 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    নতুন বছরের প্রথমেই দ্বিতীয় বিয়ে করে রীতিমতো সকলকে চমকে দিয়েছেন অভিনেতা তথা রাজনীতিবিদ হিরণ চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু বিয়ে করে যে তিনি এত বড় বিপাকে পড়ে যাবেন তা হয়তো তিনি নিজেও স্বপ্নে ভাবতে পারেননি। প্রথম স্ত্রীকে ডিভোর্স না দিয়ে দ্বিতীয়বার বিয়ে করার অপরাধে অভিনেতার প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতা জামিন অযোগ্য মামলা দায়ের করেছেন স্বামী এবং তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর নামে।

    চেন্নাই থেকে ফিরেই আদালতের দ্বারস্থ হিরণ
    চেন্নাই থেকে ফিরেই আদালতের দ্বারস্থ হিরণ

    গতকাল অর্থাৎ বুধবার এই বিষয়ে নিয়ে মুখ খুলে ছিলেন হিরণ চট্টোপাধ্যায়। তিনি জানিয়েছিলেন, বিচার ব্যবস্থা নিয়ে তিনি কিছু বলতে চান না। তিনি আদালতের বিচারকে সম্মান জানাবেন। কিন্তু কয়েক ঘন্টা কাটতে না কাটতেই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন অভিনেতা।

    আরও পড়ুন: 'বড়রা যাই বলুক আমায় থাকতে হবে পরিষ্কার...', তৃণাকে নিয়েই কী বিশেষ পোস্ট অভিনবের

    গত বুধবার হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায় এবং মেয়ে নিয়াসা চট্টোপাধ্যায় অভিযোগ দায়ের করেন পুলিশের কাছে এবং সেই অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করা হয়। এবার সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতেই কলকাতা হাইকোর্টের কাছে আগাম জামিনের আবেদন করলেন খড়্গপুরের বিজেপি বিধায়ক।

    সূত্রের খবর অনুযায়ী, অভিনেতার আইনজীবী আগাম জামিনের জন্য আদালতে দ্রুত শুনানির আর্জি জানিয়েছেন। যদিও শুনানির দিন এখনও স্থির হয়নি বলেই জানা গিয়েছে। প্রসঙ্গত, অভিনেতা যেভাবে দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন তা হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট ১৯৫৫ অনুযায়ী আইনগত অপরাধ, অভিযুক্তের জেল পর্যন্ত হতে পারে এই ক্ষেত্রে।

    আরও পড়ুন: বিচ্ছেদ বিতর্কে বুড়ো আঙুল! ইন্ডাস্ট্রিতে ২০ বছর, রুক্মিণীকে নিয়েই কেক কাটলেন দেব

    উল্লেখ্য, অনিন্দিতা অভিযোগপত্রে জানিয়েছেন ২০০০ সালের ১১ ডিসেম্বর উলুবেড়িয়াতে তিনি এবং হিরণ বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু বিয়ের পর থেকেই মানসিক অত্যাচার শুরু হয়ে যায়। এমনকি ছোট মেয়েটিও ছাড় পায় না। কিন্তু এত কিছুর পরেও স্বামীকে ডিভোর্স দেন না অনিন্দিতা। এর মধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের কথা। বিয়ের খবর জানার পরেই মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন অনিন্দিতা।

