Border 2 box office: সানির চোখ রাঙানিতে থরহরি কম্প বক্স অফিস! বৃহস্পতিবার কত ঢুকল ঘরে, ৭ দিনের আয় কত?

Border 2 Box Office Collection Day 6: সানি দেওল এবং বরুণ ধাওয়ানের ‘বর্ডার ২’ মুক্তির পর কেটে দিয়েছে ৭ দিন। ইতিমধ্যেই ছবি নিয়ে হাইপ ধীরে ধীরে কমছে। যার প্রভাব পড়ছে বক্স অফিসেও। বৃহস্পতিবারের সংগ্রহ ১.২৫ কোটি টাকা।
বুধবার পর্যন্ত বর্ডার ২ কত আয় করেছিল? ছবিটি প্রথম দিনে ৩০ কোটি দিয়ে খাতা খুলেছিল এবং রণবীর সিংয়ের 'ধুরন্ধর' ছাড়িয়ে গিয়েছিল। শনিবার, ছবিটি ৩৬.৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করে, রবিবারের ছুটিতে যা বেড়ে হয় ৫৪.৫ কোটি। প্রজাতন্ত্র দিবসের দি ছবির আয় ছিল সর্বোচ্চ। ছবিটি ৫৯ কোটি টাকার ব্যবসা করে। তবে মঙ্গলবার থেকে কাজের দিনে ধীরে ধীরে কমতে থাকে ছবির আয়। ছবিটি পঞ্চম দিনে ২০ কোটি এবং ষষ্ঠ দিনে ১৩ কোটি টাকা আয় করে। চলুন এবার জেনে নেওয়া যাক সপ্তম দিন সম্পর্কে-
দিন
কালেকশন
ডে ওয়ান (শুক্রবার)
৩০ কোটি টাকা
ডে ২ (শনিবার)
৩৬.৫ কোটি টাকা
ডে ৩ (রবিবার)
৫৪.৫ কোটি টাকা
ডে ৪ (সোমবার)
৫৯ কোটি টাকা
ডে ৫ (মঙ্গলবার)
২০ কোটি টাকা
ডে ৬ (বুধবার)
১৩ কোটি টাকা
মোট সংগ্রহ
২১৩ কোটি টাকা
ইন্ডাস্ট্রি ট্র্যাকার স্যাকনিল্কের প্রাথমিক অনুমান অনুসারে, বর্ডার ২ সপ্তম দিনে ১১.২৫ কোটি টাকা আয় করেছে, যার ফলে এর মোট দেশীয় সংগ্রহ ২২৪.২৫ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।
অনুরাগ সিংয়ের পরিচালনায় নির্মিত এই ওয়ার ড্রামা জেপি দত্তের ১৯৯৭ সালের একই নামের আইকনিক সিনেমা বর্ডারের সিক্যুয়েল, যা ১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পটভূমিতে তৈরি হয়েছিল।
ভূষণ কুমার, কৃষ্ণ কুমার, জেপি দত্ত এবং নিধি দত্ত প্রযোজিত এবং টি-সিরিজ দ্বারা উপস্থাপিত, বর্ডার ২ ভারতীয় সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনীর সৈন্যদের বীরত্ব প্রদর্শন করে, দেশকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে তাদের সাহস এবং ত্যাগের কথা তুলে ধরে। সানি দেওল, বরুণ ধাওয়ান, দিলজিৎ দোসাঞ্জ এবং আহান শেট্টি ছাড়াও, এই ছবিতে আনিয়া সিং, মেধা রানা, মোনা সিং এবং সোনম বাজওয়ার মতো প্রতিভাবান অভিনেতাদের একটি দলও রয়েছে।