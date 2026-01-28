Border 2 BO Collection Day 5: দেশপ্রেমের ঢেউে ভেসে ১৯৫ কোটির ব্য়বসা ৫ দিনে, রেকর্ডের পাহাড়ে সানির বর্ডার ২

Border 2 BO Collection Day 5: দেশপ্রেমের ঢেউে ভেসে ১৯৫ কোটির ব্য়বসা ৫ দিনে, রেকর্ডের পাহাড়ে সানির বর্ডার ২
পঞ্চম দিনে এসে সানি দেওলের 'বর্ডার ২' কিছুটা হোঁচট খেলেও ২০০ কোটির দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। প্রজাতন্ত্র দিবসের ছুটির পর আয়ের গ্রাফে বড়সড় পতন লক্ষ্য করা গেলেও, ছবির সামগ্রিক আয় এখনও ঈর্ষণীয়।
এখন বক্স অফিস জুড়ে শুধু একটাই নাম— ‘বর্ডার ২’। মুক্তির প্রথম চার দিনেই ১৭৭ কোটি টাকার ব্যবসা করে রেকর্ড গড়েছিল ছবিটি। এবার পঞ্চম দিনের (মঙ্গলবার) প্রাথমিক হিসেব বলছে, সানি দেওল, বরুণ ধাওয়ান এবং দিলজিৎ দোসাঞ্ঝের এই ছবি খুব সহজেই ২০০ কোটির ক্লাবে প্রবেশ করতে চলেছে।
ট্রেড অ্যানালিস্টদের রিপোর্ট অনুযায়ী, মঙ্গলবার বর্ডার ২-এর আয় থাকবে ২০ কোটির আশেপাশে। অর্থাৎ আয় এক ধাক্কায় অনেকটা কমলেও সহজেই ডবল সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে ফেলবেন কলাকুশলীরা। এখনও পর্যন্ত ভারতে এই ছবি নেট আয় প্রায় ১৯৬.৫০ কোটি টাকা। বুধবারই ২০০ কোটির মাইলফলক ছোঁবে বর্ডার ২।
যদিও ভারতের নিট আয় ২০০ কোটির থেকে মাত্র কয়েক পা দূরে, কিন্তু গ্রস কালেকশন এবং ওয়ার্ল্ডওয়াইড বক্স অফিস হিসেব করলে ছবিটি ইতিমধ্যেই ২৫০ কোটির গণ্ডি পার করে ফেলেছে। ছবির এই অপ্রতিরোধ্য গতি দেখে চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিত যে, বুধবার অফিসিয়ালি ভারতে ২০০ কোটির ক্লাবে নাম লেখাবে।
সোমবার প্রজাতন্ত্র দিবসের ছুটিতে বক্স অফিসে কার্যত তান্ডব চালিয়েছিল ‘বর্ডার ২’। কিন্তু মঙ্গলবার অর্থাৎ পঞ্চম দিনে এসেই সেই জয়রথ কিছুটা থমকে গেল। Sacnilk.com-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, মঙ্গলবার ছবিটির আয় এক ধাক্কায় অনেকটাই কমেছে। তবে বড় সংগ্রহের পর সপ্তাহের কাজের দিনে এমন পতন খুব একটা অস্বাভাবিক নয় বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।
আয়ের গ্রাফ একনজরে: প্রথম দিনের ৩০ কোটি টাকা দিয়ে শুরু করে ছবিটি রবিবার (৫৪.৫ কোটি) এবং সোমবার (৫৯ কোটি) সাফল্যের শিখরে পৌঁছেছিল। তবে মঙ্গলবার আয়ের অঙ্ক নেমে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৫.৫৮ কোটি টাকায়।
কেন এই ছবি অপ্রতিরোধ্য? সোমবার প্রজাতন্ত্র দিবসের ছুটির দিন ছবিটির আয় ছিল ৫৯ কোটি টাকা। মঙ্গলবার কর্মব্যস্ত দিন হওয়া সত্ত্বেও প্রায় ২০ কোটির কাছাকাছি ব্যবসা করা যেকোনো বড় বাজেটের ছবির জন্য লেটার মার্কস নিয়ে উত্তীর্ণ হওয়ার মতো। বিশেষ করে ছোট শহর ও সিঙ্গেল স্ক্রিনগুলোতে ‘বর্ডার ২’ এখনও ‘হাউসফুল’।
রণবীর সিংয়ের ‘ধুরন্ধর’ বা শাহরুখের ‘পাঠান’-এর মতো বড় ছবির রেকর্ডকেও টেক্কা দিচ্ছে এই ছবি। যে গতিতে টিকিট বুকিং চলছে, তাতে দ্বিতীয় উইকেন্ডের আগেই ৩০০ কোটির লক্ষ্যমাত্রা ছোঁয়া এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা।
হিন্দুস্তান টাইমসের সাথে একটি এক্সক্লুসিভ সাক্ষাত্কারে অনুরাগ সিং এবং ভূষণ প্রকাশ করেছেন যে তারা বর্ডার ২ হওয়ার আগে একটি ভিন্ন ছবিতে কাজ করছিলেন এবং এখন তারা সেই ছবি নিয়ে পরিকল্পনা শুরু করবেন। তিনি বলেন, ‘আমরা তার কোম্পানি ও আমার কোম্পানির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কাজ করছি। তিনি পরিচালনা করবেন এবং এটি নতুন কিছু হবে। বর্ডার ৩ যথাসময়ে ঘটবে’।
১৯৭১-এর যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে তৈরি এই ছবিতে ভারতীয় সেনা, বিমানবাহিনী এবং নৌবাহিনীর বীরত্বকে তুলে ধরা হয়েছে। সানি দেওল, বরুণ ধাওয়ান, দিলজিৎ দোসাঞ্ঝ এবং অহন শেট্টি ছাড়াও এতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন মোনা সিং এবং সোনম বাজওয়া।