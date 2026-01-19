Border 2 BO: ধুরন্ধরকে হারিয়ে দেবে বর্ডার ২! অ্যাডভান্স বুকিংয়েই বক্স অফিসে উঠল ঝড়, কত টিকিট বিক্রি হল?

Border 2 BO: ধুরন্ধরকে হারিয়ে দেবে বর্ডার ২! অ্যাডভান্স বুকিংয়েই বক্স অফিসে উঠল ঝড়, কত টিকিট বিক্রি হল?
Border 2 Advance Box Office: ধুরন্ধরের পরে, বাণিজ্য বিশেষজ্ঞরা এখন বর্ডার ২-এর বক্স অফিসের দিকে নজর রেখেছেন। অ্যাডভান্স বুকিংয়ের প্রথম দিনেই ছবিটির খুব ভালো শুরু করেছে। দেখে নিন কতগুলো টিকিট বিক্রি হয়েছে।
বর্ডার ২-এর অগ্রিম বুকিং শুরু হয়েছে এবং বাণিজ্য বিশেষজ্ঞরা দর্শকদের কাছ থেকে আসা শক্তিশালী প্রতিক্রিয়া দেখে উচ্ছ্বসিত। ভারতে পিভিআর, আইনক্স এবং সিনেপোলিস মাল্টিপ্লেক্সে টিকিট বিক্রির খবর আসতে শুরু করেছে। অনেক বিশেষজ্ঞ সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন যে, ধুরন্ধরের পর, বর্ডার ২ প্রেক্ষাগৃহে বন্যা আনবে। খবর রয়েছে যে বর্ডার ২ সিনেমাটি ৫০০০ এরও বেশি পর্দায় মুক্তি পাচ্ছে। অগ্রিম বুকিংয়ের প্রথম দিন, দুপুর পর্যন্ত বুক মাই শো-তে ২০ হাজারেরও বেশি টিকিট বিক্রি হয়েছে।
ভারতের সিনেপ্রেমীদের সঙ্গে বর্ডার ২-এর একটি সংবেদনশীল সংযোগ রয়েছে। সিনেমাটি ২৩ জানুয়ারি মুক্তি পাচ্ছে এবং এর অগ্রিম বুকিং ১৯ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে। ২৩৫ হাজারেরও বেশি মানুষ বুক মাই শো-তে এই সিনেমাটি দেখতে আগ্রহী।
বাণিজ্য বিশেষজ্ঞরা সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখছেন যে, ছবিটি ভারত এবং বিদেশে অগ্রিম বুকিংয়ের একটি ভালো শুরু পেয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানিতেও এর তীব্র চাহিদা রয়েছে। ভারতে, বুক মাই শো-তে প্রতি ঘন্টায় ২০০০ টিকিট বিক্রি হচ্ছে। একই সময়ে, অগ্রিম বুকিং খোলার সঙ্গে সঙ্গেই ১০ হাজার টিকিট বিক্রি হয়েছিল। ফিল্মি ভিউয়ের প্রতিবেদন অনুসারে, ১৯ জানুয়ারী বিকেল ৩টে থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে বুক মাই শো-তে ১৯০০টি টিকিট বিক্রি হয়েছিল।
পিঙ্কভিলার একটি প্রতিবেদন অনুসারে, পিভিআর, আইনক্স এবং সিনেপোলিসে উদ্বোধনী দিনের জন্য ১০,০০০ টিকিট বিক্রি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বাণিজ্য বিশ্লেষক নিশিত শ এক্সে পোস্ট করেছেন যে অস্ট্রেলিয়ায় ৩৯টি শোয়ের জন্য প্রায় ৩৭,০০০ অস্ট্রেলিয়ান ডলার মূল্যের টিকিট বিক্রি হয়েছে। যদি বর্ডার ২, ওয়ার ২, হাউসফুল ৫ এবং এমনকী ধুরন্ধর ভালো ট্রেন্ড হয়, তবে সিনেমাটি একটি শক্তিশালী ওপেনিং পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। ছবিটির অগ্রিম বুকিংয়ের সবেমাত্র প্রথম দিন এবং বাকি তিন দিন বাকি।
বাণিজ্য বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন যে মুক্তির তারিখ ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বুকিং আরও বাড়তে পারে। একই সঙ্গে সিঙ্গেল স্ক্রিন ও ওয়াক-ইন টিকিটের সংগ্রহও যুক্ত করা হবে। বাণিজ্য বিশেষজ্ঞ যোগিন্দর তুতেজার মতে, বর্ডার ২-এর উদ্বোধনী দিনের বক্স অফিস ৪০ কোটি টাকা+ পর্যন্ত যেতে পারে। প্রসঙ্গত, ধুরন্ধরের উদ্বোধনী দিনের সংগ্রহ ছিল ২৮ কোটি টাকা।
বর্ডার ২-তে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন সানি দেওল, বরুণ ধাওয়ান, দিলজিৎ দোসাঞ্জ এবং আহান শেট্টি। সিনেমাটি ১৯৯৭ সালের সিনেমা বর্ডারের সিক্যুয়াল। যা ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সেনাবাহিনীদের সম্মান জানাবে। এতে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর তিন বাহিনীর শক্তি ও বীরত্ব প্রদর্শিত হবে। মূল কাস্ট থেকে এই ছবিতে শুধু সানি দেওল অভিনয় করেছেন। বর্ডার ২-এর বাজেটের কথা বললে, রিপোর্ট অনুসারে ২৩০ থেকে ২৫০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। যদিও এই বিষয়ে এখনও কোনো অফিসিয়াল ইনফরমেশন আসেনি।