প্রয়াত ৯৮ বছর বয়সী কামিনী কৌশল, বিনোদন জগতে শোকের ছায়া

২০২৫ নিয়ে নিল বহু নামিদামি চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বের প্রাণ। বলিউডকে শূন্য করে চলে গেলেন একাধিক বিখ্যাত অভিনেতা অভিনেত্রী। এবার ৯৮ বছর বয়সে নিজের বাসভবনে মারা গেলেন বলিউডের প্রবীণ অভিনেত্রী কামিনী কৌশল। অভিনেত্রীর ঘনিষ্ঠ পারিবারিক বন্ধু এই মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন।
শুক্রবার অভিনেত্রীর পরিবারের ঘনিষ্ঠ সহযোগী স্বজন নারায়ণ পিটিআইকে জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে অভিনেত্রী নিজের মুম্বইয়ের বাড়িতে মারা যান। আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ৯৯ বছরে পদার্পণ করার কথা ছিল অভিনেত্রীর। যদিও কী কারণে অভিনেত্রীর মৃত্যু হয়েছে সেটা এখনও জানা যায়নি।
বলিউডের বিখ্যাত অভিনেত্রীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তিনি। ৭ দশকের বেশি সময় ধরে টেলিভিশন এবং চলচ্চিত্র জগতে কাজ করে গেছেন কামিনী দেবী। লাহোরে জন্মগ্রহণকারী এই অভিনেত্রী পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত উদ্ভিদ বিজ্ঞানী অধ্যাপক শিব রাম কাশ্যপের কন্যা। অভিনেত্রীর বাবাকে ভারতীয় ব্রায়োলোজির জনক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল।
১৯৪৬ সালের চেতন আনন্দ অভিনীত নীচা নগর চলচ্চিত্রের মাধ্যমে কামিনী দেবী নিজের অভিনয় যাত্রা শুরু করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই ছবিটি কান চলচ্চিত্র উৎসবে গোল্ডেন পাম্প জিতে নেয়। শুধু তাই নয়, ছবিটি অভিষেক মন্ট্রিল চলচ্চিত্র উৎসবেও প্রশংসিত হয়েছিল যার ফলে একজন অসাধারণ অভিনেত্রী হিসেবে খুব তাড়াতাড়ি সবার কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন কামিনী দেবী।
এরপর ‘আগ’, ‘শহীদ’, ‘নদিয়া কে পার’ এবং ‘জিদ্দি’ সহ একাধিক সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন তিনি। ১৯৪০-এর দশকের শেষের দিকে সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক প্রাপ্ত অভিনেত্রীদের মধ্যে একজন হয়ে উঠেছিলেন এই অভিনেত্রী। বলিউডের দিলীপ কুমার থেকে দেবানন্দ এমনকি রাজ কাপুরের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন তিনি।
তবে পুরনো দিনের সময় তো বটেই শাহরুখ খানের ‘চেন্নাই এক্সপ্রেস’ এবং শাহিদ কাপুর অভিনীত ‘কবির খান’ ছবিতে অভিনয় করেছিলেন এই অভিনেত্রী। সর্বশেষ তিনি অভিনয় করেছিলেন আমির খান অভিনীত ‘লাল সিং চাড্ডা’ ছবিতে। এই সিনেমায় একটি ক্যামিও চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তিনি।
প্রসঙ্গত, গত কয়েক মাসে আসনারি, সতীশ শাহ সহ একাধিক অভিনেতা-অভিনেত্রী চিরকালের জন্য না ফেরার দেশে চলে গিয়েছেন। খুব সম্প্রতি ধর্মেন্দ্র অসুস্থ হওয়ায় সাধারণ মানুষ আরও একবার ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন, যদিও তিনি এখন সুস্থ আছেন এবং বাড়িতে চিকিৎসা চলছে।