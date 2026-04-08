    Zareen Khan’s mother death: মাতৃহারা জারিন খান, আগেই হারিয়েছিলেন বাবাকে! এবার না ফেরার দেশে মা, রইল শুধু বোন

    Bollywood actress Zareen Khan Lost Her Mother: হামেশাই সোশ্যাল মিডিয়ায় মায়ের অসুস্থতার কথা বলতেন জারিন খান। মায়ের দেখভাল করতে কাজ আর সোশ্যাল মিডিয়া, উভয় থেকেই নিয়েছিলেন বিরতি। দুই মেয়েকে ফেলে, পরলোকগমন করলেন জারিনের মা।

    Apr 8, 2026, 13:06:43 IST
    By Tulika Samadder
    Zareen Khan’s mother Parveen Khan passes away: বলিউড অভিনেত্রী জারিন খানের মা পারভিন খান বুধবার (৮ এপ্রিল) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। অভিনেত্রীর টিম একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি জারি করে এই খবর নিশ্চিত করেছে। বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ‘আমাদের প্রিয় পারভিন খান, যিনি জারিন খান ও সনা খানের মা, তিনি ৮ এপ্রিল পরলোকগমন করেছেন।’ উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তিনি।

    প্রয়াত জারিন খানের মা।
    মায়ের দেখভাল করছিলেন জারিন

    পারভিন খানের শেষকৃত্য ৮ এপ্রিল সকাল ১০টায় মুম্বইয়ের ভার্সোভা এলাকায় সম্পন্ন হয়েছে। অভিনেত্রী জারিন খান প্রায়ই সোশ্যাল মিডিয়ায় মায়ের অসুস্থতার কথা জানাতেন এবং ভক্তদের অনুরোধ করতেন মায়ের সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করতে। পাশাপাশি নিয়মিত স্বাস্থ্য আপডেটও দিতেন। মায়ের যত্ন নিতে তিনি একাধিকবার সোশ্যাল মিডিয়া থেকে বিরতিও নিয়েছিলেন। তবে ঠিক কোন রোগে মা ভুগছিলেন, তা কখনও প্রকাশ করেননি জরিন।

    একাধিকবার হাসপাতালে ভর্তি

    ২০১৬ সালে পারভিন খানের হার্ট সার্জারি হয়েছিল। সেই সময় মায়ের পাশে থাকতে শুটিং থেকেও বিরতি নিয়েছিলেন জারিন। পরে ২০২২ সালে তাঁকে আইসিইউতে ভর্তি করা হয়। কিছুদিন সুস্থ থাকার পর ২০২৫ সালের অক্টোবর মাসে আবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। দীর্ঘ চিকিৎসার পর প্রায় ছয় মাস পরে তিনি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান।

    বাবাকে নিয়ে আবেগঘন স্মৃতি

    এক সাক্ষাৎকারে জারিন খান জানিয়েছিলেন, কীভাবে ছোটবেলায় বাবার চলে যাওয়ার পর তাঁকে পরিবারের দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। ‘পিঙ্কভিলা’-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘একটা সন্ধ্যা আমাদের জীবন পুরো বদলে দিয়েছিল। বাবা আমাদের ছেড়ে চলে যান। আমাদের কাছে সেইসময় কোনও টাকা ছিল না। এক রাতে মা হঠাৎ ভেঙে পড়ে কাঁদতে শুরু করেন। আমি তাঁকে শান্ত করে বলি, সব আমি সামলে নেব। এরপরই আমি একটি কল সেন্টারে কাজ শুরু করি। তখন আমার বোন পড়াশোনা করছিল, আর আমি সবে দ্বাদশ শ্রেণি পাস করেছি।’

      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

