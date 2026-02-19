Mimi Chakraborty: জামিন পেতেই মিমিকে হুঁশিয়ারি তনয়ের! ঠুকলেন ২০ লাখের মানহানির মামলা,ফেরত চাই ২.৬৫ লাখ টাকা

বনগাঁ কাণ্ডে এবার নয়া মোড়। গত মাসে বনগাঁয় একটি মাচা অনুষ্ঠানে পারফর্ম করতে গিয়ে হেনস্থার শিকার হয়েছিলেন বলে অভিযোগ করেছিলেন অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী। সেই ঘটনায় পুলিশি তদন্তের পর অভিযুক্ত আয়োজক তনয় শাস্ত্রীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এবার জেল থেকে ছাড়া পেয়ে মিমির বিরুদ্ধেই আইনি লড়াই শুরু করলেন তিনি।
আইনি নোটিশ ও ২০ লক্ষ টাকার দাবি:
তনয় শাস্ত্রীর দাবি, মিমি চক্রবর্তী তাঁকে অকারণে অপমান করেছেন এবং জনসমক্ষে তাঁর সম্মানহানি করেছেন। এই মর্মে তিনি অভিনেত্রীকে একটি আইনি নোটিশ পাঠিয়েছেন। তনয় জানিয়েছেন, তাঁকে অকারণে হেনস্থা করা এবং জেলে পাঠানোর জন্য ২০ লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন। ওই অনুষ্ঠানের জন্য মিমিকে দেওয়া ২ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকাও ফেরত চেয়েছেন তিনি। কারণ মিমির আসবার কথা ছিল ৯টায়, দু-ঘণ্টারও বেশি সময় পর পৌঁছান নায়িকা।
পাল্টা অভিযোগ ও প্রেক্ষাপট:
গত মাসের শেষে বনগাঁয় অনুষ্ঠান করতে যান মিমি। অভিনেত্রীর অভিযোগ ছিল, তনয় তাঁকে মাঝপথে স্টেজ থেকে নামিয়ে দিয়েছিলেন এবং অভব্য আচরণ করেছিলেন। অন্যদিকে তনয়ের দাবি ছিল, মিমি নির্দিষ্ট সময়ে আসেননি। তিনি যখন স্টেজে ওঠেন তখন প্রায় রাত ১২টা, যার ফলে পুলিশি নিয়ম অনুযায়ী অনুষ্ঠান বন্ধ করতে বাধ্য হন আয়োজক।
মিমির জন্মদিনে জামিন তনয়ের
জামিন-অযোগ্য ধারায় মামলা হওয়ায় তনয়কে এক সপ্তাহের বেশি সময় জেল হেফাজতে থাকতে হয়েছিল। মজার বিষয় হলো, মিমির জন্মদিনের দিনই জামিন পান তিনি। জেল থেকে বেরিয়েই তিনি সংবাদমাধ্যমকে বলেছিলেন, ‘এর শেষ দেখে ছাড়ব।’ সেই কথা মতোই এবার ২০ লক্ষ টাকার মানহানি মামলা ঠুকলেন তিনি।
এই আইনি নোটিশ এবং মামলা প্রসঙ্গে মিমি চক্রবর্তীর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তাঁর পক্ষ থেকে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।