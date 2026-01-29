বিমান দুর্ঘটনার উপর ভিত্তি করে তৈরি এই বলিউড সিনেমাগুলি! টানটান উত্তেজনা, মিস করবেন না একটাও
বলিউডের অনেক সিনেমায় বিমান দুর্ঘটনা নিয়ে দেখা যায়। আজ আমরা সেই সিনেমার কথা বলি। এর মধ্যে একটি চলচ্চিত্র জাতীয় পুরস্কারও পেয়েছে।
২৮ জানুয়ারি মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ার-সহ পাঁচজন বারামতিতে অবতরণের সময় বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান। তাঁর মৃত্যু সবাইকে হতবাক করেছে। চলুন জেনে নেওয়া যাক, বলিউডে এমন অনেক সিনেমা তৈরি হয়েছে যেখানে বিমান দুর্ঘটনা দেখানো হয়েছে। যাতে বিমান হাইজ্যাক থেকে শুরু করে বিমান দুর্ঘটনা পর্যন্ত অনেক দুর্ঘটনা দেখানো হয়েছে।
নীরজা:
নীরজা সিনেমাটি সত্য ঘটনার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যখন ১৯৮৬ সালে সন্ত্রাসীরা একটি প্যান অ্যাম ফ্লাইট ছিনতাই করেছিল। এটি ফ্লাইট অ্য়াটেনডেন্ট নীরজা ভানোতের সাহসী গল্প দেখিয়েছে, যেখানে তিনি ৩০০ যাত্রীকে বাঁচাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন। ছবিতে নীরজার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন সোনম। ছবিটি জাতীয় পুরস্কারও পেয়েছিল।
বেলবটম:
বেলবটম একটি সিনেমা যা র এজেন্টের গল্প, যিনি একটি হাইজ্যাক হয়ে যাওয়া বিমানের যাত্রীদের জীবন বাঁচায়। এই ছবিতে প্রধান চরিত্রে ছিলেন অক্ষয় কুমার।
রানওয়ে ৩৪:
অজয় দেবগনের সিনেমা রানওয়ে ৩৪ একটি বাস্তব জীবনের ঘটনার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যেখানে দোহা থেকে কোচিগামী একটি বিমানকে মে ডে-র মুখোমুখি হতে হয়েছিল। এটি সেই কঠিন সময়ে বিমানচালকের উপর এসে পড়া চাপ দেখায়। ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন অমিতাভ বচ্চন ও রাকুল প্রীত সিং।
আইসি ৮১৪:
আইসি ৮১৪ একটি নেটফ্লিক্স থ্রিলার সিরিজ, যা বিজয় বর্মার সিরিজ আইসি ৮১৪ দ্য কান্দাহার হাইজ্যাক অবলম্বনে নির্মিত। এটি পরিচালনা করেছিলেন অনুভব সিনহা এবং বিজয় ছাড়াও এতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন পাত্রলেখা এবং রাজীব ঠাকুর।
আইবি৭১:
আইবি৭১ সিনেমাটি রিয়েল লাইফ প্লেন হাইজ্যাক অবলম্বনে নির্মিত। এটি একটি গোপন মিশনের গল্প দেখায়। ছবিটি স্পাই ড্রামা, যেখানে বিদ্যুৎ জামওয়াল প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন।
ফ্লাইট:
ফ্লাইট সিনেমাটি একজন ধনী ব্যবসায়ীর উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যিনি একটি প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে আকাশে আটকে পড়েন। তার কোনও পাইলট নেই এবং তারপরে তিনি নিজে সবকিছু পরিচালনা করেন। প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন মোহিত চাড্ডা।