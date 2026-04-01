Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    রাজেশ খান্নার স্ত্রীর মর্যাদা পেলেন না অনিতা! স্বস্তি পেল ডিম্পল-টুইঙ্কল-অক্ষয়রা

    রাজেশ খান্না-র স্ত্রীর মর্যাদা পেলেন না অনিতা আডবানি। বম্বে হাইকোর্টের রায় গেল কাপাডিয়া পরিবারের পক্ষে। হল বহু বছরের লড়াইয়ের সমাপ্তি। 

    Apr 1, 2026, 19:25:19 IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    প্রয়াত বলিউড সুপারস্টার রাজেশ খান্নাকে ঘিরে দীর্ঘদিনের আইনি লড়াইয়ের অবসান ঘটল অবশেষে। বম্বে হাইকোর্ট অনিতা আডবানির দায়ের করা আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। বিচারপতি শর্মিলা দেশমুখ এই রায়ে ২০১৭ সালে ডিন্ডোরি আদালতের দেওয়া সিদ্ধান্ত বহাল রেখেছেন।

    রাজেশ খান্না ও অনিতা আডবানি।
    অনিতার দাবি ছিল, তিনি রাজেশ খান্নার লিভ-ইন পার্টনার ছিলেন এবং ২০১২ সালে অভিনেতার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গেই থাকতেন। এমনকী তিনি আরও দাবি করেন, রাজেশ খন্না নাকি তাঁর সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছিলেন, ফলে তাঁদের সম্পর্ককে বৈবাহিক স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। তবে আদালত এই দাবিকে মান্যতা দেয়নি।

    গার্হস্থ্য হিংসার মামলাও করেছিলেন

    ২০১২ সাল থেকেই অনিতা আডবানি ও কাপাডিয়া পরিবারের মধ্যে আইনি বিবাদ চলছিল। ডিম্পল কাপাড়িয়া, টুইঙ্কল খান্না এবং অক্ষয় কুমারের বিরুদ্ধে বান্দ্রা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে গার্হস্থ্য হিংসার মামলা দায়ের করেছিলেন অনিতা। তাঁর অভিযোগ ছিল, রাজেশ খান্নার মৃত্যুর পর তাঁকে ‘আশীর্বাদ’ বাংলো থেকে বের করে দেওয়া হয়।

    তবে ২০১৫ সালে বম্বে হাইকোর্ট এই মামলায় ডিম্পল, টুইঙ্কল ও অক্ষয়ের বিরুদ্ধে গার্হস্থ্য হিংসার কার্যক্রম খারিজ করে দেয়। আদালত জানায়, অনিতা ও রাজেশ খান্নার মধ্যে বৈধ বিবাহের সম্পর্ক ছিল না, তাই এই অভিযোগ প্রযোজ্য নয়।

    কাপাডিয়া পরিবারের স্বস্তি

    অনিতার এই দাবির বিরুদ্ধে রাজেশ খান্নার আইনত স্ত্রী ডিম্পল কাপাডিয়া, মেয়ে টুইঙ্কল খন্না এবং জামাই অক্ষয় কুমার লড়াই করছিলেন। হাইকোর্টের এই রায়ে কাপাডিয়া পরিবার বড় স্বস্তি পেল।

    কে এই অনিতা আডবানি?

    অনিতা আডবানি পেশায় একজন অভিনেত্রী। তিনি ‘দাসী’, ‘আও প্যায়ার করে’ এবং ‘সাজিশ’-এর মতো ছবিতে অভিনয় করেছেন। যদিও তাঁর ফিল্মি কেরিয়ার খুব বড় নয়।

    ২০১২ সালে রাজেশ খান্নার মৃত্যুর পর তিনি আলোচনায় আসেন। তিনি দাবি করেন, রাজেশ খন্নার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এছাড়া তিনি ‘বিগ বস’ রিয়্যালিটি শোতেও অংশ নিয়ে এই সম্পর্ক নিয়ে খোলামেলা কথা বলেন।

    রাজেশ খান্না ও ডিম্পলের সম্পর্ক

    ডিম্পল কাপাডিয়া যখন রাজেশ খান্নার সঙ্গে প্রথম দেখা করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৫ বছর। সেই সময় রাজেশ খান্না ছিলেন বলিউডের সুপারস্টার এবং ডিম্পল তাঁর ভক্ত ছিলেন। পরবর্তীতে ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে তাঁদের বিয়ে হয়। তখন ডিম্পলের বয়স ছিল ১৬ বছর এবং রাজেশ খান্নার বয়স ছিল ৩১।

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/রাজেশ খান্নার স্ত্রীর মর্যাদা পেলেন না অনিতা! স্বস্তি পেল ডিম্পল-টুইঙ্কল-অক্ষয়রা
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes