Border 2 box office day 6: বর্ডার ২-র ঘোড়া দৌড় কি তবে থামল? বুধবারে আরও কমল ছবির আয়, ৬ দিনের মোট কামাই কত?

Border 2 box office day 6: বর্ডার ২-র ঘোড়া দৌড় কি তবে থামল? বুধবারে আরও কমল ছবির আয়, ৬ দিনের মোট কামাই কত?
২৬ জানুয়ারি বর্ডার ২ সর্বাধিক আয় করেছিল। তবে সোমবার থেকে এক ধাক্কায় আয় কমে যায় অনেকখানিই। মঙ্গলবারের হাল আরও খারাপ। ৬ দিনে কত আয় করল বর্ডার ২?
প্রজাতন্ত্র দিবসের ঠিক আগে বর্ডার ২ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। ছবিটি মুক্তির প্রথম ৪ দিন বেশ ভাল আয় করেছিল, তবে পঞ্চম দিনে সিনেমার আয়ের গ্রাফ হঠাৎ করেই একধাক্কায় নেমে যায় অনেকখানি। আর বুধবার ষষ্ঠ দিনে ছবিটির আয় আরও কমেছে। ষষ্ঠ দিনে, অর্থাৎ বুধবার বর্ডার ২ বক্স অফিসে ১৩ কোটি আয় করেছে। ছবিটি ছয় দিনে যদিও ২০০ কোটিরও বেশি আয় করে।
বক্স অফিসে বর্ডার ২ এর ষষ্ঠ দিনের পরিস্থিতি কেমন ছিল?
sacnilk.com রিপোর্ট অনুসারে, সানি দেওলের ছবিটি রাত ১০টা পর্যন্ত ২১৩ কোটি (নেট কালেকশন) আয় করেছে। সোমবার অর্থাৎ ২৬ জানুয়ারি ছিল ছবির জন্য সেরা দিন। ছবিটি সেদিন ৫৯ কোটি আয় করেছিল। এরপর থেকে ছবিটির আয় কমতে থাকে। ষষ্ঠ দিনে বর্ডার ২-এর শোয়ের দখল সম্পর্কে কথা বললে, মর্নিং শোগুলির দখল ছিল ৭.৫২ শতাংশ, বিকেলের শোগুলিতে ১৭.২৭ শতাংশ এবং সন্ধ্যার শোতে ১৯.২৮ শতাংশ। নাইট শোয়ের তথ্য এখনও প্রকাশ করা হয়নি।
সানি দেওলের সবচেয়ে বেশি আয় করা ছবি এখন 'গদর ২'। এখন পর্যন্ত সানি দেওলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আয় করা ছবি হয়ে উঠেছে বর্ডার ২। গদর ২-এর মোট নেট সংগ্রহ ছিল ৫২৫.৭ কোটি টাকা। বর্ডার ২ আপাতত ২১৩ কোটি টাকা দিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। আর সানির কেরিয়ারের তৃতীয় সর্বোচ্চ আয়কারী সিনেমা ‘জাট’। ছবির সংগ্রহ ছিল ৮৮.৭২ কোটি টাকা।
বর্ডার ২ সম্পর্কে
১৯৯৭ সালের ব্লকবাস্টার সিনেমা বর্ডারের সিক্যুয়াল, অনুরাগ সিং পরিচালিত সিনেমা বর্ডার ২ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল ২৩ জানুয়ারি। এটি টি-সিরিজ এবং জেপি ফিল্মস দ্বারা সমর্থিত। সানি ছাড়াও অভিনয় করেছেন বরুণ ধাওয়ান, দিলজিৎ দোসাঞ্জ এবং আহান শেট্টি। ১৯৯৭ সালে মুক্তি পাওয়া প্রথম পার্টটি ১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় লঙ্গেওয়ালার যুদ্ধের ঘটনাগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। বর্ডার ২-ও একই সংঘাতের পটভূমিতে সেট করা হয়েছে। বাহরাইন, কুয়েত, ওমান, কাতার, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতে (ইউএই) ছয়টি উপসাগরীয় দেশে ছবিটি মুক্তি পায়নি বলে জানা গিয়েছে। এতে আরও অভিনয় করেছেন মোনা সিং, সোনম বাজওয়া, আন্যা সিং, প্রণব বশিষ্ঠ এবং মেধা রাণা।