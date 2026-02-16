Box Office Report: বর্ডার ২ আর মরদানি ৩-এর মাঝে চিঁড়ে চ্যাপ্টা হাল ও রোমিও-র! রবিবার বক্স অফিসে কার আয় কত ছিল?

Box Office Report: বর্ডার ২ আর মরদানি ৩-এর মাঝে চিঁড়ে চ্যাপ্টা হাল ও রোমিও-র! রবিবার বক্স অফিসে কার আয় কত ছিল?
‘বর্ডার ২’ বনাম ‘মরদানি ৩’-এর যখন বক্স অফিসে বেশ কাঁটায় কাঁটায় টক্কর চলছে, তখনই মুক্তি পায় ‘ও রোমিও’। রবিবারে কোন ছবির আয় কত হল?
আপাতত বক্স অফিসে ‘বর্ডার ২’ বনাম ‘মরদানি ৩’-এর জোরদার টক্কর। আর তারই মঝে মুক্তি পেয়েছে ‘ও রোমিও’। চলুন দেখে নেওয়া যাক তিনটে ছবি রবিবারে কেমন ব্যবসা করল বক্স অফিসে।
বর্ডার ২ বক্স অফিস কালেকশ:
২০২৬ সালের ২৩ জানুয়ারি মুক্তি পেয়েছে বর্ডার ২। মাঝে বক্স অফিসে কমে এসেছিল ছবির আয়। তবে রবিবার ফের বক্স অফিসে গতি সঞ্চার করেছে ছবিটি। তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক এখন পর্যন্ত কত আয় করেছে। 'বর্ডার ২' এর সংগ্রহের কথা বললে, এটি উদ্বোধনী দিনে ৩০ কোটি টাকা আয় করেছিল। রবিবারের ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের মাঝেও আয় হয়েছে ভালোই। স্যাকনিকের প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুসারে, 'বর্ডার ২' ২৪ তম দিনে ১.৫০ কোটি টাকা আয় করেছে। এই পরিস্থিতিতে, ভারতীয় বক্স অফিসে এখনও পর্যন্ত এর মোট আয় হয়েছে ৩২১.৯৫ কোটি টাকা।
মরদানি ৩ বক্স অফিস কালেকশন:
২০২৬ সালের ৩০ জানুয়ারি মুক্তি পেয়েছে মরদানি ৩। ‘শিবানী শিবাজী রায়’ হয়ে আবার ফিরেছেন রানি মুখোপাধ্যায়। ছবিটি বক্স অফিসে ধীর গতিতে শুরু করলেও, পরে এটি একটি ভাল গতি নিয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে, মরদানি ৩-এর রবিবারের সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। চলুন দেখে নেওয়া যাক এই ছবিটি ১৭তম দিনে অর্থাৎ রবিবারে কত আয় করেছে। স্যাকনিলকের প্রতিবেদন অনুসারে, 'মারদানী ৩' ১৭তম দিনে ১.০৫ কোটি টাকা আয় করেছে। এই পরিস্থিতিতে, ভারতীয় বক্স অফিসে এখনও পর্যন্ত এর মোট আয় হয়েছে ৪৪.২০ কোটি টাকা।
ও রোমিও বক্স অফিস কালেকশন:
১৩ ফেব্রুয়ারি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে ‘ও রোমিও’। ছবিতে শহীদের বিপরীতে অভিনয় করেছেন তৃপ্তি দিমরি। এই প্রথমবারের মতো তারা দুজন একসঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করছেন। বিশাল ভরদ্বাজের ছবিটি এখন পর্যন্ত ৩০.১৫ কোটিরও বেশি আয় করেছে। স্যাকনিলকের প্রতিবেদন অনুসারে, প্রথম রবিবারে ও রোমিও আয় করেছে ৯ কোটি টাকা।
শাহিদ ও তৃপ্তি ছাড়াও ও রোমিও-তে আরও অভিনয় করেছেন নানা পাটেকর, অবিনাশ মিশ্র, ফরিদা জালাল, দিশা পাটানি এবং তামান্না ভাটিয়া। বিশাল ভরদ্বাজের সঙ্গে এটি শহিদ কাপুরের চতুর্থ ছবি। বিশাল এবং শাহিদ এর আগে কামিনে, হায়দার এবং রেঙ্গুন-এ একসাথে কাজ করেছেন।