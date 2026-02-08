Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Box Office-Border 2 vs Mardani 3: ‘বর্ডার ২’-এর চাপে কোণঠাসা ‘মরদানি ৩’! রানি-সানির ছবি শনিবার কত আয় করল?

    ‘বর্ডার ২’ ছবিটি বক্স অফিসেও ভালো পারফর্ম করছে। ‘বর্ডার ২’ এখন রানি মুখোপাধ্যায়ের ‘মরদানি ৩’-এর সঙ্গে টক্কর দিচ্ছে।

    Published on: Feb 08, 2026 9:07 AM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বলিউড অভিনেতা সানি দেওলের ছবি ‘বর্ডার ২’ নিয়ে দর্শকদের মধ্যে উন্মাদনা এখনও অব্যাহত। সকলেই অনেক দিন ধরে এই ছবি মুক্তির জন্য অপেক্ষা করছেন। ‘বর্ডার ২’ হল ১৯৯৭ সালের ছবি ‘বর্ডার’-এর সিক্যুয়েল। সানি দেওল ছাড়াও, ‘বর্ডার ২’-এ আরও অভিনয় করেছেন আহান শেট্টি, বরুণ ধাওয়ান এবং দিলজিৎ দোসাঞ্জ। ‘বর্ডার ২’-এর গানগুলিও বেশ প্রশংসিত হচ্ছে। সানির ছবিটি বক্স অফিসেও ভালো পারফর্ম করছে। ‘বর্ডার ২’ এখন রানি মুখোপাধ্যায়ের ‘মরদানি ৩’-এর সঙ্গে টক্কর দিচ্ছে।

    'বর্ডার ২'-এর চাপে কোণঠাসা ‘মরদানি ৩’! রানি-সানির ছবি শনিবার কত আয় করল?
    'বর্ডার ২'-এর চাপে কোণঠাসা ‘মরদানি ৩’! রানি-সানির ছবি শনিবার কত আয় করল?

    আরও পড়ুন: হাসপাতালের বেডে শুয়ে নবনীতা! লিখলেন, 'অপ্রত্যাশিত', কী হয়েছে জীতুর প্রাক্তনের?

    সপ্তাহান্তে 'বর্ডার ২'-এর আয় কেমন ছিল?

    সানি দেওলের 'বর্ডার ২' প্রথম দিন থেকেই নজরকাড়া আয় করছে। ছবির কালেকশন অনেক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। ছবিটি প্রথম দিনেই ৩০ কোটি টাকা আয় করে। এরপর, এর আয় উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পায়। ছবিটি প্রথম সপ্তাহে ২২৪.২৫ কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় সপ্তাহে ৭০.১৫ কোটি টাকা আয় করেছে। অন্যদিকে, স্যাকনিল্কের একটি প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুসারে, শনিবারের কালেকশনে 'বর্ডার ২' ৪.২৫ কোটি টাকা আয় করেছে। এর সঙ্গে সঙ্গে, ভারতীয় বক্স অফিসে এর মোট আয় এখন পর্যন্ত ৩০১.৫০ কোটি টাকাতে পৌঁছেছে।

    আরও পড়ুন: ছোট পর্দায় ফিরছেন সন্দীপ্তা! জানেন কোন চ্যানেলে দেখা যাবে নায়িকাকে?

    শনিবার 'মর্দানি ৩' কত আয় করেছে?

    রানি মুখোপাধ্যায় অভিনীত 'মরদানি ৩' চলতি বছরের ৩০ জানুয়ারি মুক্তি পায়। এই ছবিতে রানি আবারও তাঁর অভিনয় দক্ষতা দিয়ে সবাইকে অবাক করেছেন। মুক্তির পর 'মর্দানি ৩' সানি দেওলের 'বর্ডার ২'-এর সঙ্গে জোর টক্কর দিচ্ছে। যশ রাজ ফিল্মসের ব্যানারে নির্মিত রানি মুখোপাধ্যায় অভিনীত ‘মরদানি ৩’ ৪ কোটি টাকা আয় করে মুক্তির দিন। শনিবার, এর বক্স অফিসে আয় উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পায়। স্যাকনিল্কের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, 'মরদানি ৩' নবম দিনে ২.৭৫ কোটি টাকা আয় করেছে। এর ফলে ভারতীয় বক্স অফিসে এর মোট আয় ৩০.৯০ কোটি রুপি দাঁড়ায়।

    আরও পড়ুন: আলুপোস্ত থেকে মাছ, পায়েস প্রিয়াঙ্কা-শুভ্রজিতের বৌভাতের মেনুতে ভরপুর বাঙালিআনা!

    News/Entertainment/Box Office-Border 2 Vs Mardani 3: ‘বর্ডার ২’-এর চাপে কোণঠাসা ‘মরদানি ৩’! রানি-সানির ছবি শনিবার কত আয় করল?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes