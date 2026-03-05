Edit Profile
    শাহরুখ খানের ‘কিং’-এ থাকছেন বলিপাড়ার ৭০ শতাংশ তারকা, কারা তাঁরা? এল বড় আপডেট

    King Big Update: শাহরুখ খানের কিং নিয়ে বড় তথ্য ফাঁস করলেন সৌরভ শুক্লা। খবর এই ছবিতে ইন্ডাস্ট্রির প্রায় প্রতিটি বড় মুখদের দেখা যাবে।  

    Published on: Mar 05, 2026 6:30 PM IST
    By Tulika Samadder
    শাহরুখ খানের ভক্তরা তাঁর পরের সিনেমা ‘কিং’-এর জন্য অধীরে অপেক্ষা করছেন। এই ছবি নানা দিক থেকেই বিশেষ হতে চলেছে। কিং খানের মেয়েকেও এই ছবিতে দেখা যাবে। ভক্তরাও বড় পর্দায় শাহরুখ খানের সঙ্গে তাঁর মেয়ে সুহানা খানকে দেখতে খুবই উত্তেজিত। জলি এলএলবি অভিনেতা সৌরভ শুক্লা শাহরুখ খানের ‘কিং’ সম্পর্কে একটি বড় আপডেট শেয়ার করেছেন।

    শাহরুখ খান কিং আপডেট। (IMDb)
    শাহরুখ খান কিং আপডেট। (IMDb)

    হিন্দি রাশের সঙ্গে এক এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে সৌরভ শুক্লা নিশ্চিত করেছেন যে তিনি শাহরুখ খানের ‘কিং’ এর অংশ। ‘কিং’ সম্পর্কে ভক্তদের কিছু বলতে পারেন কি না জানতে চাইলে সৌরভ শুক্লা বলেন যে, ছবিটি কেবল তার নয়, ইন্ডাস্ট্রির ৭০% প্রতিনিধিত্ব করে। জানান যে, ইন্ডাস্ট্রির কিছু বড় নামদের দেখতে পাবেন দর্শকরা।

    শাহরুখ খানের প্রশংসায় সৌরভ শুক্লা

    শাহরুখ খানের প্রশংসা করে সৌরভ শুক্লা বলেন যে, তিনি ইন্ডাস্ট্রির সকলকে বলবেন যে, তাঁদের শাহরুখ খানের সাথে দেখা করা উচিত। তিনি বলেন, শাহরুখ খানের সঙ্গে কথা বলা একটা মজার মুহূর্ত। তিনি একজন অসাধারণ মানুষ। সৌরভ শুক্লা বলেন, 'কিং'-এ তিনি (সৌরভ শুক্লা) যে কাজই করেছেন, তা তার কাছে একটি সুন্দর এবং স্মরণীয় মুহূর্ত।

    এই তারকাদের কি শাহরুখ খানের 'কিং'-এ দেখা যাবে?

    শাহরুখ খানের 'কিং'-এর কথা বলতে গেলে, জ্যাকি শ্রফ, আরশাদ ওয়ারসি, রানি মুখোপাধ্যায়, অভিষেক বচ্চন, অনিল কাপুর, রাঘব জুয়াল, জয়দীপ আহলাওয়াত এবং দীপিকা পাড়ুকোনের মতো মুখগুলোকে ছবিতে দেখা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। ছবিটির প্রথম লুকও প্রকাশ করা হয়েছে। ছবিতে শাহরুখ খানকে একেবারেই ভিন্ন লুকে দেখা গেছে। ভক্তরা এই লুকটি পছন্দ করেছেন।

    শাহরুখ খানের 'কিং' কবে মুক্তি পাবে?

    সব ঠিক থাকলে, শাহরুখ খানের ছবিটি ২০২৬ সালের বড়দিনে মুক্তি পাবে। 'কিং' ২৪ ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে আসবে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন সিদ্ধার্থ আনন্দ।

    'কিং' শাহরুখ খানের জন্য খুবই বিশেষ হতে চলেছে কারণ ভক্তরা কেবল শাহরুখ খানের অভিনয়ই দেখতে পাবেন না, শাহরুখ খানের মেয়ে সুহানা খানকেও দেখতে পাবেন। সুহানা খান এর আগে জোয়া আখতারের ছবি 'দ্য আর্চিস'-এ অভিনয় করেছিলেন, যা মুক্তি পেয়েছিল নেটফ্লিক্সে। যদিও সিনেমা বা সুহানার অভিনয়, কোনোটাই দর্শকদের নজর কাড়েনি। ছবিটিতে সুহানা খানের সঙ্গে অগস্ত্য নন্দা, খুশি কাপুর এবং বেদাং রায়নার মতো অভিনেতারাও ছিলেন।

