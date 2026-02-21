Edit Profile
    কথায় কথায় বলা যাবে না ‘খামোশ’, শত্রুঘ্নর হয়ে আর কী রায় দিল আদালত?

    প্রবীণ অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিনহা তার আইকনিক সংলাপ 'খামোশ' সহ তার ব্যক্তিত্বের অধিকার রক্ষা করতে সম্প্রতি বম্বে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন।

    Published on: Feb 21, 2026 7:29 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    কয়েক দশক ধরে ভক্তদের মন জয় করা কিংবদন্তী অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিনহা অবশেষে তাঁর ব্যক্তিত্বের অধিকারের ক্ষেত্রে সুরক্ষা পেলেন। সম্প্রতি এএনআই (ANI) সংবাদ সংস্থার সূত্রে জানা গিয়েছে, বম্বে হাইকোর্ট রায় দিয়েছে যে 'খামোশ' সংলাপটি একচেটিয়াভাবে তার ব্যক্তিত্বের সাথেই যুক্ত। আদালত তার সম্মতি ছাড়া তাঁর নাম, ছবি এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে অনলাইন সামগ্রী তৈরি করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

    ত্রুঘ্নর হয়ে আর কী রায় দিল আদালত? (ANI)
    ত্রুঘ্নর হয়ে আর কী রায় দিল আদালত? (ANI)

    শুনানিতে বম্বে হাইকোর্ট জানায়, এই বিষয়টি নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই যে, 'খামোশ' শব্দটি যা বাদী (সিনহা) তার একটি ছবিতে তার নিজস্ব এবং স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে উচ্চারণ করেছিলেন, তা একচেটিয়াভাবে বাদীর ব্যক্তিত্বের সাথেই যুক্ত'।

    সিনহার দায়ের করা একটি পিটিশনে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারি করে, বিচারপতি শর্মিলা দেশমুখ গত ১৬ ফেব্রুয়ারি সমস্ত ওয়েবসাইট এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মকে অবিলম্বে এই ধরনের সামগ্রী সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। ভবিষ্যতে এই ধরনের সামগ্রীর অননুমোদিত আপলোডও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিস্তারিত আদেশের অনুলিপি শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) পাওয়া গিয়েছে।

    অ্যাডভোকেট হিরেন কামোদের মাধ্যমে দায়ের করা এই পিটিশনে, বর্ষীয়ান অভিনেতার ব্যক্তিত্বের অধিকার রক্ষার আবেদন জানানো হয়েছিল এবং তার নাম, ছবি এবং বিখ্যাত পাঞ্চলাইন 'খামোশ' (যার অর্থ নীরবতা) সহ অন্যান্য ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলির অননুমোদিত ব্যবহার বন্ধ করার জন্য স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা বা আদেশের আবেদন করা হয়েছিল।

    আবেদনে আরও জানানো হয়, ‘অভিনেতার সংলাপ বলার নিজস্ব ভঙ্গি রয়েছে’- আদালত তার আদেশে উল্লেখ করেছে যে, অভিনেতা তার নিজস্ব বিশেষ ভঙ্গিতে সংলাপ বলেন এবং পর্দায় ‘খামোশ’ বলার তার নিজস্ব ধরন বিশেষ পরিচিত। আদালত আরও যোগ করেছে যে, এটি ‘প্রাথমিক মত’ যে সিনহার নাম, ছবি, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি সুরক্ষা পাওয়ার যোগ্য, কারণ অভিনেতার জমা দেওয়া তথ্যে তার নাম এবং ছবির অপব্যবহার তার ব্যক্তিত্বের অধিকার, জনস্বার্থের অধিকার লঙ্ঘন এবং গোপনীয়তা ভঙ্গের প্রমাণ মিলেছে।

    এই ধরনের সমস্ত অনলাইন সামগ্রী সরানোর নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি, আদালত সিনহার পিটিশনের পরবর্তী শুনানির জন্য আগামী ৩০ মার্চ তারিখ নির্ধারণ করেছে। আদালত আরও উল্লেখ করেছে যে, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় বাণিজ্যিক লাভের জন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারের অননুমোদিত অপব্যবহারের কারণে এই ধারণাটি ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে, বিশেষ করে বিখ্যাত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে।

    আদালত জানিয়েছে, ‘ব্যক্তিত্বের অধিকার... নিজের নাম, ভঙ্গি, কণ্ঠস্বর, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদির একচেটিয়া ব্যবহারের অধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করে, এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (artificial intelligence) আবির্ভাবের সাথে সাথে, ডিজিটাল মাধ্যমগুলি ডিজিটাল জালিয়াতির মাধ্যমে আপলোড করা হয়েছে যার ফলে ব্যক্তিত্বের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে’।

