    সামনেই ভোট, প্রসেনজিতের বাড়িতে বিজেপি নেতা সুকান্ত মজুমদার! দিলেন রামলালা উপহার, কী নিয়ে হল কথা?

    শনিবার সকালে কেন্দ্রীয় বিজেপি মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার প্রসনেজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে। সঙ্গী আবার রুদ্রনীল ঘোষ। খবর ছড়িয়ে পড়তেই শোরগোল পড়ে যায় টলিপাড়ায়।

    Published on: Feb 07, 2026 2:24 PM IST
    By Tulika Samadder
    শনিবার প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের বালিগঞ্জের বাড়িতে দেখা মিলল কেন্দ্রীয় বিজেপি মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। সঙ্গে ছিলেন বিজেপি নেতা ও অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষও। শুধু তাই নয়, অভিনেতাকে একটি রামমূর্তিও দেন উপহারে। আর সেই খবর ছড়িয়ে পড়তেই শোরগোল পড়ে যায় টলিপাড়ায়। কী কথা হল সেখানে? সামনেই ভোট, এর পিছনে কি রয়েছে কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য?

    প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে সুকান্ত মজুমদার।
    ভোটের আগে প্রসেনজিৎকে ঘিরে নতুন কোনও সমীকরণ তৈরি হচ্ছে কি না, তা জানতে বেশ উৎসাহী নেটপাড়াও। যদিও আপাতত জানা যাচ্ছে যে, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্য়ায়কে পদ্মশ্রী সম্মান পাওয়ার পর, শুভেচ্ছা জানাতেই এই সৌজন্য সাক্ষাৎ সুকান্ত মজুমদারের। এর পিছনে কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই বলেই দাবি বিজেপি নেতার।

    প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে সুকান্ত।
    বুম্বাদার হাতে অযোধ্যা থেকে আনা একটি রামলালার মূতি তুলে দিয়েছেন সুকান্ত। বেশ কিছুক্ষণ ছিলেন তাঁরা সেখানে। দুজনের মধ্যে মূলত সিনেমা নিয়েই কথা হয় বলেই জানা যাচ্ছে। প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সুকান্ত মজুমদারকে বলতে শোনা যায়, ‘সব কিছুর পিছনে রাজনীতি খুঁজতে যাবেন না। এই সাক্ষাৎ একেবারেই রাজনৈতিক নয়। পদ্মশ্রী পাওয়ার জন্য প্রসেনজিৎকে সংবর্ধনা জানাতেই এসেছিলাম। সিনেমা হলেও তাঁর নতুন সিনেমা দারুণ ব্যবসা করেছে। প্রার্থনা করব এভাবেই উত্তরোত্তর তাঁর শ্রীবৃদ্ধি হোক।’

    ‘যারা পদ্ম পুরস্কার পান, আমরা তাঁদেরকে প্রতিবছরই অভিনন্দন জানাতে চাই। আজকে আমার সৌভাগ্য যে, বাংলা সিনেমার মহীরুহ বলা হয় যাকে, তাঁর পদ্ম পুরস্কার পাওয়া উপলক্ষে অভিনন্দন জানাতে পেরেছি। যেভাবে বিগত ৪০ বছর ধরে উনি বাংলা সিনেমার সেবা করে গিয়েছেন, তাঁকে যে সম্মান দিয়েছেন, স্বীকৃতি দিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, এটা বাংলার জন্য সম্মানের, আমাদের জন্য সম্মানের। ওঁকে রাজনীতির সঙ্গে জড়াবেন না। বুম্বাদা রাজনীতির উর্দ্ধে।’

