‘কৃতজ্ঞ যে, আমায় ওঁর ছেলে হওয়ার সুযোগ…’! ধর্মেন্দ্রর কথা বলতে গিয়ে কান্না ববির

‘কৃতজ্ঞ যে, আমায় ওঁর ছেলে হওয়ার সুযোগ…’! ধর্মেন্দ্রর কথা বলতে গিয়ে কান্না ববির
ধর্মেন্দ্র লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার সময় ববি দেওল আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বলেন যে, কখনো ভাবেননি এমন পরিস্থিতি কখনো আসবে।
বলিউডের কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্র আর আমাদের মধ্যে নেই। তাঁর স্মৃতিতে সম্প্রতি আয়োজিত স্ক্রিন অ্যাওয়ার্ডসে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করতে গিয়ে আবেগে ভেঙে পড়েন তাঁর ছেলে ববি দেওল।
অনুষ্ঠানে ধর্মেন্দ্রর জীবনের নানা আইকনিক মুহূর্ত ও তাঁর বিখ্যাত ছবির দৃশ্য তুলে ধরা হয়। সেই ভিডিয়োর ব্যাকগ্রাউন্ডে কণ্ঠ দিয়েছিলেন অমিতাভ বচ্চন, যেখানে তিনি ধর্মেন্দ্রর একটি কবিতাও পাঠ করেন। সেই আবেগঘন মুহূর্তে মঞ্চে দাঁড়িয়ে চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি ববি।
অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করতে গিয়ে ববি বলেন, ‘আমি আপনাদের সবার চোখে আমার বাবার প্রতি ভালোবাসা দেখতে পাচ্ছি। তিনি তাঁর কাজের মাধ্যমে সবার হৃদয় ছুঁয়েছেন। এমনকি তাঁর ইনস্টাগ্রাম রিলস, যা তাঁর নতুন শখ হয়ে উঠেছিল, সেখানেও তিনি মানুষকে আনন্দ দিয়ে চলেছেন। তিনি সবসময় বলতেন, ঈশ্বর আমাদের অনেক কিছু দিয়েছেন এবং আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে বিশেষ কিছু আছে—যদি আমরা সেটা বিশ্বাস করি, তাহলে সবকিছু অর্জন করা সম্ভব।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমার বাবা দীর্ঘদিন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেছেন। ভালো-মন্দ—দুটো সময়ই দেখেছেন, কিন্তু কখনো হাল ছাড়েননি। আজ আমি যেখানে যাই, যাদের সঙ্গে দেখা করি— সবাই আমাকে ভালোবাসেন, কারণ আমার বাবা আমাদের জন্য মানুষের হৃদয়ের দরজা খুলে দিয়েছিলেন। আজ এখানে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে, বাড়ি গিয়ে বলব—'পাপা, আপনি আসতে পারেননি, তাই আপনার অ্যাওয়ার্ড আমি নিয়ে এসেছি।' আমি কখনও ভাবিনি, এভাবে এখানে আসতে হবে। আমি ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ যে তিনি আমাকে তাঁর ছেলে হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। ধন্যবাদ, পাপা—আপনি সেরা।’
উল্লেখ্য, ধর্মেন্দ্র ২০২৫ সালের ২৪ নভেম্বর ৮৯ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অক্টোবর মাসে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন ছিলেন। পরে তাঁকে বাড়িতে নিয়ে আসা হয় এবং সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুর পর মুক্তি পায় শেষ ছবি ‘ইক্কিস’, যা ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি প্রেক্ষাগৃহে আসে। ছবিটি পিভিসি অফিসার অরুণ ক্ষেত্রপালের জীবনের উপর ভিত্তি করে নির্মিত। এতে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অগস্ত্য নন্দা, যিনি অমিতাভ বচ্চনের নাতি।
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার।