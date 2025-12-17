Edit Profile
    একসময় বিক্রি করত টুথপেস্ট! বলিউডের শাহরুখ-সলমন-আমিরের চেয়েও বড়লোক এখন এই লোকটি

    আজ আমরা বলিউডের সেই ধনী ব্যক্তির কথা বলছি যিনি অভিনয় করেন না, পরিচালকও নন। তবে নেট ওয়ার্থের দিক থেকে তিনি অনেক জনপ্রিয় অভিনেতাকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন।

    Published on: Dec 17, 2025 5:09 PM IST
    By Tulika Samadder
    ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে যারা কাজ করছেন তাদের জীবন শুরু থেকেই সহজ নয়। অভিনেতা হোক বা চলচ্চিত্র নির্মাতা, সবাইকেই অনেক সংগ্রাম করতে হয়। এখন আমরা আপনাকে এমন একজন ব্যক্তির কথা বলতে যাচ্ছি যিনি টুথব্রাশ বিক্রি করতেন, কিন্তু আজ তার সম্পত্তি শাহরুখ খান, সলমন খান এবং আমির খানের চেয়েও বেশি। আমরা যে প্রযোজক এবং উদ্যোক্তার কথা বলছি তিনি হলেন রনি স্ক্রুওয়ালা।

    বলিউডে সলমন, আমির, শাহরুখ খানের থেকেও বড়লোক কারা?
    বলিউডে সলমন, আমির, শাহরুখ খানের থেকেও বড়লোক কারা?

    রনি একজন প্রযোজক ও উদ্যোক্তা। এ ছাড়া তিনি বলিউডের অন্যতম ধনী তারকা। হুরুন ইন্ডিয়া রিচ ২০২৫ এবং ফোর্বসের রিপোর্ট অনুসারে, রনির মোট সম্পদ ১৩,৩০০ কোটি। হুরুন ইন্ডিয়ার রিপোর্ট অনুযায়ী, শাহরুখের নেট সম্পত্তি ১২,৫০০ কোটি। করণ জোহরের ১,৮৮০ কোটি এবং বচ্চনের ১,৬৩০ কোটি দিয়ে ঠিক পিছনে রয়েছেন। একই রিপোর্ট অনুসারে, ভূষণ কুমারের মোট সম্পত্তি ৮০০০ কোটি এবং আদিত্য চোপড়ার মোট সম্পত্তি ১০,০০০ কোটি টাকা।

    রনি সম্পর্কে কথা বলতে গেলে, আশির দশকে, তিনি টুথব্রাশ বিক্রি করতেন, যার পরে তিনি তার নিজস্ব কেবল টিভি নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৯৯০ সালে, তিনি ইউটিভির প্রতিষ্ঠাতা হন। এরপর তিনি লক্ষ্য, স্বদেশ, রং দে বাসন্তী, যোধা আকবর এবং ফ্যাশনের মতো সিনেমা প্রযোজনা করেন। এর পরে, স্ক্রুওয়ালা আরএসভিপি মুভিজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যার মাধ্যমে তিনি কেদারনাথ, উরি এবং স্যাম বাহাদুরের মতো অনেক সিনেমা প্রযোজনা করেছেন। তিনি আপগ্রেড, ইউনিলেজার এবং ইউস্পোর্টস-সহ বেশ কয়েকটি সফল উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা এবং বিনিয়োগ করেছেন।

    রনির ব্যক্তিগত জীবনের কথা বলতে গেলে, তিনি জারিনা মেহতাকে বিয়ে করেছেন। জারিনা একজন উদ্যোক্তা।

