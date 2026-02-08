Box Office-Border 2 vs Mardani 3: ‘বর্ডার ২’-এর চাপে কোণঠাসা ‘মরদানি ৩’! রানি-সানির ছবি শনিবার কত আয় করল?

Box Office-Border 2 vs Mardani 3: ‘বর্ডার ২’-এর চাপে কোণঠাসা ‘মরদানি ৩’! রানি-সানির ছবি শনিবার কত আয় করল?
বলিউড অভিনেতা সানি দেওলের ছবি ‘বর্ডার ২’ নিয়ে দর্শকদের মধ্যে উন্মাদনা এখনও অব্যাহত। সকলেই অনেক দিন ধরে এই ছবি মুক্তির জন্য অপেক্ষা করছেন। ‘বর্ডার ২’ হল ১৯৯৭ সালের ছবি ‘বর্ডার’-এর সিক্যুয়েল। সানি দেওল ছাড়াও, ‘বর্ডার ২’-এ আরও অভিনয় করেছেন আহান শেট্টি, বরুণ ধাওয়ান এবং দিলজিৎ দোসাঞ্জ। ‘বর্ডার ২’-এর গানগুলিও বেশ প্রশংসিত হচ্ছে। সানির ছবিটি বক্স অফিসেও ভালো পারফর্ম করছে। ‘বর্ডার ২’ এখন রানি মুখোপাধ্যায়ের ‘মরদানি ৩’-এর সঙ্গে টক্কর দিচ্ছে।
সপ্তাহান্তে 'বর্ডার ২'-এর আয় কেমন ছিল?
সানি দেওলের 'বর্ডার ২' প্রথম দিন থেকেই নজরকাড়া আয় করছে। ছবির কালেকশন অনেক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। ছবিটি প্রথম দিনেই ৩০ কোটি টাকা আয় করে। এরপর, এর আয় উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পায়। ছবিটি প্রথম সপ্তাহে ২২৪.২৫ কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় সপ্তাহে ৭০.১৫ কোটি টাকা আয় করেছে। অন্যদিকে, স্যাকনিল্কের একটি প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুসারে, শনিবারের কালেকশনে 'বর্ডার ২' ৪.২৫ কোটি টাকা আয় করেছে। এর সঙ্গে সঙ্গে, ভারতীয় বক্স অফিসে এর মোট আয় এখন পর্যন্ত ৩০১.৫০ কোটি টাকাতে পৌঁছেছে।
শনিবার 'মর্দানি ৩' কত আয় করেছে?
রানি মুখোপাধ্যায় অভিনীত 'মরদানি ৩' চলতি বছরের ৩০ জানুয়ারি মুক্তি পায়। এই ছবিতে রানি আবারও তাঁর অভিনয় দক্ষতা দিয়ে সবাইকে অবাক করেছেন। মুক্তির পর 'মর্দানি ৩' সানি দেওলের 'বর্ডার ২'-এর সঙ্গে জোর টক্কর দিচ্ছে। যশ রাজ ফিল্মসের ব্যানারে নির্মিত রানি মুখোপাধ্যায় অভিনীত ‘মরদানি ৩’ ৪ কোটি টাকা আয় করে মুক্তির দিন। শনিবার, এর বক্স অফিসে আয় উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পায়। স্যাকনিল্কের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, 'মরদানি ৩' নবম দিনে ২.৭৫ কোটি টাকা আয় করেছে। এর ফলে ভারতীয় বক্স অফিসে এর মোট আয় ৩০.৯০ কোটি রুপি দাঁড়ায়।
