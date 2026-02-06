Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    নাইটক্লাবে একী কান্ড করেছিলেন সলমন! 'ক্রেডিট কার্ড নিয়ে…', মুখ খুললেন এক ব্লগার

    সলমন খানকে নিয়ে আলোচনার অন্ত নেই। একজন বিখ্যাত ব্লগার সলমন খানের অল্প বয়সের একটি মজার ঘটনা এবার সামনে এনেছিলেন। তিনি বর্ণনা করেছেন কীভাবে সলমন একবার একটি নাইটক্লাবে গিয়ে সেখানের পরিবেশ হঠাৎ বদলে দিয়েছিলেন। আসুন জেনে নেওয়া যাক সেই ব্লগার কে এবং সেই রাতে নাইটক্লাবে কী ঘটেছিল।

    Published on: Feb 06, 2026 8:30 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সলমন খানকে নিয়ে আলোচনার অন্ত নেই। একজন বিখ্যাত ব্লগার সলমন খানের অল্প বয়সের একটি মজার ঘটনা এবার সামনে এনেছিলেন। তিনি বর্ণনা করেছেন কীভাবে সলমন একবার একটি নাইটক্লাবে গিয়ে সেখানের পরিবেশ হঠাৎ বদলে দিয়েছিলেন। আসুন জেনে নেওয়া যাক সেই ব্লগার কে এবং সেই রাতে নাইটক্লাবে কী ঘটেছিল।

    নাইটক্লাবে একী কান্ড করেছিলেন সলমন! 'ক্রেডিট কার্ড নিয়ে…', মুখ খুললেন এক ব্লগার
    নাইটক্লাবে একী কান্ড করেছিলেন সলমন! 'ক্রেডিট কার্ড নিয়ে…', মুখ খুললেন এক ব্লগার

    আরও পড়ুন: বাবার মৃত্যুর ৬ মাসের মধ্যে মা-কেও হারালেন সম্পূর্ণা! 'খুব একা…’, বললেন নায়িকা

    সলমন খান সম্পর্কে একটি মজার ঘটনা শেয়ার করেছেন বিখ্যাত ব্লগার মালিনী আগরওয়াল। সম্প্রতি, মালিনী জানিয়েছেন যে, সলমন খান যখনই নাইটক্লাবে প্রবেশ করতেন তখনই পুরো পরিবেশ বদলে দিতেন। তিনি একজন নাইটলাইফ প্রেমী ছিলেন এবং প্রায়ই পার্টির আয়োজন করতেন। শুধু কী তাই তিনি নিজের বিল মেটানোর পাশাপাশি অন্যদের বিলও আনন্দের সঙ্গে মেটাতেন। তিনি এমনই একটি রাতের কথা বলে সলমন খানকে পার্টির প্রাণ বলে বর্ণনা করেছিলেন। তিনি এমন একটা সময়ের কথা বলেন যখন মানুষের কাছে স্মার্টফোনও ছিল না। তিনি আরও জানান যে সলমন কীভাবে একবার একটা সাধারণ রাতকে সবার জন্য একটা জমকালো উদযাপনে রূপান্তরিত করেছিলেন।

    ইন কনট্রোভার্সিয়াল পডকাস্ট ইউটিউব চ্যানেলে সেই রাতের গল্প শেয়ার করে মালিনী বলেন, 'একটা সাধারণ মঙ্গলবার, আমি এবং আমার বন্ধুরা চায়না হাউস নামক একটি ক্লাবে ছিলাম এবং মঙ্গলবার প্রায় ২টো ১৫ মিনিটের দিকে, আলো জ্বলে উঠল, আমরা ভেবেছিলাম সম্ভবত এটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তাই আমরা বিল মেটাতে যায়। আমরা যখন দরজা দিয়ে বের হচ্ছিলাম, হঠাৎ আলো কমে গেল এবং আবার গান বাজতে শুরু করল। খুব স্বাভাবিক ভাবে মনে প্রশ্ন এল যে, 'হচ্ছে টা কী?' এবং তারপর সলমন খান ভেতরে ঢোকেন।'

    আরও পড়ুন: ‘ফাঁসানো হচ্ছে', বান্ধবীকে শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ প্রসঙ্গে মুখ খুললেন ‘ননসেন’ শমীক!

    মালিনী তখন জানান যে, সলমনের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে নাইটক্লাবের পুরো পরিবেশ বদলে যায়। আলো নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সবাই পার্টি মোডে ফিরে আসে। ব্লগার বললেন, ‘তিনি সকলের ক্রেডিট কার্ড নিয়ে নেওয়ার কথা বলেন। তিনি বলেন, ’আমি সকলের বিল পরিশোধ দিচ্ছি'। তারপর তিনি সকলের মধ্যে শ্যাম্পেনের বোতল দেওয়া শুরু করলেন।' মালিনী জানান যে, তখন স্মার্টফোন ছিল না, তাই তিনি তার কাছে থাকা একটি সাধারণ ক্যামেরা দিয়ে মুহূর্তটি ধরে রেখেছিলেন। আমাদের কাছে ওঁর কিছু ছবি আছে। তিনি সকলের মধ্যে শ্যাম্পেনের বোতলও বিতরণ করেছিলেন।

    কাজের সূত্রে, সলমন খান বর্তমানে তার আসন্ন ছবি ‘ব্যাটল অফ সালওয়ান’ নিয়ে চর্চায় রয়েছেন। ভক্তরা এই ছবির মুক্তির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। অপূর্ব লাখিয়া পরিচালিত এই ছবিটি ১৭ এপ্রিল মুক্তি পেতে চলেছে।

    News/Entertainment/নাইটক্লাবে একী কান্ড করেছিলেন সলমন! 'ক্রেডিট কার্ড নিয়ে…', মুখ খুললেন এক ব্লগার
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes