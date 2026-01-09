Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Bollywood Star Kids: কেউ ফিটনেস ট্রেনের, কেউ সাঁতারু! বলিউডে আসেননি এই স্টার কিডরা, কী কাজ করেন তাঁরা

    এমন অনেক স্টারকিডই আছেন, যারা গ্ল্য়ামারের দুনিয়ার ধারে-কাছেও আসেননি। কেউ ব্যবসায়ী, কেউ সাঁতার কাটে! চলুন দেখে নেই সেই তালিকা-

    Published on: Jan 09, 2026 1:57 PM IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ‘নেপোকিড’ তকমাটার সঙ্গে আজকাল কমবেশি সকলেই পরিচিত। তারকা সন্তানদের মধ্যে অনেকেই আজ সিনেমা জগতে, অন্তত বলিউডে। তা সে শ্রীদেবীর দুই মেয়ে খুশি-জাহ্নবী হোক বা শাহরুখের দুই সন্তান আরিয়ান-সুহানা। তবে এমন অনেকেই আছেন, যারা গ্ল্য়ামারের দুনিয়ার ধারে-কাছেও আসেননি। কেউ ব্যবসায়ী, কেউ সাঁতার কাটে! চলুন দেখে নেই সেই তালিকা-

    কোন বলিউড তারকাদের সন্তানরা আসেননি অভিনয়ে?
    কোন বলিউড তারকাদের সন্তানরা আসেননি অভিনয়ে?

    জুহি চাওলার মেয়ে জাহ্নবী মেহতা:

    জুহি চাওলার মেয়ে জাহ্নবী সিনেমার জগত থেকে অনেক দূরেই থাকেন। যদিও জাহ্নবী ক্রিকেটের প্রতি বিশেষ আগ্রহী এবং কলকাতা নাইট রাইডার্স (KKR) টিমের সদস্যদের মিটিংয়ে হামেশাই দেখা যায় তাঁকে। খেলা চলাকালীন মাঠেও থাকেন হামেশা। জাহ্নবী বই পড়তে বিশেষ ভালোবাসেন। বর্তমানে এবং পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পছন্দ করেন। নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা শেষ করেছেন।

    আর. মাধবনের ছেলে বেদান্ত মাধবন:

    মাধবনের ছেলে বেদান্ত অভিনয়ের পরিবর্তে পেশা হিসেবে খেলাধুলাকে বেছে নিয়েছেন। তিনি একজন পেশাদার সাঁতারু এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একাধিক পদক জিতেছেন। তাঁর স্বপ্ন অলিম্পিকে ভারতবর্ষকে প্রতিনিধিত্ব করা।

    সঞ্জয় দত্তের মেয়ে ত্রিশালা দত্ত:

    সঞ্জয় দত্তের প্রথম স্ত্রী রিচা শর্মার মেয়ে ত্রিশলা আমেরিকায় থাকেন। তিনি সিনেমার জগতের পরিবর্তে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করাকে বেছে নিয়েছেন এবং এখন তিনি একজন পেশাদার মনোবিজ্ঞানী। যদিও ত্রিশলা সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ সক্রিয় এবং মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা নিয়ে কাজ করেন।

    বনি কাপুরের মেয়ে অংশুলা কাপুর:

    অর্জুন কাপুরের বোন অংশুলাও অভিনয় বা পরিচালনা থেকে দূরে। তিনি একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম পরিচালনা করেন– ‘Fankind’। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তিনি ভক্তদের তাদের প্রিয় তারকাদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ দেন এবং পাশাপাশি দাতব্য কাজের জন্য তহবিলও সংগ্রহ করেন।

    মহেশ ভাটের মেয়ে শাহিন ভাট:

    আলিয়া ভাটের বড় বোন শাহিন গ্ল্যামার জগৎ থেকে দূরত্ব বজায় রেখেছেন। তিনি একজন চমৎকার লেখিকা এবং মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করছেন। শাহিন ডিপ্রেশন নিয়ে একটি বইও লিখেছেন – I’ve Never Been (Un)Happier, যা পাঠকদের কাছেও ব্যাপক প্রশংসা পেয়েছে।

    মহেশ ভাটের ছেলে রাহুল ভাট:

    রাহুল ভাটও সিনেমায় আসেননি। তিনি একজন পেশাদার ফিটনেস ট্রেনার এবং অনেক বলিউড সেলিব্রিটিকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। নিজের শারীরিক গঠন এবং ফিটনেসকে তিনি বেশ গুরুত্ব দেন এবং অভিনয় থেকে দূরে থাকাই পছন্দ করেন।

    News/Entertainment/Bollywood Star Kids: কেউ ফিটনেস ট্রেনের, কেউ সাঁতারু! বলিউডে আসেননি এই স্টার কিডরা, কী কাজ করেন তাঁরা
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes