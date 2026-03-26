‘ইরানিরা আলোচনায় প্রস্তুত’, ট্রাম্পকে গ্যাস সিলিন্ডার-সহ মুম্বইতে ডাকলেন বোমন

‘ইরানিরা আলোচনায় প্রস্তুত’, ট্রাম্পকে গ্যাস সিলিন্ডার-সহ মুম্বইতে ডাকলেন বোমন
ইরান ও ইজরায়েলের মধ্যেকার চলমান উত্তেজনার মধ্যে বারবার আলটপকা মন্তব্য করে বেকায়দায় পড়ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। আর এবার বোমন ইরানি মজার ভিডিয়ো বানিয়ে প্রচ্ছন্ন কটাক্ষ জুড়ে দিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের উদ্দেশে।
ইরান ও ইজরায়েলের মধ্যেকার চলমান উত্তেজনার মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক মন্তব্যকে কেন্দ্র করে একটি মজার ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন বলিউড অভিনেতা বোমন ইরানি। ট্রাম্প সম্প্রতি দাবি করেছিলেন, তিনি ইরানের মানুষের সঙ্গে আলোচনা করছেন। সেই প্রসঙ্গেই হাস্যরসাত্মক ভঙ্গিতে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বোমন।
বোমন ইরানি ইনস্টাগ্রাম ভিডিয়োটি শেয়ার করে ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘ইরানিরা শান্তি আলোচনার জন্য মিস্টার ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতে প্রস্তুত।’ ভিডিয়োতে বোমন বলছেন, ‘আপনারা যেমন জানেন, এটি ভাইরাল হচ্ছে যে মিস্টার ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানিদের সঙ্গে কথা বলতে চান। তিনজনকে চুপচাপ ডাকা হয়েছে, কথাবার্তাও চলছে—একজন স্মৃতি ইরানি, একজন অরুণা ইরানিজি আর সঙ্গে আমি বোমান ইরানি। আমি তো প্রস্তুত। শান্তির জন্য আমরা সব কিছু করতে পারি। আমার শুধু একটি সমস্যা আছে, আমি ওয়াশিংটন যেতে চাই না।’
এরপর তিনি মজার ছলে ট্রাম্পকে মুম্বইয়ে আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেন, ‘এর চেয়ে ভালো হয় ট্রাম্প মুম্বইয়ে চলে আসুন, বিশেষ করে দাদারের পারসি কলোনিতে। ট্রাম্প সাহেব এবং তাঁর ডেলিগেশন এলে সবচেয়ে ভালো হয়। আমরা তাঁদের খাওয়াবো—ভালো ভালো খাবার খাওয়াব, ধনসাক খাওয়াবো, কাস্টার্ড খাওয়াবো। তবে যদি উনি সঙ্গে একটি গ্যাসের সিলিন্ডার নিয়ে আসেন, তাহলে জীবন অনেক বেশি সহজ হয়ে যাবে।’
বোমানের এই ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। অভিনেতা জাভেদ জাফরি তাতে মজার মন্তব্য করেছেন। তিনি লেখেন, ‘আপনি যদি নিজেকে 'বোম্বান' ইরানি বলে দাবি করেন এবং আপনাকে কাস্টার্ড গ্যাসের ফর্মুলা দেন, তাহলে ট্রাম্প অবশ্যই ডারল্যান্ডে আসার চেষ্টা করবেন।’ এছাড়াও ফারহান আখতার, সোনি রাজদান এবং সমীরা রেড্ডি-সহ একাধিক তারকা হাসির ইমোজি দিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।
প্রসঙ্গত, ট্রাম্প সম্প্রতি দাবি করেছিলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র ইরানের সঙ্গে গোপনে আলোচনা চালাচ্ছে। যদিও ইরানের পক্ষ থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সেই দাবি খারিজ করে দেওয়া হয়েছে।
- ABOUT THE AUTHORTulika Samadder
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More