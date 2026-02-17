Border 2 vs Mardaani 3: Box Office-এ এখনও কড়া টক্কর বর্ডার ২-মরদানি ৩-এর! সানিকে জব্দ করতে কি পারল রানি?
বক্স অফিসে গতি ধীর হয়ে গিয়েছে দুটি সিনেমারই। তবে দর্শকদের আগ্রহ একেবারে কমেনি। সোমবারে বক্স অফিসে কোন ছবির আয় কত হল?
বক্স অফিস রিপোর্ট: শাহিদ কাপুরের রোমান্টিক অ্যাকশন ছবি ‘ও রোমিও’ মুক্তির পর, সানি দেওলের ‘বর্ডার ২’, রানি মুখোপাধ্যায়ের ‘মর্দানি ৩’-এর আয় কমিয়েছে। ২৫ দিনে বর্ডার ২ বিশ্বব্যপী বক্স অফিসে ৫০০ কোটি টাকা অতিক্রম করতে পারেনি। এদিকে ১৮ তম দিনে ‘মর্দানি ৩’ ভারতীয় বক্স অফিসে এখনও ৫০ কোটির গণ্ডি পেরোতে পারেনি। এখন পর্যন্ত দুটি ছবিরই আয়ের দিকে একবার নজর দেওয়া যাক।
Border 2 Day 25 Collection: চতুর্থ সপ্তাহেও ছবির গর্জন অব্যাহত
৩০০ কোটি টাকা অতিক্রম করার পরেও সানি দেওলের ‘বর্ডার ২’ বক্স অফিসে শক্তিশালী অবস্থান বজায় রেখেছে। দেশাত্মবোধক চেতনা দর্শকদের প্রেক্ষাগৃহে টানছে। চলুন দেখে নেওয়া যাক এখন পর্যন্ত ছবিটির আয়ের দিকে। ছবিটির উদ্বোধনী দিনের সংগ্রহ ছিল ০.৬০ কোটি। বিটির মোট বক্স অফিস সংগ্রহ এখন ৩২২.৪৫ কোটিতে পৌঁছেছে।
আরও পড়ুন: চশমার ফ্রেমে হিরে বসানো! জোজোর আইগ্লাসের দাম শুনে যে কারও ঘুরবে মাথা, আঙুলে পরেন ৫ লাখ টাকার আংটি
সানি দেওলের ‘বর্ডার ২’ সিনেমা ব্লকবাস্টার হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। প্রতিবেদন অনুসারে, ছবিটি ২৭৫ কোটি বাজেটে নির্মিত হয়েছিল এবং ২৫ দিনে বিশ্বব্যাপী বক্স অফিসে ৪৫০ কোটিরও বেশি আয় করেছে।
Mardaani 3 Day 18 Collection: কমছে ব্যবসা
শিবানী শিবাজী রায়ের চরিত্রে রানি মুখোপাধ্য়ায়ের অসাধারণ অভিনয়ের কারণে মর্দানি ৩ ছবিটি সমালোচকদের প্রশংসা পেয়েছে। কিন্তু বক্স অফিস কালেকশনের দিক থেকে এটি প্রত্যাশা পূরণ করতে ব্যর্থ। আসুন আপনাদের ছবিটির বক্স অফিস রিপোর্ট দেই। ১৮ তম দিন, অর্থাৎ তৃতীয় সোমবারে সিনেমাটি ০.৫০ কোটি টাকা আয় করেছে। ছবিটি এখন পর্যন্ত মোট আয় ৪৪.৭৫ কোটি।
আরও পড়ুন: ‘কলকাতা ফিরেই…’! Indian Idol থেকে বাদ পড়া আটকান, ‘প্রিয় দাদা’ অভিষেককে প্রতিশ্রুতি অঙ্কিতার
ভালো রিভিউ, দর্শকদের প্রশংসা সত্ত্বেও, ৫০ কোটির মাইলফলক স্পর্শ করাও ছবির জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠছে। তৃতীয় সপ্তাহ এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে দর্শক সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।