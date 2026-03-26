    Dhurandhar 2 Day 7 BO: ‘ধুরন্ধর ২'-র তাণ্ডবে তছনছ বক্স অফিসের সব রেকর্ড! রণবীরে বুঁদ বিশ্ব,৭ দিনে কত আয়?

    বক্স অফিসে ‘ধুরন্ধর ২’-এর অশ্বমেধের ঘোড়া থামার কোনো লক্ষণই নেই! মাত্র এক সপ্তাহের মাথায় রণবীর সিংয়ের এই স্পাই থ্রিলার যে ঝোড়ো ইনিংস খেলছে, তাতে একের পর এক রেকর্ড ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে। এবার ভিকি কৌশলের ‘ছাবা’ (Chhaava)-এর লাইফটাইম কালেকশনকেও অনায়াসে টপকে গেল এই ছবি।

    Mar 26, 2026, 08:46:05 IST
    By Priyanka Mukherjee
    ২০২৬ সালের বক্স অফিস এখন কার্যত রণবীর সিংয়ের পকেটে। ১৯শে মার্চ মুক্তি পাওয়ার পর থেকে মাত্র ৮ দিনে ‘ধুরন্ধর ২’ ভারতীয় বক্স অফিসে ৬২৩ কোটি টাকার (নেট) মাইলফলক স্পর্শ করেছে। এই অবিশ্বাস্য সাফল্যের পথে ছবিটি ভিকি কৌশল অভিনীত ব্লকবাস্টার ‘ছাবা’-র রেকর্ডকেও ভেঙে চুরমার করে দিল।. আরও পড়ুন-‘ধুরন্ধর ২’-এর মহাপ্রলয় বক্স অফিসে! ৬ দিনে ৫৭৫ কোটি পার, রণবীর গুঁড়িয়ে দিচ্ছেন সব রেকর্ড!

    ‘ছাবা’-কে টেক্কা:

    ২০২৫-২৬ সালের অন্যতম সফল ছবি ছিল ভিকি কৌশলের ‘ছাবা’। কিন্তু রণবীর সিংয়ের স্পাই অবতারের সামনে সেই রেকর্ডও ম্লান হয়ে গেল। ‘ধুরন্ধর ২’ এখন ভারতের বাজারে দ্রুততম ৬০০ কোটির ক্লাবে ঢোকা সিনেমাগুলোর মধ্যে শীর্ষস্থানে জায়গা করে নিয়েছে।

    বক্স অফিসের পরিসংখ্যান:

    প্রথম সপ্তাহান্ত: ৪৫৪ কোটি টাকা আয় করেছিল ধুরন্ধর ২।

    সপ্তম দিন (বুধবার): প্রায় ৪৮ কোটি টাকার টিকিট বিকিয়েছে এই ছবির।

    অষ্টম দিন (বৃহস্পতিবার): ৫০ কোটির কাছাকাছি আয় করে মোট কালেকশন দাঁড়াল ৬২৩ কোটির আশেপাশে। এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে দ্বিতীয় সপ্তাহান্তেই ছবিটি ৭৫০ কোটির গণ্ডি ছুঁয়ে ফেলবে বলে মনে করছেন ট্রেড অ্যানালিস্টরা।

    বিশ্বজুড়ে দাপট:

    কেবল ভারতেই নয়, ওভারসিজ মার্কেটেও ‘ধুরন্ধর ২’ একাই রাজত্ব করছে। বিশ্বজুড়ে ছবিটির গ্রস কালেকশন ইতিমধ্যেই ৯০০ কোটি ছাড়িয়ে ১০০০ কোটির দিকে দ্রুত এগোচ্ছে। আদিত্য ধরের পরিচালনা এবং রণবীর সিং-সঞ্জয় দত্ত-আর মাধবনের যুগলবন্দী দর্শকদের হলমুখী করতে বাধ্য করছে।

    পরবর্তী লক্ষ্য ‘দঙ্গল’ ও ‘জওয়ান’:

    সানি দেওলের ‘গদর ২’ এবং শাহরুখের ‘পাঠান’-কে আগেই টপকে গিয়েছিল এই ছবি। এবার লক্ষ্য হলো ‘জওয়ান’ (৬৪০ কোটি) এবং আমিরের ‘দঙ্গল’-এর সর্বকালীন রেকর্ড। যেভাবে হলগুলোতে ভিড় উপচে পড়ছে, তাতে ২০০০ কোটির স্বপ্ন এখন আর অসম্ভব মনে হচ্ছে না। ধুরন্ধর’-এর প্রথম পার্ট বিশ্বজুড়ে ১৩০০ কোটি টাকা আয় করেছিল। এবার বিশেষজ্ঞরা বাজি ধরছেন যে, আমিরের ‘দঙ্গল’-এর অল-টাইম রেকর্ড ২০৭০ কোটি টাকা ভেঙে দিতে পারে এই সিক্যুয়েল।

    তারকাবহুল কাস্টিং:

    আদিত্য ধরের নিপুণ পরিচালনায় রণবীর সিং ছাড়াও এই ছবিতে অভিনয় করেছেন আর মাধবন, অর্জুন রামপাল, সঞ্জয় দত্ত, সারা অর্জুন এবং রাকেশ বেদী। স্পাই ইউনিভার্সের এই টানটান উত্তেজনা দর্শকদের বারবার হলমুখী করছে।

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

